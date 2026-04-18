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जब डर पर भारी पड़ी हिम्मत: 14 साल बाद गांव लौटा DRG जवान, कभी नक्सलियों के डर से छोड़ दिया था गांव

बुधराम कहते हैं, ''मेरा घर उजड़ गया है, लेकिन नक्सलमुक्त होने के बाद अच्छा लग रहा है.'' आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

NAXAL FREE VILLAGE NARAYANPUR
14 साल बाद अपने गांव लौटा जवान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 1:24 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 1:48 PM IST

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नारायणपुर: डीआरजी जवान बुधराम वर्धा की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं. पूरे 14 साल बाद वह अपने गांव वापस लौटे हैं और दोस्त रिश्तेदार से मिलकर बेहद खुश हैं. दरअसल ये उस युवक की कहानी है, जिसे कभी अपने ही गांव से जान बचाकर भागना पड़ा था, लेकिन आज वह सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर अपने गांव आलबेड़ा लौटा है.

दशकों तक नक्सलवाद का दंश

आलबेड़ा गांव नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है. यहां कभी नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी. यहां की भौगोलिक दुर्गमता, घने जंगल और सीमित प्रशासनिक पहुंच ने नक्सलियों को पनपने का अवसर दिया. ग्रामीणों के लिए जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था. हर दिन अनिश्चितता से भरा होता था और हर रात भय की चादर ओढ़कर गुजरती थी. इसी भयावह दौर के बीच बुधराम वर्धा का जीवन भी एक बड़ा मोड़ लेता है.

नक्सल मुक्त होने के बाद 14 साल बाद गांव लौटा जवान (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट

बुधराम वर्धा बताते हैं, साल 2011-12 के आसपास का वह समय, जब नक्सलियों का प्रभाव अपने चरम पर था. गांव में कुछ लोगों को नक्सलियों ने प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया. यह पूरे गांव के लिए एक खौफनाक संदेश था, ''जो विरोध करेगा, उसका यही अंजाम होगा.''

बुधराम बताते हैं कि उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी. जीवन के उस पड़ाव पर, जहां सपने आकार लेते हैं, उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी. नक्सलियों की धमकियां लगातार उनके परिवार तक पहुंच रही थीं. हर दिन यह डर बना रहता था, कि अगला निशाना उनका परिवार हो सकता है.

नक्सल हिंसा बहुत होती थी. 2011-12 में 3 गांव वालों को नक्सलियों ने मार दिया था. हमारे परिवार वालों को प्रताड़ित करते थे. उस समय मैं 25 साल का था-बुधराम वर्धा, डीआरजी जवान

नक्सली दहशत की वजह से छोड़ा गांव

आखिरकार वह दिन आया, जब बुधराम ने अपने पुश्तैनी घर, जमीन और बचपन की यादों को पीछे छोड़ने का कठिन फैसला लिया. पूरे परिवार के साथ उन्हें गांव से नक्सलियों के फरमान की वजह से बेदखल होना पड़ा.

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डीआरजी जवान बुधराम वर्धा (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसके बाद बुधराम नारायणपुर के शरणार्थी कैंप में जाकर बस गए. लेकिन गांव छोड़ देने से डर खत्म नहीं हुआ. शहर में भी हर आहट उन्हें चौंका देती थी. रात के अंधेरे में किसी भी अनजान आवाज से दिल की धड़कन तेज हो जाती थी. यह भय उनके मन में गहराई तक बैठ चुका था.

जवान ने लिया संकल्प

इसी भय ने एक दिन उनके भीतर एक नई जिद को जन्म दिया, ''डरकर नहीं, लड़कर जीने की जिद.'' उन्होंने पुलिस में भर्ती होने का निर्णय लिया. यह निर्णय केवल नौकरी पाने के लिए नहीं था बल्कि अपने और अपने जैसे अनगिनत लोगों के भय को खत्म करने का संकल्प था.

डीआरजी में हुए भर्ती

समय के साथ उनका चयन पहले जिला पुलिस बल में हुआ और फिर वे जिला रिजर्व गार्ड (DRG) का हिस्सा बने. DRG, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित एक विशेष बल है, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है. स्थानीय युवाओं की भागीदारी के कारण यह बल इलाके की हर बारीकी को समझता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. बुधराम भी इस ताकत का हिस्सा बने.

