नारायणपुर को 347 करोड़ के कार्यों की सौगात, बस में सवार होकर कुरुसनार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री

नारायणपुर दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय बस के जरिए गांवों तक पहुंच कर आदिवासी ग्रामीणों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे.

CM VISHNUDEO SAI NARAYANPUR VISIT
नारायणपुर में सीएम (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 30, 2026

Updated : January 30, 2026 at 9:54 AM IST

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के लिए आज का दिन विकास, विश्वास और संवाद का प्रतीक बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने एक दिवसीय दौरे पर जिले को 347 करोड़ 16 लाख रुपये से ज्यादा की लागत वाले 358 विकास कार्यों की सौगात देंगे. खास बात यह है कि इस दौरे में मुख्यमंत्री केवल मंच तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री बस सेवा के जरिए ग्रामीण अंचल तक पहुंच कर आमजन से सीधे जुड़ते नजर आएंगे.

सीएम का यह दौरा विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण के साथ-साथ सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक जुड़ाव और जमीनी संवाद का भी सशक्त संदेश देगा. मुख्यमंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रमों को लेकर नारायणपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है तो वहीं जिला प्रशासन भव्य आयोजन के तैयारियों में जुटी हुई है.

नारायणपुर में सीएम के दौरे की तैयारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर पंडुम से होगी यात्रा की शुरुआत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने प्रवास की शुरुआत बस्तर पण्डुम के जिलास्तरीय आयोजन से करेंगे. कार्यक्रम स्थल को अबूझमाड़ की पहचान गौर मुकुट की थीम पर सजाया गया है, जिसे स्थानीय कलाकारों ने आकार दिया है. ताड़, छिंद और शल्फी पत्तों से सजे स्टॉल में अबूझमाड़ की कला, संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा और पारंपरिक जीवनशैली का जीवंत प्रदर्शन होगा. बस्तर पण्डुम में आधुनिकता और आदिवासी परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से जिले वासियों को संबोधित भी करेंगे.

बस में सवार होकर कुरुसनार का दौरा

मुख्यमंत्री के दौरे का सबसे चर्चित और प्रतीकात्मक पहलू मुख्यमंत्री बस सेवा है. इस पहल के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी वीआईपी काफिले को छोड़कर एक साधारण बस में सवार होकर कुरुसनार ग्राम पहुंचेंगे. कुरुसनार में मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएँ सुनेंगे और योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे. यह दौरा प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास माना जा रहा है.

CM VISHNUDEO SAI NARAYANPUR VISIT
कार्यक्रम स्थल को सजाते कारीगर (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्कूली बच्चों से मुलाकात, शिक्षा पर संवाद

कुरुसनार प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री गाँव की प्राथमिक शाला भी जाएंगे. यहां वे स्कूली बच्चों से आत्मीय बातचीत करेंगे, पढ़ाई-लिखाई की स्थिति जानेंगे और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे. वनांचल के बच्चों से सीधा संवाद इस दौरे को भावनात्मक और मानवीय आयाम देगा.

CM VISHNUDEO SAI NARAYANPUR VISIT
अबूझमाड़ की पहचान गौर मुकुट की थीम पर सजाया जा रहा (ETV Bharat Chhattisgarh)

347 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिले के विकास को नई दिशा देने वाले 358 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा.

38 कार्यों का लोकार्पण

30 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल योजनाएं और स्कूल-आश्रमों के जीर्णोद्धार कार्य.

320 कार्यों का भूमिपूजन

316 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से नए निर्माण कार्य, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों और पुलों का है। ये कार्य अबूझमाड़ के सुदूर इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे.

बुनियादी सुविधाओं पर फोकस

इस पैकेज में पेयजल, शिक्षा और बिजली को प्राथमिकता दी गई है. अंदरूनी गांवों में पानी, स्कूल भवन, आश्रम छात्रावास और विद्युत विस्तार के जरिए जीवन स्तर सुधारने की कोशिश की जा रही है.

सामाजिक और सांस्कृतिक पहल

मुख्यमंत्री नक्सलवाद से मुख्यधारा में लौटे चार आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों को कन्या विवाह कार्यक्रम के तहत आशीर्वाद देंगे. इसके साथ ही वे मावा घोटूल का भ्रमण करेंगे और बस्तर पण्डुम के जरिए स्थानीय संस्कृति से सीधा जुड़ाव दिखाएंगे.

पीस मैराथन और रात्रि विश्राम

मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम नारायणपुर में ही करेंगे. 31 जनवरी की सुबह वे अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शांति और सद्भाव का संदेश देंगे.

CM VISHNUDEO SAI NARAYANPUR VISIT
ताड़, छिंद और शल्फी पत्तों से सजाया जा रहा कार्यक्रम स्थल (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर दौरे में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बस में सवार होकर कुरुसनार पहुँचना, स्कूली बच्चों से मिलना और ग्रामीणों से सीधा संवाद करना यह दर्शाता है कि सरकार विकास के साथ-साथ विश्वास और संवेदनशीलता को भी प्राथमिकता दे रही है. 347 करोड़ के विकास कार्यों, सांस्कृतिक आयोजनों और शांति के प्रतीकों के साथ यह दौरा नारायणपुर के लिए नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

