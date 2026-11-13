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नारायणपुर में धान खरीदी के लिए टोकन प्रणाली शुरू लेकिन खरीदी केंद्रों में पसरा सन्नाटा

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है. इसे लेकर नारायणपुर जिले में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है.

हलामीमुंजमेटा और तारागांव में दो नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं. जिले के 10 हजार 686 पंजीकृत किसानों से लगभग 4 लाख 30 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, मानसून में देरी और दीपावली के त्योहारी सीजन के चलते अधिकांश किसान अभी धान कटाई और मिंजाई के काम में जुटे हुए हैं. यही वजह है कि 12 नवंबर तक जिले में एक भी किसान ने धान बिक्री के लिए टोकन नहीं कटवाया था. ETV भारत नारायणपुर के तीन से ज्यादा धान खरीदी केंद्र पहुंचा और वहां की व्यवस्थाएं देखी. सभी धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त कर धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी किसानों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है.

नारायणपुर में धान खरीदी की तैयारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभी तक किसान आए नहीं है. नारायणपुर जिले में देर से बारिश हुई इसलिए धान कटाई भी देर से हुई. 15 से 20 नवंबर तक किसान धान टोकन कटवाने आएंगे. खरीदी केंद्रों में लाइट, नेटवर्क, बिजली सभी की व्यवस्था आ गई है. शौचालय औऱ पानी की व्यवस्था भी है. नया बारदाना पहुंच गया है. पुराना बारदाना अभी नहीं पहुंचा है - पुनेश्वर पांडे, खरीदी प्रभारी आदिमजाति सेवा सहकारी समिति खरीदी केंद्र एड़का

10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद 12 नवंबर तक किसी भी किसान द्वारा टोकन नहीं कटवाया गया. इसके पीछे इस वर्ष मानसून में हुई देरी और दीपावली के त्योहारी सीजन को प्रमुख वजह माना जा रहा है. जिले के अधिकांश किसान अभी तक धान की कटाई पूरी नहीं कर पाए हैं. कुछ क्षेत्रों में ही किसान कटाई और मिंजाई का काम शुरू कर सके हैं. ऐसे में किसान फिलहाल अपनी फसल तैयार करने में जुटे हुए हैं. हालांकि, उम्मीद है कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने लगेंगे.

नारायणपुर में 19 खरीदी केंद्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसान अभी टोकन कटवाने नहीं आए है. धान खरीदी में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है. महाका में लगभग 800 किसान धान पंजीकृत है - अजय कुमार पटेल, धान खरीदी प्रभारी महाका

खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं है. बारिश से बचने के लिए तिरपाल की व्यवस्थाएं भी कर ली गई है - मानसिंह बघेल, धान खरीदी प्रभारी बिंजली

धान खरीदी के नोडल अधिकारी प्रतीक अवस्थी ने मीडिया को दिए जानकारी में बताया कि कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर धान खरीदी केंद्रों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है. इसमें हलामीमुंजमेटा और तारागांव में नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं. इससे इन क्षेत्रों के किसानों को अब धान बेचने के लिए दूर-दराज के केंद्रों तक जाने की आवश्यकता कम होगी.

नारायणपुर में अभी हो रही धान कटाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिले में वर्तमान में कुल 10 हजार 686 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनका कुल पंजीकृत रकबा 13 हजार 63.08 हेक्टेयर है. इन किसानों से इस खरीफ विपणन वर्ष में करीब 4 लाख 30 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 हजार क्विंटल अधिक है. धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए 10 नवंबर से ही टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. किसान अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप अथवा संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं. टोकन व्यवस्था में उपार्जन केंद्रों की दैनिक खरीदी क्षमता का 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन माध्यम से और शेष 30 प्रतिशत टोकन ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे. ऑनलाइन जारी होने वाले टोकन में 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए तथा 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए आरक्षित रहेंगे. ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य होगा.

खेती काम में व्यस्त किसान (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस वर्ष राज्य शासन ने किसानों को धान का कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान निर्धारित किया है. निर्धारित दर के अनुसार धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और धान ग्रेड-ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है. शेष राशि राज्य शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दी जाएगी. धान खरीदी के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है. वहीं, धान में नमी की अधिकतम मात्रा 17 प्रतिशत तय की गई है. प्रत्येक बोरे में 40 किलोग्राम धान का वजन निर्धारित रहेगा. ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान को अच्छी तरह सुखाकर और साफ-सफाई के बाद ही खरीदी केंद्रों तक लेकर पहुंचें.