रंगमंच निर्माण की जगह को लेकर गांव में विवाद, पूर्व सरपंच पर धमकी और बाधा डालने का आरोप, पुलिस कार्रवाई की मांग
ग्राम करलखा में रंगमंच निर्माण को लेकर विवाद, निर्धारित स्थान पर मंच बनाने की मांग
Published : December 7, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : December 7, 2025 at 6:20 PM IST
नारायणपुर: जिले के ग्राम पंचायत करलखा में प्रस्तावित रंगमंच (चबूतरा) निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है. उप सरपंच और ज़्यादातर ग्रामीण चाहते हैं कि मंच उसी पहले से तय मैदान स्कूल परिसर और नंदी प्रतिमा चौक के पास बनाया जाए. लेकिन पूर्व सरंपच इसके खिलाफ हैं और जगह बदलना चाहते हैं.
सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं होते आए हैं, इसलिए मंच भी इसी जगह बनना चाहिए ताकि सभी लोगों को इसका उपयोग आसानी से मिल सके.- ग्रामीण
निर्माण स्थल बदलने पर पूर्व सरपंच का जोर: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच अधारी राम सलाम मंच की जगह बदलवाने पर दबाव बना रहे हैं. उनका कहना है कि इससे ग्रामीणों को असुविधा होगी और कोई उचित कारण भी नहीं बताया जा रहा. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच कई बार गांव के विकास कार्यों में बाधा डालते रहे हैं.
निरीक्षण के दौरान हंगामा, मामला बढ़ा: रविवार को जिला पंचायत की टीम निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंची. इसी दौरान पूर्व सरपंच अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और आपत्ति जताने लगे. ग्रामीणों के अनुसार विरोध बढ़ने पर स्थिति गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई, जिससे अधिकारी बिना निरीक्षण पूरा किए वहां से लौट गए.
भूमि पूजन के बाद भी बदल रहा रुख: कुछ दिन पहले जनपद पंचायत नारायणपुर की अध्यक्षा पिंकी उसेंडी द्वारा कार्यक्रम का भूमि पूजन किया गया था. उन्होंने भी तय स्थान को सही बताया था. ग्रामीणों का कहना है कि जब पहले से सहमति बनी हुई है, तो अब कुछ लोग व्यक्तिगत या राजनीतिक कारणों से विवाद खड़ा कर रहे हैं.
ग्रामीण करेंगे शिकायत: हंगामे के बाद नाराज ग्रामीण अब पूर्व सरपंच के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की तैयारी में हैं. उनकी मांग है कि बहुसंख्यक ग्रामीणों की सहमति वाले स्थान पर ही जल्द से जल्द मंच का निर्माण शुरू किया जाए ताकि गांव में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध हो सके.