थाने से चोरी हुए थे 35 कारतूस, भागलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर, जांच में बड़ा खुलासा

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में भवानीपुर थाना से एक सिपाही के 35 कारतूस चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चोरी हुए सभी कारतूस बरामद कर लिए हैं. इसके साथ ही आरोपियों के पास से स्मैक भी जब्त की गई है. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

एक आरोपी का पहले से है आपराधिक इतिहास : भवानीपुर थाना प्रभारी शंभू कुमार ने बताया कि ''गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नगरपारा निवासी गंभीर सिंह, नारायणपुर चकरामी के राजन मालाकार और नारायणपुर के दिवाकर यादव के रूप में हुई है. दिवाकर यादव के बासा से स्मैक भी बरामद किया गया है.'' पुलिस के मुताबिक गंभीर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है. इसके अलावा मंदिरों में चोरी की कई घटनाओं में भी उसकी संलिप्तता सामने आ चुकी है.

अपराधियों को पहले से थी पुलिस के दिनचर्या की जानकारी : पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राजन मालाकार पहले भवानीपुर थाना में सिपाहियों और अधिकारियों के लिए खाना बनाने का काम करता था. इस वजह से उसे थाना परिसर की व्यवस्था, सामान रखने की जगह और पुलिसकर्मियों की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी. कुछ समय पहले चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद उसे थाने के काम से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह अक्सर थाना परिसर में आता-जाता रहा. पुलिस के अनुसार इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने कारतूस चोरी की साजिश में सहयोग किया.