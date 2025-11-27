नारायणपुर के धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था, बारदाना संकट से रुकी खरीदी, ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट
सुबह 6 बजे से किसान लाइन में लगे थे, समाधान नहीं मिलने पर वे कलेक्ट्रेट पहुंचे तब प्रशासन हरकत में आया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 8:08 PM IST
नारायणपुर:जिले के महका स्थित धान खरीदी केंद्र में गुरुवार सुबह अव्यवस्था का आलम दिखा. बारदाना उपलब्ध न होने के कारण धान खरीदी पूरी तरह ठप हो गई, जबकि किसान सुबह 6 बजे से टोकन लेकर लाइन में लगे हुए थे. इंतजार का दौर बढ़ता गया लेकिन समाधान नहीं मिलने पर किसान अपने धान के साथ सीधे कलेक्ट्रेट जा पहुंचे.
किसान बोले, किराया देने की मजबूरी है: कलेक्ट्रेट जाने से पहले खरीदी केंद्र में प्रभारी ने बताया कि बारदाना आते ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है. इस पर किसानों ने नाराजगी जताई कि जब बारदाना उपलब्ध ही नहीं था, तो उनके टोकन क्यों काटे गए? अब किसानों को अपना धान वापस ले जाना पड़ सकता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त मजदूरी और ट्रैक्टर किराया देने की मजबूरी खड़ी हो गई है.
हरकत में आया जिला प्रशासन: काफी देर बाद भी जब बारदाना उपलब्ध नहीं हुआ तो आखिरकार किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध करने लगे. इसके बाद कहीं जाकर जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में बारदानों की व्यवस्था हुई. मौके पर यह भी सामने आया कि खरीदी केंद्र में बिछाने के लिए तिरपाल नहीं है, साथ ही पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं भी नदारद हैं.
इसी केंद्र में कलेक्टर ने किया था शुभारंभ: गौरतलब है कि ठीक इसी स्थान पर 15 नवंबर को कलेक्टर और विधायक ने धान खरीदी का शुभारंभ किया था, लेकिन कुछ ही क्विंटल धान खरीदी के बाद केंद्र की अव्यवस्था खुलकर सामने आ गई. माहका धान खरीदी केंद्र की यह स्थिति प्रशासनिक तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.
आज तो जैसे तैसे शासन प्रशासन की दखल से किसानों के धान खरीदी प्रक्रिया आरंभ हुई लेकिन समस्या का स्थाई उपाय नहीं किया गया तो आगे चलकर फिर खरीदी प्रभावित हो सकती है.