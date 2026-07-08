ETV Bharat / state

किताबों से मॉडल तक विज्ञान का रोमांच: नारायणपुर में छात्रों ने टेलीस्कोप से देखे दूसरे ग्रह, ई-लाइब्रेरी और साइंस लैब का भी भ्रमण

परियाना आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण, कई मॉडल और वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए किताबी ज्ञान को और अच्छे से समझने की पहल

Telescope stargazing Narayanpur students
नारायणपुर में छात्रों ने टेलीस्कोप से देखे दूसरे ग्रह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: शिक्षा को रोचक और अनुभव आधारित बनाने के लिए एक अच्छी पहल की गई है. परियाना आवासीय विद्यालय के चयनित 90 छात्र-छात्राओं को जिला ग्रंथालय, ई-लाइब्रेरी, साइंस लैब, विज्ञान संग्रह कक्ष का भ्रमण कराया गया. इसके साथ ही टेलीस्कोप भी दिखाया गया. इस दौरान बच्चों ने न केवल ज्ञान का नया संसार देखा, बल्कि विज्ञान की बारीकियों को भी करीब से समझा. जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्रनाथ पाण्डे ने भी विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया.

किताबों से मॉडल तक विज्ञान का रोमांच: परियाना आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े पुस्तकालय को देख उत्साहित हुए बच्चे

परियाना आवासीय विद्यालय के चयनित छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य बच्चों में अध्ययन, विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि विकसित करना था. भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जिला ग्रंथालय और आधुनिक ई-लाइब्रेरी का अवलोकन किया, जहां एक ही स्थान पर साहित्य, विज्ञान, इतिहास, सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हजारों पुस्तकों को देखकर बच्चे उत्साहित नजर आए. बच्चों ने पुस्तकों का अध्ययन किया और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध अध्ययन सामग्री की भी जानकारी प्राप्त की. पहली बार इतने बड़े पुस्तकालय को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ दिखाई दी.

Telescope stargazing Narayanpur students
बड़े टेलिस्कोप को देख उत्साहित हुए बच्चे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टेलीस्कोप से दूसरे ग्रह देखे

भ्रमण का सबसे आकर्षक केंद्र टेलीस्कोप रहा. विद्यार्थियों ने टेलीस्कोप के माध्यम से दूरस्थ वस्तुओं और ग्रहों को देखने का अनुभव प्राप्त किया. वैज्ञानिक उपकरणों को करीब से देखकर बच्चों में विज्ञान के प्रति नई जिज्ञासा और सीखने की ललक दिखाई दी.

Narayanpur students science tour
भ्रमण का सबसे आकर्षक केंद्र टेलीस्कोप रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई मॉडल से जाना विज्ञान का संसार

इसके बाद विद्यार्थियों को साइंस लैब और विज्ञान संग्रह कक्ष का भी भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें कई वैज्ञानिक मॉडल, उपकरणों और प्रयोगों की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने सरल भाषा में विज्ञान के सिद्धांतों और दैनिक जीवन में उनके उपयोग को समझाया, जिससे बच्चों को विज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिला.

Narayanpur students science tour
ई-लाइब्रेरी, साइंस लैब, विज्ञान संग्रह कक्ष का भ्रमण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वृक्षारोपण भी किया गया

जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्रनाथ पांडे भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण किया और विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें नियमित अध्ययन, पुस्तक पढ़ने की आदत और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों के ज्ञान और व्यक्तित्व विकास की मजबूत नींव होती हैं.

Telescope stargazing Narayanpur students
जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्रनाथ पांडे ने वृक्षारोपण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करीब 90 छात्र-छात्राओं की इस ज्ञानवर्धक यात्रा ने यह साबित किया कि जब शिक्षा को पुस्तकों, प्रयोगों और प्रत्यक्ष अनुभवों से जोड़ा जाता है, तो सीखना अधिक रोचक और प्रभावी बन जाता है. ग्रंथालय, ई-लाइब्रेरी, साइंस लैब और टेलीस्कोप का यह भ्रमण निश्चित रूप से विद्यार्थियों में पढ़ाई, विज्ञान और नवाचार के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा.

राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाली का संदेश, एकता वृक्षारोपण अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण
बस्तर का अबूझमाड़ अब कॉफी से महकेगा, खेती के लिए अधिकारियों ने लिया जमीन का जायजा, ट्रेनिंग के लिए ओडिशा भी जाएंगे
नारायणपुर के खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद समाप्त, प्रशासन की मध्यस्थता के बाद हुआ समाधान

TAGGED:

TELESCOPE STARGAZING
EDUCATIONAL TRIP
परियाना आवासीय विद्यालय
टेलीस्कोप
NARAYANPUR STUDENTS SCIENCE TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.