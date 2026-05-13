नारायणपुर में अनोखी और पारंपरिक बारात, दूल्हे के साथ बाराती भी बैलगाड़ी पर सवार, फिजूलखर्ची की भी बचत
आदिवासी संस्कृति-ग्रामीण परिवेश का अनोखा नजारा, मंडप को पेड़ के पत्तों से सजाया, पूरी शादी में प्रकृति की झलक. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 9:40 PM IST
नारायणपुर: जिले में एक अनोखी और पारंपरिक बारात लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी. जिला पुलिस बल में पदस्थ डूमर तराई निवासी कुबेर देहारी ने आधुनिकता और दिखावे के दौर में अपनी बारात बैलगाड़ी से निकालकर न केवल ग्रामीण संस्कृति को जीवंत किया, बल्कि सादगीपूर्ण जीवन, आर्थिक बचत, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता का भी अनूठा संदेश दिया.
दूल्हे के साथ बाराती भी बैलगाड़ी पर
नारायणपुर जिले के ग्राम डूमर तराई से निकली यह पारंपरिक बारात हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आई. जैसे ही दूल्हे के रूप में कुबेर देहारी सजी-धजी बैलगाड़ी में सवार होकर निकले, राह चलते लोग ठहरकर इसे मोबाइल में कैद करने लगे. बैलगाड़ी के आगे पारंपरिक बाजे-गाजे की धुन, नाचते-गाते बराती की झलक ग्रामीण संस्कृति से भरी दिखी.
फिजूलखर्ची, पेट्रोल-डीजल की भी बचत
आज जहां अधिकांश विवाह समारोहों में महंगी गाड़ियां, डीजे, चमक-दमक और फिजूल खर्ची का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं कुबेर देहारी की यह बारात पूरी तरह परंपरा और सादगी से जुड़ी हुई दिखाई दी. खास बात यह रही कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद उन्होंने अपनी शादी को सादगीपूर्ण और पारंपरिक तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया.
मुझे अंदाजा नहीं था कि समारोह चर्चा का विषय बन जाएगा. हम तो बस विवाह स्थल की दूरी कम थी तो दोस्तों की सलाह पर बैलगाड़ी से बारात ले जाने का विचार किए. इस पहल को परिवार और ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिला- कुबेर देहारी, दूल्हा
युवाओं को संदेश
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जहां देश-दुनिया आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है. वहीं प्रधानमंत्री भी पेट्रोल-डीजल के कम उपयोग और फिजूल खर्च से बचने की अपील कर रहे हैं. ऐसे समय में यदि लोग छोटे-छोटे आयोजनों में सादगी अपनाएं तो आर्थिक बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है. कुबेर देहारी ने समाज में समानता का संदेश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण वे बड़े और खर्चीले आयोजनों की बराबरी नहीं कर पाते. यदि सम्पन्न परिवार भी सादगीपूर्ण आयोजन करें, तो समाज में प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक दबाव कम होगा. समानता का वातावरण तैयार होगा.
पूरी शादी में प्रकृति की झलक
विवाह मंडप की सजावट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही. कुबेर देहारी ने बताया कि मंडप को नारियल, सल्फी, छींद और जामुन पेड़ के पत्तों से पारंपरिक शैली में तैयार किया गया था. इसके अलावा हल्बा जनजाति समाज में उपयोग होने वाले सूप, टोकनी और मिट्टी के बर्तनों से सजावट की गई, जिसने पूरे आयोजन को ग्रामीण संस्कृति की खूबसूरत पहचान से जोड़ दिया. लोगों ने इस इको-फ्रेंडली और पारंपरिक सजावट की जमकर सराहना की.
नारायणपुर जिले के युवाओं को संदेश देते हुए कुबेर देहारी ने कहा कि आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराओं को भूल जाना उचित नहीं है. यदि युवा अपनी परंपराओं को संरक्षित रखते हुए सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाएं, तो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है.