नारायणपुर में जानवर का शिकार करना पड़ा महंगा, युवक गंभीर रूप से घायल

युवक को नारायणपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

NARAYANPUR WILD BOAR HUNTING
नारायणपुर गोली (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 2:10 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 2:19 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में जंगली सूअर को मारने के दौरान एक युवक भरमार बंदूक की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना धनोरा थाना क्षेत्र के बेड़मा गांव की है. खेत में शिकार के दौरान चली गोली, युवक के हाथ और पेट में जा लगी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया. घायल युवक को पहले छोटेडोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

कैसे घायल हुआ युवक: ग्रामीणों ने बताया कि युवक चैतराम सलाम अपने चार अन्य साथियों के साथ घर से करीब तीन किलोमीटर दूर धान के खेत में गया हुआ था. खेतों के आसपास जंगली सूअर का झुंड दिखने पर सुकदेर कोराम ने अपने पास मौजूद भरमार बंदूक से फायरिंग की. लेकिन यह शिकार का प्रयास एक बड़ी गलती में बदल गया. बंदूक से चली गोली सामने खड़े चैतराम सलाम को लग गई. गोली युवक के दाएं हाथ और पेट को आर-पार छेदते हुए निकल गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा और लहूलुहान हो गया.

नारायणपुर में गोली लगने से युवक घायल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल में भर्ती: इस घटना के तुरंत बाद साथियों ने युवक को निजी वाहन से छोटेडोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल नारायणपुर रेफर कर दिया गया.

ग्रामीण क्यों करते हैं फायरिंग: ग्रामीणों का कहना है कि बेड़मा और आसपास के गांवों में जंगली सूअरों का आतंक बढ़ा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण अक्सर पारंपरिक भरमार बंदूकों से फायरिंग कर फसलों की रक्षा करते हैं. हालांकि इस तरह की बंदूकें अक्सर बिना लाइसेंस के उपयोग में लाई जाती हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं.

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस: ग्रामीणों ने घटना की सूचना धनोरा थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

घटना के संबंध में BNS एवं शस्त्र अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त कर आगे की विवेचना की जा रही है-नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया

पुलिस ने की अपील: बेड़मा गांव की घटना ने एक बार फिर इस बात की चेतावनी देती है कि बिना प्रशिक्षण या उचित सावधानी के हथियारों का उपयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है. जंगली जानवरों से फसल बचाने के प्रयास में ग्रामीणों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की बंदूक या देसी हथियार का प्रयोग बेहद सावधानीपूर्वक करें और बिना अनुमति शिकार या फायरिंग जैसी गतिविधियों से दूर रहें.

Last Updated : November 10, 2025 at 2:19 PM IST

