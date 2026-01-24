ETV Bharat / state

माता पहुंचानी पर्व पर शीतला माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, देव खेलनी से भक्तिमय माहौल

नारायणपुर में श्रद्धा और परंपरा के साथ माता पहुंचानी पर्व मनाया गया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

माता पहुंचानी पर्व पर शीतला माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर: नारायणपुर नगर के कुम्हारपारा स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में माता पहुंचानी का पर्व पूरे श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया. प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले भर से हजारों श्रद्धालु अपनी-अपनी मन्नतों का चढ़ावा लेकर मंदिर पहुंचे और माता के चरणों में आस्था अर्पित की.

माता पहुंचानी पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में दिनभर भक्तों की भीड़ बनी रही. आसपास के ग्रामीण इलाकों से देवी-देवताओं के प्रतीक खप्पर, कलश, आँगा, डोली और डांग लेकर ग्रामीण और देव पुजारी मंदिर पहुंचे. ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पारंपरिक देव खेलनी का आयोजन हुआ, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया.

देव खेलनी के दौरान पुजारियों के शरीर में माता एवं देवी-देवताओं का प्रवेश होने की मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आस्था और विश्वास

कहा जाता है कि देव खेलनी के दौरान पुजारियों के शरीर में माता एवं देवी-देवताओं का दैवीय प्रवेश होता है. इस समय वे ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमते-थिरकते नजर आए. कई पुजारी अपने शरीर पर लोहे के कोड़े बरसाते दिखे, जिसे ग्रामीणजन माता की कृपा और दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं. यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का जीवंत उदाहरण बना.

माता पहुंचानी पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में दिनभर भक्तों की भीड़ बनी रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोगों से रक्षा की कामना और चढ़ावा

माता पहुंचानी पर्व पर श्रद्धालु शीतला माता से मौसमी बीमारियों से बचाव, विशेषकर चेचक (छोटी माता), हैजा एवं अन्य रोगों से सुरक्षा की कामना करते हैं. मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु माता को फल, धन, धान्य, नई फसल के साथ-साथ परंपरा अनुसार भेड़, बकरा, बकरी एवं मुर्गी जैसे पशु-पक्षियों का चढ़ावा अर्पित करते हैं. आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला.

कई पुजारी अपने नंगे शरीर पर लोहे के कोड़े बरसाते दिखे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माता मावली मेले की हुई घोषणा

माता पहुचानी का यह पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नारायणपुर अंचल की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक भी है. इसी आयोजन के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध माता मावली मेले की दैवीय घोषणा की जाती है. परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि से पहले बुधवार को माता मावली मेला आयोजित होता है. इस वर्ष यह मेला 10 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर जिले भर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.