ETV Bharat / state

नारायणपुर के धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था, बारदाना संकट से रुकी खरीदी, ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट

नारायणपुर के धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )