ETV Bharat / state

नारायणपुर में KBKS का आदिवासी महाप्रशिक्षण शिविर, युवाओं को अधिकारों की जानकारी के साथ संस्कृति का संरक्षण भी समझाया

नारायणपुर के बड़े जम्हारी में कोया भूमकाल क्रांति सेना का 5 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ. कोया पूनेम और संवैधानिक विषयों पर चर्चा हुई.

KBKS tribal training camp
नारायणपुर में KBKS का आदिवासी महाप्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: जिले के ग्राम बड़े जम्हारी में KBKS (कोया भूमकाल क्रांति सेना) के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला का सफल समापन हुआ. इस शिविर का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को उनके समाज, संस्कृति, संविधान और अधिकारों की जानकारी देना था.

कोया भूमकाल क्रांति सेना का 5 दिवसीय महाप्रशिक्षण, संवैधानिक विषयों पर चर्चा हुई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासी युवाओं को मिला सामाजिक और संवैधानिक प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण शिविर में करंगाल परगना से जुड़े आदिवासी युवक-युवतियों ने भाग लिया. उन्हें कोया पूनेम, भारतीय संविधान, आदिवासी सामाजिक व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, प्रथा और घोटूल परंपरा जैसे विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया.

पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम पर विशेष चर्चा

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने पेसा कानून की आवश्यकता, महत्व और कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई. साथ ही वन अधिकार अधिनियम, आदिवासी अधिकारों, और कला-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

KBKS tribal training camp
कोया भूमकाल क्रांति सेना का 5 दिवसीय महाप्रशिक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समकालीन मुद्दों पर भी हुआ मंथन

शिविर में बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, आदिवासी देवी-देवताओं की परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी प्रमुखता दी गई. युवाओं को समाज के प्रति अपनी भूमिका समझाने पर विशेष जोर दिया गया.

KBKS tribal training camp
कोया पूनेम और संवैधानिक विषयों पर चर्चा हुई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक वेशभूषा और देव परंपराओं की झलक

कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सभी प्रतिभागी पारंपरिक आदिवासी परिधान में नजर आए. आयोजन स्थल को छिंद के पत्तों से पारंपरिक आदिवासी शैली में सजाया गया था. ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग देवी-देवताओं की आगा, डोली और डांग लेकर पहुंचे, जिससे देव परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला .

KBKS tribal training camp
नारायणपुर के बड़े जम्हारी में 5 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं ने बताया उपयोगी और प्रेरणादायक

नारायणपुर सहित आसपास के जिलों से आए सैकड़ों आदिवासी युवक-युवतियों ने शिविर में सक्रिय भागीदारी की. युवाओं ने इसे समाजिक शिक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया और कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें अपने अधिकार, संस्कृति और पहचान को समझने का अवसर मिलता है.

KBKS tribal training camp
युवाओं को अधिकारों की जानकारी के साथ संस्कृति का संरक्षण भी समझाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर में आदिवासी युवाओं में सामाजिक चेतना, संवैधानिक समझ और सांस्कृतिक गर्व को मजबूत करने की कोशिश की गई. यह आयोजन आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा.

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026: प्रमोशनल इवेंट में बच्चों की वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, नारायणपुर की दीवारों पर शांति और संस्कृति के रंग
नारायणपुर में परिवार ने आदिवासी धर्म में की वापसी, बोरपाल में धर्मांतरित परिवार को लेकर था विवाद
अबूझमाड़ में शांति और विकास के लिए 'दौड़', सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 का किया प्रमोशन

TAGGED:

पेसा कानून
आदिवासी प्रशिक्षण शिविर
KOYA BHUMKAL REVOLUTIONARY ARMY
PESA KANOON
KBKS TRIBAL TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.