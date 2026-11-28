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नारायणपुर मालक परिवहन संघ चुनाव: मां मावली पैनल की एकतरफा जीत, पूरी कार्यकारिणी पर कब्जा, जयप्रकाश शर्मा बने अध्यक्ष

नारायणपुर मालक परिवहन संघ चुनाव: मां मावली पैनल की एकतरफा जीत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: नारायणपुर मालक परिवहन संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव में मां मावली पैनल ने जीत हासिल की है. पैनल ने अध्यक्ष से लेकर कोषाध्यक्ष तक सभी प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया. अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में जयप्रकाश शर्मा ने जय श्री राम पैनल के मुकेश देवांगन को 87 वोटों से हराया. चुनाव में कुल 260 सदस्यों में से 235 ने मतदान किया. नतीजे घोषित होते ही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया.

भाड़ा बढ़ाना नई कार्यकारिणी की पहली प्राथमिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH) अध्यक्ष पद पर जयप्रकाश शर्मा की बड़ी जीत अध्यक्ष पद के लिए मां मावली पैनल के जयप्रकाश शर्मा और जय श्री राम पैनल के मुकेश देवांगन के बीच सीधा मुकाबला था. इसमें जयप्रकाश शर्मा को 157 वोट मिले, जबकि मुकेश देवांगन को 70 वोट प्राप्त हुए. इस तरह शर्मा ने 87 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद के नतीजे के बाद अन्य पदों पर भी मां मावली पैनल के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की.