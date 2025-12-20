ETV Bharat / state

नारायणपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान का शपथ ग्रहण, बैज बोले- संगठन मजबूत, कई मुद्दों पर होगा आंदोलन

जिला कांग्रेस अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में कई कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान PCC चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार की खामियां गिनाईं.

नारायणपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान का शपथ ग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 8:24 PM IST

नारायणपुर: जिले के राजीव भवन में शनिवार शाम 4 बजे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया. हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नव नियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान को पद, गोपनीयता, पार्टी हित और जनहित में कार्य करने की शपथ दिलाई.

नारायणपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान का शपथ ग्रहण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संगठनात्मक संतुलन पर जोर: दीपक बैज ने कहा कि नारायणपुर आदिवासी बहुल जिला है, जहां आदिवासी समाज की हमेशा मजबूत भागीदारी रही है. इस बार पार्टी ने संगठनात्मक संतुलन और व्यापक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग के नेता राजेश दीवान को जिला अध्यक्ष बनाया है.

भाजपा सरकार पर साधा निशाना: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. स्थानीय युवाओं के अधिकार छीने गए हैं और बाहरी लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं.

धान खरीदी व्यवस्था से किसान परेशान हैं और कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी.- दीपक बैज, PCC चीफ

बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम विशेष अतिथि के रूप में शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा: दीपक बैज ने दावा किया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा की हार तय है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने की अपील की.

कार्यकर्ताओं में दिखा जोश: कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. राजीव भवन में राजनीतिक सक्रियता और चुनावी तैयारी का साफ संदेश नजर आया.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में कई कार्यकर्ता शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला कांग्रेस अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए कांग्रेस ने नारायणपुर में आगामी चुनावों के लिए अपनी मजबूत तैयारी का संकेत दिया है. राजेश दीवान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में दिख रही है.

इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मुख्य अतिथि रहे. वहीं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए. बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

