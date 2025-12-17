ETV Bharat / state

काशीपुर में करोड़ों रुपए के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद, ट्रांसपोर्ट से हो रही थी तस्करी

काशीपुर पुलिस, एसओजी और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से छापा मारा

नशीले इंजेक्शन रिकवर करने वाली टीम बरामद माल के साथ (Photo courtesy - Udham Singh Nagar Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 7:10 AM IST

उधम सिंह नगर: काशीपुर कोतवाली पुलिस, काशीपुर एसओजी और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्रांसपोर्ट से एक करोड़ से अधिक मूल्य के नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं. आरोपी द्वारा ट्रांसपोर्ट से नशे की खेप मंगाई गई थी. पुलिस ने 43 हजार 950 इंजेक्शन को कब्जे में लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी फरार चल रहा है.

ट्रांसपोर्ट से नशीले इंजेक्शन की तस्करी: नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर की काशीपुर पुलिस, एसओजी और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक करोड़ 32 लाख के खुदरा मूल्य के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं. तस्करों द्वारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नशे की भारी खेप मंगाई गई थी. जांच के दौरान प्रकाश में आए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर उसकी धरपकड़ की कोशिश शुरू कर दी गई है.

काशीपुर में 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद: पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि काशीपुर क्षेत्र में नशे की भारी खेप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाई जा रही है. इस पर काशीपुर पुलिस, एसओजी और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने SAFEXPRESS ट्रांसपोर्ट, दड़ियाल रोड, टांडा उज्जैन, काशीपुर में चेकिंग की. चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट में रखी गई संदिग्ध पेटियों की तलाशी ली गई. पेटियों में नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप 16 पेटी इंजेक्शन बरामद हुए. इसमें टीम को BINORPHINE (Buprenorphine Injection IP) के 1,598 डिब्बों में कुल 39,950 इंजेक्शन तथा 02 गत्तों की पेटियों में REXOGESIC (Buprenorphine Injection) के 160 डिब्बों में कुल 4,000 इंजेक्शन बरामद हुए. इस प्रकार 43,950 नशीले इंजेक्शन पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए.

नशीले इंजेक्शन के तस्कर की तलाश: मौके पर औषधि निरीक्षक नीरज कुमार एवं औषधि निरीक्षक निधि शर्मा द्वारा बरामद इंजेक्शनों की औषधीय संरचना, नियमों एवं नियंत्रित पदार्थ श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत तकनीकी जांच की गई. एसएसपी ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई कि-

दोनों दवाएं Controlled Drugs की श्रेणी में आती हैं. इनका परिवहन केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों द्वारा ही किया जा सकता है. मौके पर विधिवत इन्वेंट्री रिपोर्ट तैयार की गई. जांच में प्रकाश में आया कि उक्त नशे की इंजेक्शन की खेप रिपुल चौहान पुत्र रक्षपाल सिंह, निवासी ग्राम नजीमपुर, पोस्ट जलालाबाद, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी वार्ड संख्या-13, कविनगर, कोतवाली काशीपुर द्वारा मंगाए गए थे. अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं. पुलिस जनपद ऊधम सिंह नगर में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी. नशा तस्करों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त, प्रभावी और निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
-मणिकांत मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर-

क्या होते हैं कंट्रोल्ड ड्रग्स? कंट्रोल्ड ड्रग्स वो दवाइयां हैं, जिनके गलत प्रयोग की आशंका होती है. नशे के आदी लोग इनका ज्यादा डोज लेकर अपनी नशे की लत पूरी कर सकते हैं. इसीलिए सरकार इनके निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करती है. संयुक्त राज्य सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार-

दर्द से राहत पाने के लिए मरीज़ों द्वारा चिकित्सा सहायता लेने का एक सबसे आम कारण दर्द निवारक दवाइयां हैं. हालांकि कई प्रकार की दर्द निवारक दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ओपिओइड दर्दनाशक दवाओं को मध्यम से गंभीर दर्द के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा अनुमोदित किया गया है. इस प्रकार, ये तीव्र, कैंसर-संबंधी, तंत्रिका-संबंधी और जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके दर्द से पीड़ित मरीज़ों के लिए एक आम विकल्प हैं. पुराने दर्द के लिए ओपिओइड दर्दनाशक दवाओं का प्रयोग विवादास्पद है और इसके मानक अनिश्चित हैं.

1990 के दशक में, गंभीर दर्द का उचित उपचार करने में स्वास्थ्य पेशेवरों की लगातार विफलता के कारण ओपिओइड दर्दनाशक दवाओं के इस्तेमाल में वृद्धि हुई. दुर्भाग्य से, इसके परिणामस्वरूप दवाओं का अत्यधिक उपयोग, दवाओं का दुरुपयोग, ओपिओइड उपयोग विकार और ओवरडोज़ में वृद्धि हुई. समस्या यह है कि स्वास्थ्य पेशेवर या तो मरीजों का कम इलाज करते हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक पीड़ा होती है, या फिर उनका ज़रूरत से ज़्यादा इलाज करते हैं, जिससे ओपिओइड दर्दनाशक दवाओं के उपयोग विकार और संभावित ओवरडोज़ जैसे प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं.-नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, संयुक्त राज्य अमेरिका-

गौरतलब है कि पीएम मोदी देश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं. नशा मुक्त भारत के तहत पूरे देश के राज्यों में भी नशा मुक्ति या ड्रग फ्री अभियान चल रहा है. उत्तराखंड में भी नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान जोर शोर से चल रहा है. राज्य के सभी जिलों में नशा तस्करी और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है. पुलिस विभाग द्वारा उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान कुछ जरूरी कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें ऑनलाइन क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मानस पोर्टल का बेहतर उपयोग करने को कहा गया है. वहीं, ड्रग से जुड़े माफिया की बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश हुए हैं.
