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नारायणपुर में निक मोबाइल इयाना मुहिम, 11 लाख रुपये से ज्यादा के गुम मोबाइल बरामद, मालिकों में खुशियां

नारायणपुर : बस्तर संभाग की नारायणपुर पुलिस ने गुम मोबाइल फोन को वापस खोज निकालने का काम किाय है. निक मोबाइल इयाना के तहत नारायणपुर पुलिस ने काम किया और कुल 11 लाख 17 हजार रुपये से अधिक के गुम मोबाइल को बरामद किया है. साइबर सेल की टीम ने तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों के जरिए 59 गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इन मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाया गया है.

मोबाइल गुम होने के बाद अक्सर लोग उसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं. लेकिन नारायणपुर में पुलिस के विशेष अभियान निक मोबाइल इयाना ने कई लोगों के चेहरों पर दोबारा खुशी लौटा दी. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल गुम होने की शिकायतें और आवेदन मिलने के बाद साइबर सेल ने इन मामलों को गंभीरता से लिया. तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल की लगातार ट्रैकिंग और उपलब्ध डिजिटल इनपुट के आधार पर साइबर सेल की टीम ने 59 गुम मोबाइल बरामद किए.

मालिकों को लौटाए गए उनके मोबाइल

24 जुलाई को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए. लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों की खुशी देखने लायक थी. मोबाइल स्वामियों ने नारायणपुर पुलिस की इस पहल के लिए आभार जताया. सामुदायिक पुलिसिंग के तहत चलाए गए इस अभियान को पुलिस और आम जनता के बीच भरोसा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह अभियान साइबर सेल के नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक आशीष नेताम के पर्यवेक्षण में चलाया गया. अभियान में साइबर सेल के पुलिसकर्मियों और साइबर वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

नारायणपुर पुलिस की अपील

मोबाइल गुम होने की स्थिति में पुलिस ने लोगों से तत्काल CEIR पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी दर्ज करने और नजदीकी थाना या साइबर सेल से संपर्क करने की अपील की है. ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड या किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है. नारायणपुर पुलिस की यह पहल उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जो अपना मोबाइल गुम होने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके थे.