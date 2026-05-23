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नक्सलवाद खत्म, लेकिन जख्म बाकी: नारायणपुर में गांव लौटे 9 परिवारों की वापसी पर ग्रामीणों का विरोध, ग्रामसभा में बढ़ा विवाद

गांव वापस लौटना चाह रहे परिवार, पहले से मौजूद ग्रामीणों ने जताई आपत्ति, झूठे केस में फंसाने के साथ देवी-देवता परंपरा से भी जुड़ा मामला

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नारायणपुर में गांव लौटे 9 परिवारों की वापसी पर ग्रामीणों का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 8:55 PM IST

5 Min Read
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नारायणपुर: राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के बाद नारायणपुर नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है. लेकिन नक्सलवाद का असर आज भी यहां के सामाजिक जीवन, रिश्तों और ग्रामीण व्यवस्था में गहराई से दिखाई दे रहा है. नक्सली हिंसा और भय के कारण वर्षों पहले अपने गांव, जमीन और खेत-खलिहान छोड़कर शहरों में पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण अब शांति लौटने के बाद वापस अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं. लेकिन गांव वापसी की यह राह आसान नहीं है. जानिए ऐसा क्यों इस रिपोर्ट में-

गांव वापस लौटना चाह रहे परिवार, ग्रामसभा में ग्रामीणों ने जताई आपत्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वापस लौटे ग्रामीण और पहले से मौजूद ग्रामीणों में विवाद

नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत छिनारी से विवाद का मामला सामने आया है. जहां वर्षों बाद लौटे 9 परिवारों के गांव में पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों और विस्थापित परिवारों के बीच गंभीर विवाद खड़ा हो गया है. बस्तर के कई गांवों की तरह छिनारी गांव भी लंबे समय तक नक्सल प्रभाव से प्रभावित रहा. इस दौरान कई परिवार भय, धमकी, मारपीट और जान के खतरे के कारण गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए.

इन परिवारों ने वर्षों तक मजदूरी और अस्थायी जीवन जीते हुए अपना गुजारा किया. अब जब क्षेत्र में शांति स्थापित हो चुकी है तो वे फिर से अपनी पुश्तैनी जमीन और गांव लौटकर खेती-किसानी के जरिए सामान्य जीवन जीना चाहते हैं. लेकिन वर्षों पुराने आरोप, संदेह और कटु अनुभव अब उनकी वापसी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनते नजर आ रहे हैं.

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गांव वापस लौटना चाह रहे परिवार, पहले से मौजूद ग्रामीणों ने जताई आपत्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामसभा में वापस लौटे परिवारों का विरोध

ग्राम पंचायत छिनारी में आयोजित ग्रामसभा की बैठक में ग्रामीणों ने एकमत होकर गांव लौटे 9 परिवारों के पुनर्वास और गांव में स्थायी रूप से रहने का विरोध जताया. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2011 और 2014 के दौरान जब इन परिवारों ने नक्सल भय का हवाला देकर गांव छोड़ा था, तब उन्होंने शहर जाकर पुलिस से गांव के लोगों के खिलाफ शिकायतें कीं और कई निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली मामलों में फंसवाया.

गांव छोड़ने से पहले ये लोग स्वयं नक्सलियों के लिए काम करते थे, बाद में पुलिस के संपर्क में आकर गांव वालों को गलत केस में फंसाया जिसके कारण कई ग्रामीण युवाओं और पुरुषों को जेल जाना पड़ा.- नंगसु राम गावड़े, ग्रामीण

देवी-देवता से जुड़ा मामला भी

ग्रामीण यह भी आरोप लगा रहे हैं कि गांव छोड़ते समय इन परिवारों ने ग्राम देवी, पारंपरिक रीति-नीति और सामाजिक संबंधों से खुद को अलग कर लिया था. अब जबकि क्षेत्र में शांति और विकास का माहौल बन रहा है, तो वे दोबारा गांव लौटकर जमीन और सामाजिक अधिकारों पर दावा करना चाहते हैं. ये सही नहीं है.

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झूठे केस में फंसाने के साथ देवी-देवता परंपरा से भी जुड़ा मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लौटे परिवार बोले- हम नक्सल पीड़ित हैं, गुनहगार नहीं

गांव लौटे 9 परिवार खुद को नक्सल पीड़ित बता रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें नक्सलियों की धमकियों और फरमानों के कारण गांव छोड़ना पड़ा था. परिवारों के अनुसार, उनके कुछ सदस्यों के साथ नक्सलियों ने बेरहमी से मारपीट की थी और एक व्यक्ति की जान तक चली गई थी. परिवारों का कहना है कि भय और असुरक्षा के माहौल में गांव छोड़ना उनकी मजबूरी थी. उन्होंने बताया कि उस समय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नक्सल भय के कारण गांव छोड़ने वाले परिवारों को पुलिस थाने में सूचना दर्ज करवानी पड़ती थी. इसी नियम के तहत उन्होंने भी अपने पलायन की जानकारी पुलिस को दी थी.

पुलिस पूछताछ के लिए एक-दो बार गांव लेकर आई थी, लेकिन हम लोगों ने किसी ग्रामीण के खिलाफ शिकायत नहीं की, बाद में पुलिस कार्रवाई में कुछ ग्रामीण गिरफ्तार हुए, उसी के बाद गांव वाले गलतफहमी कर रहे हैं- महेश कुमार यादव, वापस लौटे ग्रामीण

'सभी शर्तें मंजूर है'

लौटे परिवारों ने कहा कि वे गांव की परंपराओं, आदिवासी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के साथ मिल-जुलकर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं. जो ग्रामसभा में शर्तें होंगी परंपरा से जुड़ी वो करने को तैयार हैं लेकिन लगातार ग्रामसभाओं में उनकी वापसी का विरोध किया जा रहा है.

5 ग्रामसभाएं बेनतीजा, अब विशेष ग्रामसभा पर नजर

जानकारी के अनुसार इस विवाद को लेकर अब तक कई ग्रामसभाएं आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है. अब आने वाले दिनों में विशेष ग्रामसभा बुलाकर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी की जा रही है.

दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें

एक पक्ष खुद को वर्षों तक झूठे मुकदमों और पुलिस कार्रवाई का शिकार मान रहा है, तो दूसरा पक्ष खुद को नक्सली अत्याचार का पीड़ित बताकर गांव में पुनर्वास की मांग कर रहा है.

नारायणपुर भले ही आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त हो चुका हो, लेकिन नक्सलवाद के घाव आज भी ग्रामीण समाज के भीतर गहरे मौजूद हैं. यह मामला केवल 9 परिवारों की गांव वापसी का नहीं, बल्कि उस सामाजिक अविश्वास, भय और टूटन का प्रतीक है जो दशकों के संघर्ष ने आदिवासी समाज के भीतर पैदा किया है.

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