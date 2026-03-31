अबूझमाड़ से नक्सलवाद का अंत! नारायणपुर पुलिस का ऐतिहासिक ऐलान, हथियारों के साथ आखिरी इनामी नक्सली का सरेंडर
अबूझमाड़ में नक्सल मोर्चे पर अहम सफलता हासिल हुई है. इस क्षेत्र से नक्सलवाद का अंतर हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 8:50 PM IST
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक ऐतिहासिक और निर्णायक खबर सामने आई है, जहां वर्षों से नक्सलवाद के गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ से आज नक्सलवाद के काले अध्याय के समाप्त होने का ऐलान किया गया. 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पर ''माड़ बचाओ अभियान'' के तहत पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की प्रदर्शनी लगाकर इस सफलता को सार्वजनिक किया.
नारायणपुर पुलिस ने बरामद नक्सल डंप की जानकारी दी
इस विशेष अभियान के दौरान नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसएफ की संयुक्त टीमों ने सघन सर्चिंग कर अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों से नक्सल डंप का बड़ा खुलासा किया. इस कार्रवाई में कुल 59 हथियार, 1856 जिंदा राउंड सहित 1908 गोला-बारूद, 581 से अधिक विस्फोटक सामग्री, बीजीएल राउंड और लॉन्चर समेत 330 नग सामग्री बरामद की गई.
भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
बरामद सामग्री में इंसास एलएमजी, स्टेनगन, 303 रायफल, 315 बोर, 12 बोर बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे आधुनिक और पारंपरिक हथियार शामिल हैं. भारी मात्रा में डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर, प्राइमा कॉर्ड, 55 किलो से अधिक विस्फोटक रसायन, आईईडी, ग्रेनेड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिससे नक्सलियों की लॉजिस्टिक और हमलावर क्षमता को बड़ा झटका लगा है.
नारायणपुर एसपी ने ईटीवी भारत को दी जानकारी
इस मौके पर नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया, बीएसएफ और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. प्रदर्शनी के दौरान एक लाख रुपये का इनामी माओवादी कैडर बिजलू मंडावी ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. वह आमदाई एरिया कमेटी से जुड़ा सक्रिय सदस्य था.
साल 2004 से अब तक अबूझमाड़ क्षेत्र में 108 जवान शहीद हुए, 450 से अधिक मुठभेड़ हुईं, 229 नक्सली मारे गए, 1721 गिरफ्तार हुए और 1149 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. साल 2024 से अब तक 42 नए पुलिस कैंप स्थापित किए गए हैं- रॉबिनसन गुड़िया, एसपी, नारायणपुर
एसपी ने बताया कि साल 2025-26 में ही 302 नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं और 270 हथियार बरामद किए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में शांति और विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.
अबूझमाड़, जो कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, आज सुरक्षा बलों की रणनीति, ग्रामीणों के सहयोग और सुदृढ़ खुफिया तंत्र के दम पर नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया जा रहा है. यह उपलब्धि न केवल नारायणपुर पुलिस बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो अब विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की ओर अग्रसर हो चुका है.