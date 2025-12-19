ETV Bharat / state

मक्का के समर्थन मूल्य सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसान, नारायणपुर में कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

नारायणपुर में किसानों की रैली, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रोका, मक्का की सरकारी खरीदी की मांग

Farmers Protest Narayanpur
मक्का के समर्थन मूल्य सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 9:10 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर: जिले में मक्का के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया. सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे रैली निकाली. किसानों का कहना है कि पड़ोसी जिलों में जहां सरकार मक्का की खरीदी कर रही है, वहीं नारायणपुर में न तो मंडी की व्यवस्था है और न ही सरकारी खरीदी हो रही है.

बिचौलियों के हाथों शोषण का आरोप: किसानों ने आरोप लगाया कि मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित होने के बावजूद जिले में बिचौलिये मात्र 1500 रुपये प्रति क्विंटल में मक्का खरीद रहे हैं. मजबूरी में किसान अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं.

नारायणपुर में किसानों की रैली (ETV BHARAT)

कलेक्टर कार्यालय जाने से रोकी गई रैली: रैली कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस ने हाई स्कूल मैदान के पास ही किसानों को रोक दिया. इसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच कई घंटों तक तीखी बहस चली. किसान कलेक्टर से सीधे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे.

10 किसानों ने सौंपा ज्ञापन: लंबी बातचीत के बाद प्रशासन की सहमति से 10 सदस्यीय किसान प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी.

किसान नेता ने प्रशासन पर लगाए आरोप: किसान नेता रुबाजी सलाम ने कहा कि इससे पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि किसानों ने कर्ज लेकर मक्का की खेती की है, लेकिन अब फसल बेचने के समय उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

Farmers Protest Narayanpur
नारायणपुर में किसानों की रैली, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रोका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों की प्रमुख मांगें

  • मक्का की सरकारी खरीदी जल्द शुरू की जाए
  • धान का समर्थन मूल्य 3100 से बढ़ाकर 3286 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए
  • बुजुर्ग किसानों को पेंशन सुविधा दी जाए
  • फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया जाए
  • खाद और कृषि दवाइयों को जीएसटी मुक्त किया जाए
  • नारायणपुर की भर्तियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण मिले
  • वन उपज की सरकारी खरीदी की व्यवस्था की जाए
  • बढ़ी बिजली दरों में कटौती और स्मार्ट मीटर प्रक्रिया बंद की जाए
  • ग्राम बैनर में सहकारी बैंक खोला जाए
Farmers Protest Narayanpur
मक्का की सरकारी खरीदी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंदोलन तेज करने की चेतावनी: किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मक्का की सरकारी खरीदी शुरू नहीं हुई और अन्य मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए हैं, लेकिन समस्याएं अब भी बनी हुई हैं.

