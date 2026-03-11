नारायणपुर पुलिस ने पेश की मिसाल, थाने के सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में भरा 1.60 लाख का मायरा
पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में मायरे के साथ कपड़े व उपहार भी दिए हैं.
Published : March 11, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 11:23 AM IST
कोटपूतली-बहरोड : अक्सर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रवैया के रूप में पहचानी जाने वाली पुलिस का मानवीय चेहरा भी समय-समय पर सामने आता है. ऐसा ही एक मामला मंगलवार रात को कोटपूतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां नारायणपुर थाने के पुलिस व बानसूर सीओ जिले के थाने में सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में मायरा भरने के लिए पहुंचे. पुलिसकर्मी जब हाथ में सजे थाल व गिफ्ट लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे तो हर कोई पुलिस को देख दंग रह गया. नारायणपुर थाने की टीम ने सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में करीब 1 लाख 60 हजार का मायरा भरा है.
थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि कैलाश नारायणपुर थाने में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जब कैलाश की बेटी की शादी की सूचना मिली तो पुलिसकर्मियों ने बानसूर सीओ मेघा गोयल के नेतृत्व में शादी में शामिल होकर मदद करने का निर्णय लिया. पुलिस कर्मियों ने अपने स्तर पर राशि एकत्रित कर 1 लाख 60 हजार का मायरा भरा. कैलाश पुलिस परिवार का हिस्सा है, एक सहकर्मी के नाते उसकी मदद कर खुशियों में शामिल होना हमारी जिम्मेदारी थी.
मायरे के साथ कपड़े और उपहार भी दिए : सफाई कर्मचारी कैलाश ने बताया कि थाने का स्टाफ व सीओ मेघा गोयल शादी समारोह में पहुंचे तो उन्हें देख भावुक हो गया. पुलिस के साथियों ने मायरा भर कर बेटी को स्नेह दिया और परिवार की तरह रस्मों को निभाया. थाने के साथियों ने बेटी की शादी में मायरे के साथ कपड़े व उपहार भी दिए गए हैं. इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया.
हर कोई कर रहा तारीफ़ : मंगलवार को जैसे ही बानसूर सीओ मेघा गोयल व नारायणपुर थाना अधिकारी रोहिताश अपनी टीम के साथ हाथों में गिफ्ट व सजे थल लेकर शादी समारोह स्थल पर पहुंचे तो लोग दंग रह गए. पुलिस की ओर से अपने साथी की बेटी की शादी में शामिल होकर मायरा भरने की इस रस्म को पूरी करने की हर जगह चर्चा हो रही है. स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस ने अपने स्टाफ की शादी में शामिल होकर इंसानियत उदाहरण पेश कर लोगों को संदेश दिया. मायरा भरने के बाद पुलिस कर्मियों ने शादी में डांस कर रंग जमाया.
