ETV Bharat / state

नारायणपुर पुलिस ने पेश की मिसाल, थाने के सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में भरा 1.60 लाख का मायरा

पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में मायरे के साथ कपड़े व उपहार भी दिए हैं.

शादी में उपहार देते पुलिसकर्मी
शादी में उपहार देते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 10:33 AM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 11:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटपूतली-बहरोड : अक्सर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रवैया के रूप में पहचानी जाने वाली पुलिस का मानवीय चेहरा भी समय-समय पर सामने आता है. ऐसा ही एक मामला मंगलवार रात को कोटपूतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां नारायणपुर थाने के पुलिस व बानसूर सीओ जिले के थाने में सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में मायरा भरने के लिए पहुंचे. पुलिसकर्मी जब हाथ में सजे थाल व गिफ्ट लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे तो हर कोई पुलिस को देख दंग रह गया. नारायणपुर थाने की टीम ने सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में करीब 1 लाख 60 हजार का मायरा भरा है.

थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि कैलाश नारायणपुर थाने में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जब कैलाश की बेटी की शादी की सूचना मिली तो पुलिसकर्मियों ने बानसूर सीओ मेघा गोयल के नेतृत्व में शादी में शामिल होकर मदद करने का निर्णय लिया. पुलिस कर्मियों ने अपने स्तर पर राशि एकत्रित कर 1 लाख 60 हजार का मायरा भरा. कैलाश पुलिस परिवार का हिस्सा है, एक सहकर्मी के नाते उसकी मदद कर खुशियों में शामिल होना हमारी जिम्मेदारी थी.

नारायणपुर पुलिस ने भरा मायरा (ETV Bharat Behror)

पढ़ें. पुलिस ने जीता दिल: बूंदी में सफाईकर्मी की पत्नी को बनाया बहन तो सवाईमाधोपुर में निभाया भाई का फर्ज

मायरे के साथ कपड़े और उपहार भी दिए : सफाई कर्मचारी कैलाश ने बताया कि थाने का स्टाफ व सीओ मेघा गोयल शादी समारोह में पहुंचे तो उन्हें देख भावुक हो गया. पुलिस के साथियों ने मायरा भर कर बेटी को स्नेह दिया और परिवार की तरह रस्मों को निभाया. थाने के साथियों ने बेटी की शादी में मायरे के साथ कपड़े व उपहार भी दिए गए हैं. इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया.

सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में पहुंची पुलिस
सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में पहुंची पुलिस (ETV Bharat Behror)

पढ़ें. भरतपुर: शादी में मायके वालों ने भरा 1 करोड़ 21 लाख का भात, वायरल हुआ अनोखा मायरा

हर कोई कर रहा तारीफ़ : मंगलवार को जैसे ही बानसूर सीओ मेघा गोयल व नारायणपुर थाना अधिकारी रोहिताश अपनी टीम के साथ हाथों में गिफ्ट व सजे थल लेकर शादी समारोह स्थल पर पहुंचे तो लोग दंग रह गए. पुलिस की ओर से अपने साथी की बेटी की शादी में शामिल होकर मायरा भरने की इस रस्म को पूरी करने की हर जगह चर्चा हो रही है. स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस ने अपने स्टाफ की शादी में शामिल होकर इंसानियत उदाहरण पेश कर लोगों को संदेश दिया. मायरा भरने के बाद पुलिस कर्मियों ने शादी में डांस कर रंग जमाया.

पुलिसकर्मियों ने भरा 1.60 लाख का मायरा
पुलिसकर्मियों ने भरा 1.60 लाख का मायरा (ETV Bharat Behror)

पढ़ें. बैलगाड़ी में सवार हो बहन के भात भरने पहुंचा भाई, कहा-नए दौर में नहीं भूलें पौराणिक परंपरा

Last Updated : March 11, 2026 at 11:23 AM IST

TAGGED:

POLICE GIFTS MAYRA
SANITATION WORKER DAUGHTER WEDDING
बहरोड में पुलिस ने भरा मायरा
POLICE FILLED MAYRA IN BEHROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.