नारायणपुर में KBKS का आदिवासी महाप्रशिक्षण शिविर, युवाओं को अधिकारों की जानकारी के साथ संस्कृति का संरक्षण भी समझाया

इस प्रशिक्षण शिविर में करंगाल परगना से जुड़े आदिवासी युवक-युवतियों ने भाग लिया. उन्हें कोया पूनेम, भारतीय संविधान, आदिवासी सामाजिक व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, प्रथा और घोटूल परंपरा जैसे विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया.

नारायणपुर: जिले के ग्राम बड़े जम्हारी में KBKS (कोया भूमकाल क्रांति सेना) के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला का सफल समापन हुआ. इस शिविर का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को उनके समाज, संस्कृति, संविधान और अधिकारों की जानकारी देना था.

पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम पर विशेष चर्चा

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने पेसा कानून की आवश्यकता, महत्व और कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई. साथ ही वन अधिकार अधिनियम, आदिवासी अधिकारों, और कला-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

समकालीन मुद्दों पर भी हुआ मंथन

शिविर में बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, आदिवासी देवी-देवताओं की परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी प्रमुखता दी गई. युवाओं को समाज के प्रति अपनी भूमिका समझाने पर विशेष जोर दिया गया.

पारंपरिक वेशभूषा और देव परंपराओं की झलक

कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सभी प्रतिभागी पारंपरिक आदिवासी परिधान में नजर आए. आयोजन स्थल को छिंद के पत्तों से पारंपरिक आदिवासी शैली में सजाया गया था. ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग देवी-देवताओं की आगा, डोली और डांग लेकर पहुंचे, जिससे देव परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला .

युवाओं ने बताया उपयोगी और प्रेरणादायक

नारायणपुर सहित आसपास के जिलों से आए सैकड़ों आदिवासी युवक-युवतियों ने शिविर में सक्रिय भागीदारी की. युवाओं ने इसे समाजिक शिक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया और कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें अपने अधिकार, संस्कृति और पहचान को समझने का अवसर मिलता है.

5 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर में आदिवासी युवाओं में सामाजिक चेतना, संवैधानिक समझ और सांस्कृतिक गर्व को मजबूत करने की कोशिश की गई. यह आयोजन आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा.