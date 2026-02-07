अबूझमाड़ के लाल गढ़ में पुलिस का बुलडोजर प्रहार, कुतुल में नक्सली स्मारक ध्वस्त
नक्सलियों की अघोषित राजधानी कुतुल के फरसगांव में नारायणपुर पुलिस ने विशालकाय नक्सली स्मारक जमींदोज किया है.
Published : February 7, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 1:23 PM IST
नारायणपुर: नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी (ITBP) ने नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहे जाने वाले 'कुतुल' इलाके में एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है. सुरक्षाबलों ने ग्राम फरसगांव में बने नक्सलियों के एक विशालकाय स्मारक को जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया है. यह वही इलाका है जहां कभी नक्सली शीर्ष नेताओं का जमावड़ा होता था, लेकिन आज वहां सुरक्षाबलों का वर्चस्व है.
कुतुल-फरसगांव: कभी था नक्सलियों का 'सेफ जोन', अब पुलिस का कब्जा
नारायणपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'माड़ बचाओ अभियान' के तहत अब सुरक्षाबल अबूझमाड़ के उन सुदूर इलाकों में भी दाखिल हो चुके हैं, जो दशकों से प्रशासन की पहुंच से बाहर थे. 6 फरवरी 2026 को जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी की संयुक्त टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी.
विकास की नई इबारत और आतंक का अंत
पुलिस की यह कार्रवाई केवल एक ढांचे को गिराना नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि अब अबूझमाड़ में 'लाल आतंक' के लिए कोई जगह नहीं है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नक्सली इन स्मारकों का उपयोग युवाओं को बरगलाने और अपनी झूठी विरासत को महिमामंडित करने के लिए करते थे.
पिछले चार दशकों से अबूझमाड़ में काबिज नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है. पुलिस रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है. एक हाथ में बंदूक है तो दूसरे हाथ में विकास. जिन इलाकों में पहले बारूदी सुरंगें थीं, वहां अब सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी और मोबाइल टावर पहुंच रहे हैं. कुतुल और फरसगांव जैसे गांवों में पुलिस कैंप खुलने से ग्रामीणों का विश्वास प्रशासन पर बढ़ा है.
नारायणपुर पुलिस की यह कार्रवाई 'नक्सल मुक्त बस्तर 2026' के लक्ष्य की दिशा में एक और मील का पत्थर है. नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनके प्रतीकों को मिटाना यह साबित करता है कि सुरक्षाबलों का खुफिया तंत्र और जमीनी पकड़ अब बेहद मजबूत हो चुकी है. जिस फरसगांव से कभी नक्सली अपनी सरकार चलाते थे, आज वहां का मंजर बदल चुका है. आतंक के निशान मिट रहे हैं और विकास के निशान उभर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि बस्तर अब शांति और मुख्यधारा की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है.