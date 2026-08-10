ETV Bharat / state

नारायणपुर तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए 3 आरोपी, गश्त के दौरान वन विभाग की कार्रवाई

धौड़ाई में वन विभाग ने तेंदुए की खाल तस्करी के फिराक में लगे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, खाल से साथ बाइक भी जब्त

leopard skin smuggling
नारायणपुर तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए 3 आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: जिले के धौड़ाई वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा है. आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल के अलावा दो बाइक भी जब्त की गई हैं. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

गश्त के दौरान कार्रवाई

मामला धौड़ाई वन परिक्षेत्र के गायतापारा सड़क किनारे का है. वन विभाग के मुताबिक, 8 अगस्त को परिक्षेत्र अधिकारी और वन कर्मचारियों की टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया. तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल बरामद हुई.

तेंदुए की खाल की लंबाई 184 सेंटीमीटर

वन विभाग के अनुसार बरामद तेंदुए की खाल की लंबाई 184 सेंटीमीटर, सामने के पैरों के बीच की लंबाई 125 सेंटीमीटर, पिछले पैरों के बीच की लंबाई 118 सेंटीमीटर और पेट की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है. इस मामले में वन विभाग ने सोनूराम कचलाम, उम्र 39 साल, निवासी रोहताड़, छोटेडोंगर को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा 32 साल के पुनीत कुमार बघेल, निवासी छोटेडोंगर और 50 साल के जमधर पोटाई, निवासी तारागांव, धौड़ाई को गिरफ्तार किया है.

खाल कहां से आई इसकी जांच जारी

तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. आरोपियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नारायणपुर की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. वन विभाग अब इस मामले की आगे की जांच में जुटा है. जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तेंदुए की खाल आरोपियों के पास कहां से आई और इसे कहां ले जाया जा रहा था.

अबूझमाड़ के जंगलों से बाजार तक पहुंचा 'डेंगूर फूटू', नारायणपुर में देशी मशरूम की बहार
ग्राउंड रिपोर्ट: अबूझमाड़ में बारिश और बाढ़ का कहर, कई आशियाने बहे, 2 बच्चियों की मौत, अब आस लगाए बैठे ग्रामीण
बाढ़ पीड़ितों का दर्द: नारायणपुर के अबूझमाड़ में राहत सामग्री के इंतजार में घंटों बैठे रहे ग्रामीण

TAGGED:

DHODAI FOREST DEPARTMENT
तेंदुए की खाल तस्करी
WILDLIFE CRIME
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम
LEOPARD SKIN SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.