नारायणपुर के जंगलों से बड़ा नक्सली डंप बरामद, फिर जवानों ने नाकाम की नक्सलियों की बड़ी साजिश

नारायणपुर के जंगलों से बड़ा नक्सली डंप बरामद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: जिले अबूझमाड़ और ओरछा थाना क्षेत्र के शांत दिखने वाले जंगल के अंदर नक्सली अपनी घातक तैयारी कर रहे थे. लेकिन जवानों ने उनकी बड़ी साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है. 2 फरवरी 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ओरछा के कांगाली-मंडोली और आसनार के जंगलों में नक्सलियों ने अपना सामान छिपाया है. नारायणपुर पुलिस और ITBP की 29वीं वाहिनी के जवानों ने तुरंत जंगल की ओर रुख किया और नक्सलियों की 'सप्लाई चेन' पर हमला किया.

जांच के दौरान जवानों ने उन जगहों पर नजर रखी, जहां नक्सलियों ने सामान छिपाया था. तलाशी के दौरान वो सभी चीजें मिलीं जो IED बम बनाने और सुरक्षाबलों के रास्ते में नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं.

प्रेशर कुकर और लोहे के पाइप- जिनका उपयोग खतरनाक IED बम बनाने में होता है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान में बिजली के तार, बैटरियां, पेंसिल सेल और चार्जर

अन्य सामग्री में रस्सी और इंजन ऑयल जैसे सामान मिले हैं.

बरामदगी का महत्व

इस बरामदगी से नक्सलियों के संसाधन कम हो गए हैं और भविष्य में किसी संभावित IED धमाके का खतरा कम हो गया है. बरामद सामग्री को सुरक्षित ओरछा थाना लाया गया और पुलिस ने पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

जंगलों में नक्सलियों की सुरक्षा खतरे में

यह ऑपरेशन दिखाता है कि घने जंगलों में भी नक्सलियों के खौफनाक मंसूबों पर जवान पानी फेर रहे हैं. पुलिस और केंद्रीय बलों के खुफिया तंत्र और तालमेल ने नक्सलियों पर भारी प्रभाव डाला है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और बढ़ गया है.

सुरक्षाबलों की सतर्कता और तेज़ कार्रवाई के चलते नक्सली अपनी घातक योजना में सफल नहीं हो पाए. इस तरह की बरामदगी न केवल कानून-व्यवस्था मजबूत करती है, बल्कि आम जनता के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है.