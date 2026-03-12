ETV Bharat / state

थाने से चोरी हुए थे 35 कारतूस, भागलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर, जांच में बड़ा खुलासा

बिहार के भागलपुर में थाना से एक सिपाही के 35 कारतूस चोरी होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पढ़ें पूरी खबर

Three accused arrested with cartridge theft case
थाना से एक सिपाही के 35 कारतूस चोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में भवानीपुर थाना से एक सिपाही के 35 कारतूस चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चोरी हुए सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं. इसके साथ ही आरोपियों के पास से स्मैक भी जब्त की गई है. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

एक आरोपी का पहले से है आपराधिक इतिहास : भवानीपुर थाना प्रभारी शंभू कुमार ने बताया कि ''गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नगरपारा निवासी गंभीर सिंह, नारायणपुर चकरामी के राजन मालाकार और नारायणपुर के दिवाकर यादव के रूप में हुई है. दिवाकर यादव के बासा से स्मैक भी बरामद किया गया है.'' पुलिस के मुताबिक गंभीर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है. इसके अलावा मंदिरों में चोरी की कई घटनाओं में भी उसकी संलिप्तता सामने आ चुकी है.

अपराधियों को पहले से थी पुलिस के दिनचर्या की जानकारी : पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राजन मालाकार पहले भवानीपुर थाना में सिपाहियों और अधिकारियों के लिए खाना बनाने का काम करता था. इस वजह से उसे थाना परिसर की व्यवस्था, सामान रखने की जगह और पुलिसकर्मियों की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी. कुछ समय पहले चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद उसे थाने के काम से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर थाना परिसर में आता-जाता रहा. पुलिस के अनुसार इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने कारतूस चोरी की साजिश में सहयोग किया.

CCTV की मदद से की गई अपराधियों की पहचान : पुलिस के मुताबिक कारतूस चोरी की यह घटना करीब एक सप्ताह पहले की है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने थाना परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी जांच शुरू की. गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान दिवाकर यादव के ठिकाने से स्मैक भी बरामद हुई है. पुलिस ने बताया कि चोरी हुए सभी 35 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं. तीनों आरोपियों के खिलाफ भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

7 मार्च को छुट्टी से वापस लौटे थे : वहीं, इस मामले में लापरवाही सामने आने पर सिपाही दिलीप यादव को निलंबित कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार दिलीप यादव 7 मार्च को छुट्टी से वापस लौटे थे. ड्यूटी पर आने के बाद उन्होंने अपनी कारबाइन का मैगजीन और 35 कारतूस गायब पाया. इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर कार्रवाई की.

इन खबरों को भी पढ़िए-

TAGGED:

NARAYANPUR NEWS
35 कारतूस चोरी
BIHAR NEWS
SMACK RECOVERED
NARAYANPUR POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.