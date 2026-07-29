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विकासनगर में नशीले कैप्सूल बरामद , मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

विकासनगर में नशीले कैप्सूल ( ETV Bharat )

विकासनगर: नशे के खिलाफ प्रदेशभर में एक्शन जारी है. एसटीएफ, एएनटीएफ और थाना सहसपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक मेडिकल स्टोर से नशीले ट्रामाडोल 112 कैप्सूल बरामद किये गये हैं. जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया है. ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ/एएनटीएफ की नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की. 28 जुलाई की देर रात एसटीएफ/एएनटीएफ, औषधि निरीक्षक एवं थाना सहसपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने सहसपुर एवं विकासनगर क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान धर्मावाला चौक स्थित सांई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया. जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया. निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक जोनी सैनी पुत्र शिवराम सैनी, उम्र 37 वर्ष, निवासी धर्मावाला, थाना सहसपुर, जनपद देहरादून द्वारा औषधि विक्रय लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, जो प्रथम दृष्टया वैध पाया गया. औचक निरीक्षण के दौरान दुकान के गल्ले के नीचे रखे एक प्लास्टिक कंटेनर से SPASMED (Dicyclomine HCL, Tramadol HCL एवं Acetaminophen) के 14 पत्ते (कुल 112 कैप्सूल) बरामद किए गए.