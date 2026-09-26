ETV Bharat / state

Ground Report: 36 घंटे से ज्यादा की बारिश ने नारायणपुर में मचाई आफत, पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त, कलेक्टर-SP का दौरा

हालात को देखते हुए नारायणपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है. दोनों अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त करने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं.

निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात नजर आए तो जिले की माड़िन, छेरीबेड़ा, सोनपुर-बोलेंगेर, कुकुर और मेरोली नदी समेत कई छोटी-बड़ी नदियां और नाले उफान पर आ गए. कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ और कुछ इलाकों में ग्रामीणों के सामने संपर्क का संकट खड़ा हो गया. निचले इलाकों में पानी भरने लगा और देखते ही देखते कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए. खेतों, सड़कों और निचले हिस्सों में बसे मकानों तक बारिश का पानी पहुंच गया.

नारायणपुर: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब के चलते पूरे प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश हुई है. इस बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ. दक्षिण छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 23 सितंबर से शुरू हुई बारिश ने 24 सितंबर की रात तक विकराल रूप ले लिया. 25 सितंबर की देर रात तक जिले के कई हिस्सों में ये बारिश आफत बनी रही. करीब 36 घंटे लगातार हुई बारिश से कई जगह पेड़ गिरे. नदी-नाले उफान पर आए और कुछ पुल-पुलिए भी क्षतिग्रस्त हुए. ETV भारत ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट-

हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा. जलभराव और बाढ़ की स्थिति वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की गई. हालांकि बारिश थमने के बाद अब जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन बारिश अपने पीछे कई इलाकों में नुकसान और ग्रामीणों के सामने आवागमन की गंभीर चुनौती छोड़ गई है.

नारायणपुर में कई पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आवागमन प्रभावित, पुल क्षतिग्रस्त

लगातार बारिश से जिले के नदी-नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा और कई स्थानों पर तेज जलप्रवाह के कारण आवागमन रोकना पड़ा. नारायणपुर-छोटेडोंगर मार्ग पर माड़िन नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी उफान पर रही. इसी तरह नारायणपुर-कोंडागांव मार्ग पर छेरीबेड़ा नदी, सोनपुर-बोलेंगेर नदी और कुकुर नदी समेत जिले के अन्य छोटे-बड़े नदी-नाले भी तेज बहाव के साथ उफनते नजर आए. इसके चलते कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित रहा और लोग परेशान होते रहे.

कलेक्टर और SP भी दौरा करने पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जोखिम उठाते लोग, देसी जुगाड़

इसी बारिश ने नारायणपुर-भारंडा से हुच्चाकोट मार्ग पर मौजूद मेरोली नदी के पुल की स्थिति को भी गंभीर बना दिया है. यहां पुल के दोनों तरफ का एप्रोच हिस्सा बारिश और तेज जलप्रवाह की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया. एप्रोच मार्ग के बह जाने के कारण हुच्चाकोट क्षेत्र के ग्रामीणों का सामान्य आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.

36 घंटे से ज्यादा की बारिश ने मचाई तबाही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नदी में भारी जलप्रवाह के कारण इस मार्ग से गुजरना अभी भी जोखिमपूर्ण बना हुआ है. आवागमन का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं होने के कारण ग्रामीण स्थानीय स्तर पर बनाए गए देसी जुगाड़ का सहारा लेने को मजबूर हैं. नदी के ऊपर लकड़ियों के लट्ठे रखकर ग्रामीण किसी तरह एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

आवागमन प्रभावित, पुल क्षतिग्रस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सबसे चिंताजनक तस्वीर तब सामने आती है जब इसी जोखिम भरे रास्ते से स्कूली बच्चे और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज भी नदी पार करने को मजबूर होते हैं. तेज बहाव के बीच लकड़ियों के सहारे नदी पार करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है और जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि मेरोली नदी पर बना यह पुल वर्षों पुराना है और बारिश के मौसम में इसके आसपास का हिस्सा बार-बार क्षतिग्रस्त होता रहा है.

ग्रामीणों ने उठाए सवाल

ग्रामीणों के मुताबिक पुल जिस उद्देश्य से बनाया गया था, वह हर बारिश में प्रभावित होता नजर आता है. उनका कहना है कि समस्या केवल इस बार की बारिश तक सीमित नहीं है, बल्कि हर साल बारिश के दौरान उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने पुल की संरचना को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुल के नीचे से पानी की निकासी के लिए केवल तीन स्थान बनाए गए हैं, जबकि पुल की लंबाई और आसपास के क्षेत्र में आने वाले पानी की मात्रा को देखते हुए अधिक स्थानों से पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी.

पुल निर्माण में लापरवाही का आरोप

ग्रामीणों का दावा है कि पुल के हिस्से में कंक्रीट की दीवार बनाकर मिट्टी भरने के बाद ऊपर से पुल की ढलाई की गई है. उनका आरोप है कि भारी बारिश के दौरान पर्याप्त जल निकासी नहीं होने से पानी का दबाव आसपास के एप्रोच हिस्से पर पड़ता है और वह क्षतिग्रस्त हो जाता है. ग्रामीण चाहते हैं कि इस बार समस्या का स्थायी समाधान किया जाए.

उनका कहना है कि केवल सड़क और एप्रोच हिस्से की बार-बार मरम्मत करने के बजाय सड़क निर्माण के साथ मेरोली नदी पर बने पुल को भी अधिक ऊंचा और मजबूत बनाया जाए तथा पानी की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान पुल और सड़क का संपर्क बार-बार न टूटे और हुच्चाकोट सहित आसपास के ग्रामीणों को हर साल ऐसी जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े.

जनहानि की सूचना नहीं

अधिकारियों ने जलभराव, नदी-नालों के बढ़े जलस्तर और प्रभावित संपर्क मार्गों की स्थिति को देखा और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवस्था तत्काल दुरुस्त की जा सके, इसके लिए प्रशासनिक अमला लगातार सक्रिय रहा. प्रशासन की इसी सतर्कता का नतीजा रहा कि जिले में भारी बारिश और जलप्रलय जैसे हालात बनने के बावजूद अब तक किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है.

नुकसान का आकलन जारी

फिलहाल, जलस्तर कम होने के साथ प्रभावित मार्गों और क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है. बारिश के कारण हुए नुकसान का वास्तविक आकलन भी संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है. भारी बारिश से कई छोटे-बड़े मकानों और निचले क्षेत्रों में बने घरों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है.