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नारायणपुर मालक परिवहन संघ में कुर्सी की जंग तेज, संरक्षक बनाम अध्यक्ष आमने सामने

नारायणपुर: मालक परिवहन संघ में अध्यक्ष पद की खींचतान अब सिर्फ संगठन के भीतर की उठापटक नहीं, बल्कि आरोप-प्रत्यारोप और जुबानी जंग का रूप ले चुकी है. एक तरफ संरक्षक ब्रजमोहन देवांगन और राजेश दीवान चुनाव प्रक्रिया को संगठन में स्थिरता लाने का प्रयास बताते हुए अपना पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान अध्यक्ष मनीष राठौर ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही अवमानना करार देते हुए संरक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए. कभी 171 सदस्यों के समर्थन से नेतृत्व परिवर्तन, कभी चुनाव की घोषणा, कभी निष्कासन के आदेश और अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, मालक परिवहन संघ में अध्यक्ष की कुर्सी के साथ-साथ संगठन की वैधता और हिसाब-किताब भी विवाद के केंद्र में आ गया है.

दरअसल, करीब दो महीने पहले मनीष राठौर और अमित भद्र ने आपातकालीन बैठक बुलाकर 171 सदस्यों के समर्थन का दावा करते हुए पूर्व अध्यक्ष किशोर आर्य को पद से हटा दिया. इसके बाद मनीष राठौर अध्यक्ष और अमित भद्र सचिव के रूप में सामने आए. उस दौरान परिवहन कारोबार से जुड़ी समस्याओं को दो महीने में निराकरण करने का वादा किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ संगठन के भीतर विवाद शांत होने के बजाय और गहराता चला गया. पूर्व पदाधिकारियों और वर्तमान नेतृत्व के समर्थकों के बीच तनातनी के बाद संघ के संरक्षक सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों की घोषणा की.

नारायणपुर मालक परिवहन संघ में खींचतान (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर 20 नवंबर को पुराने सर्किट हाउस में संरक्षक ब्रजमोहन देवांगन और राजेश दीवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा. संरक्षकों का कहना था कि संघ लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और विवाद बढ़ने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित हो सकती है. उनके मुताबिक, जिला प्रशासन संघ कार्यालय को सील करने की तैयारी कर रहा था, ऐसे हालात से बचने के लिए दोनों पक्षों की सहमति से चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि संगठन को स्थायी नेतृत्व मिल सके और विवाद का पटाक्षेप हो. संरक्षकों ने मनीष राठौर की अध्यक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें तथाकथित अध्यक्ष तक संबोधित किया. उनका दावा है कि अध्यक्ष पद हासिल करने की प्रक्रिया में गुप्त पासवर्ड का कथित गलत इस्तेमाल किया गया और 171 सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से अध्यक्षता हासिल की गई.

मनीष राठौर ने प्रक्रिया सहित संरक्षकों पर उठाए सवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

संरक्षकों ने संरक्षण राशि जमा नहीं होने को लेकर सफाई दी कि जब उन्हें संरक्षक बनाया गया, तब इस राशि की जानकारी नहीं दी गई थी. संरक्षकों ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव पर अब तक न्यायालय या सहायक पंजीयक से सीधे कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. यदि चुनाव को लेकर न्यायालय से स्टे मिलता है तो उसका सम्मान करते हुए चुनाव स्थगित किया जा सकता है.

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में संरक्षक ब्रजमोहन देवांगन और राजेश दीवान को निष्कासित किए जाने का पत्र जारी होने की बात सामने आई. पत्र में संस्था विरोधी गतिविधियों, संघ की एकता प्रभावित करने, गुटबाजी बढ़ाने और जबरदस्ती चुनाव कराने जैसे आरोप लगाए गए. दिलचस्प यह भी रहा कि निष्कासन पत्र के लेटरहेड पर संरक्षक सूची में अभी भी दोनों के नाम दर्ज हैं, जिससे संगठन की अंदरूनी स्थिति सवालों के घेरे में आ गई.

