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पहाड़ से उतरे सैलाब ने उजाड़ा गांव, अबूझमाड़ के ब्रेहबेड़ा में आफत वाली बारिश

लगातार हुई भारी बारिश ने पूरे नारायणपुर जिले में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. जिला मुख्यालय से लेकर अबूझमाड़ के दूरस्थ इलाकों तक नदी-नाले उफान पर रहे और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही नारायणपुर जिला मुख्यालय से 35 किमोलोटर पर मौजूद अबूझमाड़ क्षेत्र के ब्रेहबेड़ा गांव में देखने को मिली.

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 28 और 29 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश का सबसे भयावह मंजर अबूझमाड़ के ब्रेहबेड़ा गांव में देखने को मिला.ग्रामीणों का वर्षों का आशियाना पलभर में उजड़ गया और एक परिवार की दो मासूम बच्चियां पानी के तेज बहाव में बह गईं.एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है,जबकि दूसरी की तलाश जारी है.गांव में मातम पसरा है.प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है.

ग्रामीणों ने बताया कि 29 जुलाई की रात करीब 10 बजे से गांव में पानी भरना शुरू हो गया था. शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य बारिश का असर समझा, लेकिन रात बढ़ने के साथ हालात लगातार बिगड़ते गए. तड़के करीब 3 बजे पहाड़ों से उतरते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा गांव उसकी चपेट में आ गया. देखते ही देखते तेज सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाने लगा.

ना घर रहा ना राशन पानी

इस जलप्रलय में गांव के लगभग 17 से 18 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और कुछ मकान पानी के तेज बहाव में बह गए.घरों में रखा अनाज,कपड़े,घरेलू सामान और वर्षों की कड़ी मेहनत से जुटाई गई संपत्ति भी बाढ़ के पानी में समा गई.

बारिश के बाद गीला हुआ धान सुखाते ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएम आवास के मकान भी ढहे

ग्रामीण बताते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाल होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीणों के लिए पक्के मकान बनाए गए थे,लेकिन प्रकृति के इस भीषण प्रकोप के सामने वे मकान भी टिक नहीं सके और कई आशियाने पूरी तरह धराशायी हो गए.इस बात की गवाही देता गांव में फैला टूटे मकानों का मलबा,घोटुल और पुराने स्कूल के अवशेष हैं.

ब्रेहबेड़ा में तबाह हुए घर (ETV Bharat Chhattisgarh)

ब्रेहबेड़ा गांव में बाढ़ में लगभग 14 घरों का नुकसान हुआ है. दो बच्चियां बह गईं. वहीं कदेर में 15-16 घर और इमलीपदेर में 5 घरों को नुकसान हुआ है. प्रशासन ने कंबल, राशन, खाद्य सामग्री बांटी है. इससे पहले भी 2010 में बारिश से नुकसान हुआ था, लेकिन पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है- विजय नूरेटी, सरपंच पति

एक घर की दो बच्चियां तेज बहाव में बही, एक का मिला शव

गांव में चारों तरफ तबाही की निशानी देखी जा सकती है.इस आपदा के बीच सबसे दर्दनाक घटना एक परिवार के साथ हुई.जान बचाने के लिए परिवार के सदस्य ऊंचे स्थान की ओर भाग रहे थे.इसी दौरान पिता के साथ जा रही उनकी दो मासूम बेटियों का हाथ छूट गया और दोनों बच्चियां तेज बहाव में बह गईं.यह मंजर देख पूरा गांव स्तब्ध रह गया.

तेज बारिश और हवाओं से टूटे पेड़, सड़क बही (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में पूरा पानी भर गया. गांव वालों ने पेड़ पर चढ़कर रात बिताई-रामसाय नूरेटी, ग्रामीण

तेज बारिश से पानी भर गया. पेड़ पर चढ़कर लोगों ने अपनी जान बचाई, कोई पानी से बचने के लिए जंगल चला गया-बुधराम हिचामी, ग्रामीण

रात में गांव में पानी भरा. मकान भी गिर गए-पुनाऊ हिछामी, ग्रामीण

ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया,लेकिन तेज धारा के सामने कोई कुछ नहीं कर सका.ग्रामीणों ने ऊंचे पेड़ों में चढ़कर सारी रात अपनी जान बचाने की जद्दोजहद की.घटना के बाद से लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है.शुक्रवार को रेस्क्यू टीम को एक बच्ची का शव बरामद हुआ जबकि दूसरी बच्ची की तलाश अब भी जारी है.

गांव में पहुंची एंबुलेंस (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर पूरा बर्बाद हो गया है. कुछ नहीं बचा. दो बच्चियां बह गईं-सोनू राम, पीड़ित पिता

गांव में हर किसी की निगाहें रेस्क्यू टीम पर टिकी हैं और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है.अब जब बारिश का पानी धीरे-धीरे गांव और सड़कों से उतरने लगा है,तब प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच रही हैं.

गांव पहुंचा राहत दल

राहत दल ग्रामीणों को राशन कंबल,खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं.साथ ही क्षति का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है.जिला प्रशासन पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.लापता बच्ची की तलाश के लिए अभियान जारी है और प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के साथ-साथ आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

अबूझमाड़ के ब्रेहबेड़ा गांव की यह त्रासदी केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं,बल्कि उन परिवारों के लिए जीवनभर का दर्द बन गई है,जिन्होंने कुछ ही घंटों में अपना घर,अपना सामान और अपनों को खो दिया.बारिश का पानी भले ही अब उतरने लगा हो, लेकिन इस सैलाब के जख्म लंबे समय तक लोगों के दिलों में बने रहेंगे.