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NH-130D सड़क निर्माण में लापरवाही पर मंत्री केदार कश्यप का सख्त रुख, नारायणपुर–कोंडागांव मार्ग का किया औचक निरीक्षण

NH-130D सड़क निर्माण में लापरवाही पर मंत्री केदार कश्यप का सख्त रुख ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री का सख्त अंदाज, किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने नारायणपुर कलेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही बारिश से पहले आम लोगों के लिए आवागमन सुचारू करने और भारी माइनिंग वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तैयार करने के निर्देश भी दिए.

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर-कोंडागांव मुख्य मार्ग NH 130D के निर्माण कार्य में लगातार गुणवत्ता संबंधी सवाल उठ रहे हैं. बीते दो सालों से आवागमन भी बाधित है इस बीच प्रदेश के सड़क परिवहन एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मंत्री का सख्त अंदाज देखने को मिला.

नारायणपुर और कोंडागांव को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130D पिछले लगभग दो वर्षों से निर्माण कार्य के कारण आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है. सड़क की धीमी प्रगति, जगह-जगह अधूरे निर्माण, धूल और कीचड़ से ग्रामीणों सहित यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

तय मानकों पर हो काम- कश्यप

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कई स्थानों पर सड़क की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और कार्य की गति को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई- कश्यप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश से पहले पूरा हो काम- मंत्री

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले सड़क पर आवागमन पूरी तरह सुचारू किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके. उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि भारी माइनिंग वाहनों के कारण सड़क पर अतिरिक्त दबाव और क्षति हो रही है, इसलिए ऐसे वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट डायवर्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

लोगों की मांगें

स्थानीय ग्रामीणों ने भी मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचने में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. बारिश के दौरान हालात और अधिक खराब हो जाते हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क बाधित होने का खतरा बना रहता है.

निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को दी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर–कोंडागांव मुख्य मार्ग NH 130D न केवल क्षेत्र की लाइफलाइन है, बल्कि बस्तर संभाग के विकास और कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में सड़क निर्माण में देरी और गुणवत्ता को लेकर उठते सवाल अब शासन स्तर तक पहुंच चुके हैं. मंत्री केदार कश्यप के औचक निरीक्षण और सख्त निर्देशों के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि निर्माण एजेंसी और अधिकारी तय समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कर पाते हैं या नहीं.