बुधराम ने नक्सलियों के खिलाफ कई अभियानों में हिस्सा लिया. वह अब एक पीड़ित नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुके थे,जो अपने जैसे लोगों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहा था.

14 साल बाद गांव लौटे

13 अप्रैल 2026 का दिन उनके जीवन का सबसे भावुक दिन बनकर सामने आया, जब नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन दुपहिया वाहन से सवार होकर अबूझमाड़ के सुदूर गांव आलबेड़ा पहुंचीं, तब बुधराम उनकी सुरक्षा टीम में शामिल थे. बुधराम के लिए यह क्षण और भी खास था, क्योंकि आलबेड़ा उनका अपना गांव है. वह गांव, जिसे उन्होंने 14 साल पहले भय और मजबूरी में छोड़ दिया था.

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नक्सलियों के डर से परिवार ने छोड़ दिया था गांव (ETV Bharat Chhattisgarh)

जब बुधराम ने गांव की जमीन पर कदम रखा तो यादों का सैलाब उमड़ पड़ा. बचपन के वो दिन, खेल के वो मैदान और अपने घर की वो छवि, सब कुछ उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी.

उन्होंने अपने टूट चुके घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि यहीं उनका घर हुआ करता था. आज वह घर भले ही खंडहर बन चुका है, लेकिन उससे जुड़ी यादें अब भी उतनी ही मजबूत हैं.

बुधराम गांव में रहने वाले अपने सगे संबंधियों से मुलाकात कर हाल-चाल पूछते भी नजर आए. बुधराम को देखकर गांव के लोगों में खुशी का माहौल बना रहा.

मेरा घर उजड़ गया है, लेकिन नक्सलमुक्त होने के बाद अच्छा लग रहा है. नक्सली हिंसा की वजह से यहां सबकुछ उजड़ गया है. अब स्कूल, आंगनबाड़ी बनना चाहिए. बुनियादी सुविधा यहां मिलनी चाहिए. प्रशासन को भी आवेदन दिया है-बुधराव वर्धा, डीआरजी जवान

अब डर नहीं, खुशी के पल

सबसे बड़ा बदलाव बुधराम के भीतर था. अब वह डर नहीं था, जो कभी उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर गया था. आज वे उसी गांव में निडर होकर खड़े थे, एक सुरक्षा जवान के रूप में. बुधराम कहते हैं कि अब वह अपने बच्चों को यहां लाना चाहते हैं. उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं. यह दिखाना चाहते हैं कि यह वही जमीन है, जहां से उनका परिवार जुड़ा हुआ है.

बहुत सारे परिवार हैं, जिन्होंने गांव छोड़ दिया और नारायणपुर में बस गए थे. अब सभी वापस आना चाहते हैं-बुधराम वर्धा, डीआरजी जवान

''सामूहिक प्रयास से मिली कामयाबी''

अबूझमाड़ में यह बदलाव केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं, बल्कि विकास के रूप में भी साफ दिखाई दे रहा है.अब गांवों तक राशन पहुंच रहा है, सड़कें बन रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे-धीरे विस्तार पा रही हैं. बुधराम इस बदलाव का श्रेय केवल DRG को नहीं देते. उनका मानना है कि यह सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसमें DRG, केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल, प्रशासन और सरकार की नीतियों का समान योगदान है.

अब गांव नक्सलमुक्त हो गया है. डीआरजी के साथ ही अन्य फोर्स के सामूहिक सहयोग से बस्तर नक्सलमुक्त हुआ है-बुधराम वर्धा, डीआरजी जवान

बदलाव की बयार

बुधराम वर्धा की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह अबूझमाड़ के बदलते स्वरूप की जीवंत मिसाल है. एक ऐसा क्षेत्र, जो कभी भय और हिंसा का प्रतीक था, आज उम्मीद, विकास और वापसी की कहानी लिख रहा है.

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Last Updated : April 18, 2026 at 1:48 PM IST

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