ETV Bharat / state

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026: प्रमोशनल इवेंट में बच्चों की वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, नारायणपुर की दीवारों पर शांति और संस्कृति के रंग

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026: प्रमोशनल इवेंट में बच्चों की वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के प्रमोशनल इवेंट में सैकड़ों बच्चों ने दिखाई कला और कल्पना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर: जिले में आयोजित होने वाली अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 से पहले एक खास प्रमोशनल इवेंट के रूप में बच्चों की वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया. इस दौरान नारायणपुर हाई स्कूल मैदान की बाउंड्रीवाल और हाई स्कूल से कलेक्ट्रेट मार्ग तक की दीवारों को बच्चों ने रंगों और प्रेरणादायक संदेशों से सजाया.

इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों से सैकड़ों बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. बच्चों ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से मैराथन जागरूकता, शांति, खेल भावना, अबूझमाड़ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव, झरने, बस्तर आर्ट, पर्यटन स्थल और जनजातीय संस्कृति को जीवंत रूप में दर्शाया.

प्रमोशनल इवेंट के तहत वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रंगों से भर गया शहर

बच्चों की रंगीन चित्रकारी से नारायणपुर हाई स्कूल परिसर और कलेक्ट्रेट मार्ग एक खुली कला दीर्घा जैसा नजर आने लगा. पारंपरिक आदिवासी जीवन, वाद्ययंत्र, नृत्य, जंगल, पहाड़, नदी-नाले और मैराथन धावकों के चित्रों ने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया.

नारायणपुर की दीवारों पर शांति और संस्कृति के रंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों में दिखा गजब का उत्साह

चित्रकारी के दौरान बच्चों में गजब का उत्साह और जुनून देखने को मिला. यह साफ नजर आया कि नारायणपुर के बच्चों में कला, संस्कृति और सामाजिक संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता है.

बच्चों ने दीवारों पर उकेरी मैराथन जागरूकता और जनजातीय संस्कृति. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

31 जनवरी 2026 को होगा मैराथन आयोजन

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि यह कार्यक्रम अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के पांचवें संस्करण का प्रमोशनल इवेंट है. उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली यह मैराथन शांति, सद्भाव और क्षेत्र की सकारात्मक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगी.

नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 से पहले प्रमोशनल इवेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कला के रंगों से शांति और विकास का संदेश

बच्चों द्वारा बनाई गई वॉल पेंटिंग न केवल मैराथन के प्रति जन-जागरूकता का माध्यम बनी, बल्कि यह नारायणपुर के बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा और कला कौशल को भी दर्शाती है. रंगों के जरिए दिया गया यह संदेश बताता है कि खेल, कला और संस्कृति मिलकर अबूझमाड़ को शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं.