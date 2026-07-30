नारायणपुर में बाढ़: ग्राम चिकपाल में फंसे ग्रामीणों को किया गया रेस्क्यू, बचाव में जुटी पुलिस और आईटीबीपी की टीमें
बाढ़ में घिरे लोगों को बचाने के लिए टीमें बनाई गई हैं, बचाव दल में शामिल जवान प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 3:39 PM IST
नारायणपुर: बस्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर हैं. सबसे ज्यादा हालात खराब नारायणपुर और बीजापुर जिले का है. नारायणपुर के धौड़ाई थाना इलाके में भारी बारिश की वजह से ग्राम चिकपाल में कई ग्रामीण बाढ़ के पानी में फंस गए. खबर मिलते ही बाढ़ के पानी में फंसे सभी 16 ग्रामीणों को बोट की मदद से रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू टीम में नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी के जवान शामिल रहे. जिन 16 लोगों को जवानों ने रेस्क्यू किया उसमें 7 बच्चे, तीन महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं.
बाढ़ में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू
समय पर पर बचाव दल के पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया. पुलिस अधीक्षक की ओर से भी बताया गया है कि जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. पुलिस ने अपील जारी करते हुए कहा है कि लोग नदी नालों का रुख नहीं करें. पुलिस ने कहा है कि अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है तो उसकी तत्काल जानकारी जिला प्रशासन या राहत बचाव कार्य में जुड़ी टीम को दें.
बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाई बचाव दल की टीम
स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदी-नाले उफान पर हैं, अनेक मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी लगातार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रही है, जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि लोग बिना वजह बारिश में घरों से बाहर नहीं निकलें. प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने और सतर्क रहने की भी अपील की है.
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