नारायणपुर धर्मांतरण विवाद: सांसद भोजराज नाग बोले- 'विदेशी धर्म' के लोग पहुंचा रहे आस्था को ठेस, आदिवासी संस्कृति को बचाना जरूरी
भरण्डा विवाद के बाद सांसद का बयान, कुछ वर्षों से आदिवासी समाज को निशाना बनाकर धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ी, इससे तनाव और विवाद बढ़ रहे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 8:45 PM IST
नारायणपुर: जिले के भरण्डा गांव में हाल ही में सामने आए धर्मांतरण विवाद को लेकर सियासत भी गरमा गई है. कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग ने इस पूरे घटनाक्रम को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा गंभीर विषय बताया. कहा कि बस्तर की पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति है और यदि उस संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है. सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भरण्डा गांव में आदिवासी समुदाय और मतांतरित परिवारों के बीच विवाद प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद फिलहाल शांत हुआ है.
आदिवासी समाज को निशाना बना रहे
कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग ने कहा कि बस्तर क्षेत्र देश के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शामिल है और यहां की आदिवासी संस्कृति, परंपराएं, देवी-देवता, सामाजिक व्यवस्था और जीवन पद्धति इसकी सबसे बड़ी पहचान हैं. उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी समाज को निशाना बनाकर धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे सामाजिक तनाव और विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं.
हमारी आस्था और परंपरा है, कई सालों से यहां लगातार विवाद की स्थिति हो रही है जो ठीक नहीं है. विदेशी धर्म के लोग बस्तर में आकर आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं. कानूनी प्रक्रिया के साथ ही समाज के लोग भी इसे बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं- भोजराज नाग, सांसद
'विदेशी धर्म' के लोग
सांसद ने बिना किसी संगठन का नाम लिए आरोप लगाया कि बाहरी और विदेशी धर्मों से जुड़े कुछ लोग बस्तर के सामाजिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. उनके अनुसार ऐसे प्रयास आदिवासी समाज की धार्मिक आस्थाओं और परंपरागत व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसका परिणाम कई गांवों में विवाद के रूप में सामने आ रहा है.
समाज भी कर रहा प्रयास
भरण्डा गांव में हाल ही में हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि जब एक ही गांव या परिवार के सदस्य अलग-अलग धार्मिक परंपराओं का पालन करने लगे हैं. इससे सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर मतभेद बढ़ने की आशंका रहती है. उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन स्तर पर भी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी मूल परंपराओं से दूर चले गए हैं, वे फिर से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ें.
पूर्व में सुकमा जिले के एक SP ने भी पत्र लिखकर धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई थी. कहा था कि इसे नहीं रोका गया तो गंभीर स्थिति बनेगी, आज वही देखने को मिल रहा है- - भोजराज नाग, सांसद
धर्म स्वतंत्रता कानून पर क्या बोले सांसद?
छत्तीसगढ़ में लागू धर्म स्वतंत्रता कानून के संबंध में पूछे गए सवाल पर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि यह कानून अच्छा है लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है. लोगों को इस कानून की जानकारी देने और उसके प्रावधानों को समझाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो. सांसद का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है, जिसका पालन किया जाना चाहिए. लेकिन यहां कुछ लोग अवैध तरीके से इसे करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर धर्म परिवर्तन किए जाने पर विवाद की संभावना कम हो जाती है.
जो मिशनरी के लोग हैं वो चालाक तरीके से भ्रम फैलाकर, प्रलोभन देकर काम कर रहे हैं. वो कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन किए ही नहीं लेकिन अवैध तरीके से परिवर्तन करते हैं जैसे कोई आदिवासी है तो वो अपने आप को आदिवासी ही बताएगा लेकिन रीति-रिवाज को नहीं मानता है. देवी-देवता को नहीं मानता है- भोजराज नाग, सांसद
हाल ही में भरण्डा गांव में आदिवासी समुदाय और मतांतरित परिवारों के बीच उत्पन्न तनाव के बाद प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था. लगभग 12 घंटे तक चली वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी.