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नारायणपुर PNB बैंक फ्रॉड केस: 3 और आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा

बंद पड़े खातों को एक्टिव कर किया गया अवैध लेन-देन, अलग-अलग बीसी सेंटरों से होती थी निकासी

NARAYANPUR PNB BANK FRAUD CASE
नारायणपुर PNB बैंक फ्रॉड केस: 3 और आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 3:38 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर: जिले में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में हुए बहुचर्चित बैंक धोखाधड़ी मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. बैंकिंग प्रणाली में फर्जी केवाईसी, कूटरचित दस्तावेजों और निष्क्रिय खातों के दुरुपयोग के जरिए 30 लाख 67 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ गई है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है.

NARAYANPUR PNB BANK FRAUD CASE
30 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

नारायणपुर पुलिस के अनुसार यह मामला पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर में वर्षों से चल रहे सुनियोजित आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है. मामले की शुरुआत 5 फरवरी 2026 को बैंक शाखा प्रबंधक मनीष कुमार सोनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और बैंक की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हुई थी. बैंक की विशेष जांच और ऑडिट के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी गोपाल सिंह समुंद ने रिकवरी एजेंट और बीसी सेंटर संचालकों के साथ मिलकर बैंक खातों में व्यवस्थित तरीके से फर्जीवाड़ा किया.

कैसे किया फर्जीवाड़ा

जांच में पाया गया कि कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों को पहले मामूली राशि जमा कर सक्रिय किया गया और बाद में खाताधारकों की जानकारी के बिना उनके खातों में आधार लिंकिंग, फर्जी केवाईसी और अन्य कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर अवैध लेन-देन किया गया.ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त 2024 से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. जांच में सामने आया कि कम से कम 18 खातों से लगभग 8 लाख 92 हजार रुपये की फर्जी निकासी की गई. इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली की खामियों और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर कुल 30 लाख 67 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया.

बीसी सेंटर से होती थी निकासी

पुलिस विवेचना में यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी व्यक्तियों को अलग-अलग बीसी सेंटरों में ले जाकर खातों से रकम निकाली जाती थी. जांच में पाया गया कि तिलकराम मंडावी के बीसी सेंटर से 6 लाख 27 हजार 700 रुपये और रामकरण साहू के बीसी सेंटर से 15 लाख 47 हजार 800 रुपये की निकासी की गई. इसके अतिरिक्त कई लेन-देन आरोपियों और उनके परिचितों के खातों में ट्रांसफर किए जाने के भी प्रमाण मिले हैं.

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खातों से संबंधित दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए. साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में आरोपी गोपाल सिंह समुंद और तिलकराम मंडावी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है. इसी क्रम में आगे की जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस ने 23 जून 2026 को तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में अशोक जैन, सुनैना समुंद और रामकरण साहू शामिल हैं. पूछताछ के दौरान इनके कब्जे से बैंक पासबुक सहित मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. मामले में वित्तीय लेन-देन की श्रृंखला, खातों के संचालन और अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

ये मामला आर्थिक अपराध के साथ बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को चुनौती देने वाला भी है. ऐसे में पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और भूमिका की जांच जारी है.

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