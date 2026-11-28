नारायणपुर मालक परिवहन संघ चुनाव: मां मावली पैनल की एकतरफा जीत, पूरी कार्यकारिणी पर कब्जा, जयप्रकाश शर्मा बने अध्यक्ष
जयप्रकाश शर्मा ने जय श्री राम पैनल के मुकेश देवांगन को 87 वोटों से हराया, भाड़ा बढ़ाना नई कार्यकारिणी की पहली प्राथमिकता
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 9:01 PM IST
नारायणपुर: नारायणपुर मालक परिवहन संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव में मां मावली पैनल ने जीत हासिल की है. पैनल ने अध्यक्ष से लेकर कोषाध्यक्ष तक सभी प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया. अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में जयप्रकाश शर्मा ने जय श्री राम पैनल के मुकेश देवांगन को 87 वोटों से हराया. चुनाव में कुल 260 सदस्यों में से 235 ने मतदान किया. नतीजे घोषित होते ही समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया.
अध्यक्ष पद पर जयप्रकाश शर्मा की बड़ी जीत
अध्यक्ष पद के लिए मां मावली पैनल के जयप्रकाश शर्मा और जय श्री राम पैनल के मुकेश देवांगन के बीच सीधा मुकाबला था. इसमें जयप्रकाश शर्मा को 157 वोट मिले, जबकि मुकेश देवांगन को 70 वोट प्राप्त हुए. इस तरह शर्मा ने 87 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद के नतीजे के बाद अन्य पदों पर भी मां मावली पैनल के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की.
नई कार्यकारिणी में इन्हें मिली जिम्मेदारी
- अध्यक्ष: जयप्रकाश शर्मा
- उपाध्यक्ष: प्रभुलाल दुग्गा
- सचिव: संजय नंदी
- सह सचिव: शिखा बैंस
- कोषाध्यक्ष: शैलेश चंदेल
सह सचिव चुनी गईं शिखा बैंस संघ के पूर्व सचिव स्वर्गीय विक्रम बैंस की पत्नी हैं. उनकी जीत पर भी समर्थकों ने खुशी जताई.
235 सदस्यों ने किया मतदान
परिवहन संघ के चुनाव में सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कुल 260 सदस्यों में से 235 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस तरह करीब 90.4 प्रतिशत मतदान हुआ. चुनाव में मां मावली पैनल और जय श्री राम पैनल के बीच मुकाबला था. दोनों पैनलों ने सभी प्रमुख पदों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे.
चुनाव प्रक्रिया पर भी उठे थे सवाल
चुनाव से पहले संगठन के भीतर मतदान प्रक्रिया को लेकर असहमति सामने आई थी. अल्पकालीन अध्यक्ष मनीष राठौर ने चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे अवैधानिक बताया था. इस मुद्दे पर संगठन में विवाद और असमंजस की स्थिति बनी रही. हालांकि, इन आपत्तियों के बीच चुनाव कराया गया और मतदान व मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई. चुनाव प्रक्रिया पर उठाई गई आपत्तियों के निराकरण को लेकर संगठन की आधिकारिक स्थिति सामने आना बाकी है.
जीत के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न
मतगणना के बाद जैसे ही मां मावली पैनल की जीत साफ हुई, समर्थकों में उत्साह देखने को मिला. नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया. मिठाइयां बांटी गईं और जमकर आतिशबाजी हुई. ढोल-नगाड़ों के साथ समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया.
भाड़ा बढ़ाना नई कार्यकारिणी की पहली प्राथमिकता
नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने जीत के बाद सभी सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सदस्यों ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने परिवहन कारोबारियों की समस्याओं को दूर करने और भाड़ा वृद्धि के लिए ठोस पहल करने की बात कही. उनका कहना है कि नई कार्यकारिणी सभी सदस्यों को साथ लेकर संगठन और परिवहन कारोबारियों के हित में काम करेगी.
संघ में एकजुटता बनाए रखने और सदस्यों के हित में काम करने पर जोर देंगे.- प्रभुलाल दुग्गा, उपाध्यक्ष
वहीं सचिव संजय नंदी ने संगठन की गतिविधियों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का भरोसा दिलाया. वहीं सह सचिव शिखा बैंस ने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए पूरी ईमानदारी से काम करने की बात कही. कोषाध्यक्ष शैलेश चंदेल ने संघ की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया.
नई टीम के सामने कई चुनौतियां
मां मावली पैनल ने चुनाव में सभी प्रमुख पदों पर जीत हासिल कर संघ की कमान संभाल ली है. अब नई कार्यकारिणी के सामने परिवहन कारोबारियों का भाड़ा बढ़ाने, कारोबार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और सदस्यों के हितों की रक्षा करने जैसी चुनौतियां होंगी.
साथ ही संगठन में पारदर्शिता और आपसी एकजुटता बनाए रखना भी नई टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा. अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी परिवहन कारोबारियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाती है.