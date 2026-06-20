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नारायणपुर धर्मांतरण मुद्दा: सर्व समाज और जनजातीय समाज का बड़ा प्रदर्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रार्थना सभाओं पर जताई आपत्ति

बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने रैली निकालकर SDM को सौंपा ज्ञापन, ग्राम भरंडा मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर जांच की मांग

Conversion Issue Protest
नारायणपुर धर्मांतरण मुद्दा: सर्व समाज और जनजातीय समाज का बड़ा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: जिले में फिर धर्मांतरण के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में कथित रूप से संचालित प्रार्थना सभाओं के विरोध में शनिवार को सर्व समाज और जनजातीय समाज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया. सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, ग्राम सभा प्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए. हाल ही में हुई एक घटना को लेकर प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

कथित रूप से संचालित प्रार्थना सभाओं के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निष्पक्ष जांच की मांग

दरअसल, प्रदर्शनकारी भरंडा गांव में सामने आए कथित धर्मांतरण प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. साथ ही सर्व समाज ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया है. इसके ही खिलाफ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया गया, जिसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बीच रास्ते में रोक दिया. इसके बाद लोगों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है.

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बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने रैली निकालकर SDM को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

ज्ञापन के मुताबिक, 9 जून 2026 को ग्राम भरंडा में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, स्थानीय जनजातीय आस्था और देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने की शिकायत थाने में की थी. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई. उल्टा केस को कमजोर किया गया है. इससे जनजातीय समाज में असुरक्षा और असंतोष की भावना बढ़ रही है.

आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है. हमारा उद्देश्य किसी समुदाय विशेष का विरोध करना नहीं है. बल्कि जनजातीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान के संरक्षण की मांग करना है.- नारायण मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष

ग्राम सभा के फैसले का भी उल्लंघन हुआ है, मामले में ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं- मांगाऊ राम कावडे, सामाजिक कार्यकर्ता

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ग्राम भरंडा मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर जांच की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि जनजातीय समाज अपनी परंपराओं, देवी-देवताओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक व्यवस्था को अपनी पहचान मानता है. ऐसे में यदि इन पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने या परिवर्तन करने का प्रयास होता है तो इससे समाज में असंतोष और चिंता का वातावरण बनता है.

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बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने रैली निकाली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्ञापन में प्रमुख रूप से चार मांगें रखी गई

  1. ग्राम भरंडा प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए.
  2. यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए.
  3. जिले में संचालित उन सभी गतिविधियों की जांच की जाए जो जनजातीय समाज की संस्कृति और सामाजिक समरसता को प्रभावित करती हों.
  4. इस मामले में अब तक हुई जांच और कार्रवाई की स्थिति को सार्वजनिक किया जाए.
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