वहीं दूसरी ओर, वर्तमान अध्यक्ष मनीष राठौर भी मीडिया के सामने आए और संरक्षकों द्वारा घोषित चुनाव प्रक्रिया को ही नियम विरुद्ध बताते हुए अपनी अध्यक्षता का बचाव किया. मनीष राठौर ने पूर्व अध्यक्ष किशोर आर्य के कार्यकाल को वित्तीय अनियमितताओं का दौर बताते हुए आरोप लगाया कि पूर्व पदाधिकारी पैसे का हिसाब देने से बचते रहे और ट्रांसपोर्टरों के साथ संघ के अनुबंध संबंधी दस्तावेजों को छिपाने का प्रयास किया गया.

नारायणपुर मालक परिवहन संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनीष राठौर ने दावा किया कि संघ में पहले करीब 400 वाहन थे, जो अब घटकर लगभग 300 रह गए हैं और वाहन मालिकों के नुकसान और वाहनों के संघ से बाहर होने के लिए पूर्व पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली जिम्मेदार है. मनीष राठौर ने पूर्व पदाधिकारियों पर स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहने और सदस्यों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि किशोर आर्य के अध्यक्ष रहते हुए भी सदस्यों ने चुनाव की मांग उठाई थी, लेकिन चुनाव टाल दिया गया. उनके मुताबिक, विरोध के बावजूद लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहना संगठन के हित से ज्यादा व्यक्तिगत स्वार्थ को दर्शाता है. वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मनीष राठौर ने सदस्यता राशि का हिसाब सामने रखते हुए दावा किया कि संघ में करीब 60 लाख रुपये केवल सदस्यता राशि के रूप में जमा होने चाहिए और इसके अतिरिक्त इतने वर्षों की पर्ची का हिसाब भी, जबकि बैंकिंग प्रमाण के अनुसार लगभग 53 लाख रुपये ही जमा हैं.

मालक संघ के अध्यक्ष कहना है कि सदस्यता राशि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसे सुरक्षित जमा रहना चाहिए. इसके अलावा पर्ची शुल्क के माध्यम से करीब 3 लाख रुपये प्रतिमाह संघ में आते हैं, जबकि खर्च 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. ऐसे में हर महीने लगभग 1 से डेढ़ लाख रुपये बचने चाहिए, लेकिन वर्तमान बैंक जमा के आंकड़ों से इस बचत का स्पष्ट हिसाब नहीं मिल रहा है. उन्होंने पूर्व पदाधिकारियों से सवाल किया कि आखिर सदस्यता राशि के लगभग 20 लाख रुपये तक इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आई और इसका पूरा हिसाब सदस्यों के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है?

मनीष राठौर ने पूर्व में संघ से निष्कासित सचिव रूपेश देवांगन का बचाव करते हुए कहा कि उनके साथ गलत नीति अपनाकर कार्रवाई की गई थी. उनका दावा है कि रूपेश देवांगन को बिना आमसभा के गलत और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सचिव पद से हटाया गया और उनके वाहनों पर चार महीने का प्रतिबंध लगाया गया. मनीष राठौर के अनुसार, रूपेश देवांगन करीब आठ महीने सचिव रहे, जिसमें बारिश का मौसम भी शामिल था. इस दौरान उन्होंने लगभग 19 लाख 50 हजार रुपये बैंक में जमा किए, जिसमें करीब 6 लाख 60 हजार रुपये सदस्यता राशि और लगभग 13 लाख रुपये पर्ची से प्राप्त राशि बताई गई. मनीष राठौर ने इसी आंकड़े के आधार पर पूर्व कार्यकालों के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आठ महीने में इतनी रकम जमा हो सकती है, तो वर्षों के कार्यकाल में सदस्यता राशि का उपयोग करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी?