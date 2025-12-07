ETV Bharat / state

रंगमंच निर्माण की जगह को लेकर गांव में विवाद, पूर्व सरपंच पर धमकी और बाधा डालने का आरोप, पुलिस कार्रवाई की मांग

ग्राम करलखा में रंगमंच निर्माण को लेकर विवाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )