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अबूझमाड़ में बदलाव की नई तस्वीर, माड़ परियोर अभियान से युवाओं को मिल रही नई उड़ान, देश सेवा के लिए पैदा हुआ जज्बा

नारायणपुर : अबूझमाड़ के युवा इन दिनों बस्तर फाइटर्स की भर्ती के लिए नारायणपुर के हाईस्कूल मैदान में पसीना बहा रहे हैं. 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अबूझमाड़ के गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही युवा अपने भविष्य को लेकर नए सपने बुन रहे हैं. बस्तर फाइटर भर्ती को लेकर दिखाई दे रहा उत्साह इसी बदलते माहौल की एक बड़ी तस्वीर है.

कुतुल से आए युवा अभ्यर्थी उग्रेश कुमार वर्धा ने बताया कि पहले उनके गांव और आसपास के इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव था, जिसके कारण युवाओं के मन में भय बना रहता था. लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद वह बिना किसी डर के पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए नारायणपुर पहुंच पा रहे हैं.

महिला के मुताबिक, 31 मार्च 2026 के बाद अब हालात बदलने लगे हैं. नक्सलवाद के खात्मे और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद अब उनके जैसे परिवारों के लिए अपने गांव लौटने की उम्मीद भी जगी है. हालांकि, इस संघर्ष के बीच महिला अभ्यर्थी ने एक महत्वपूर्ण मांग भी उठाई. उनका कहना है कि उनका परिवार नक्सली प्रताड़ना का शिकार रहा है और ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकारी भर्तियों में विशेष छूट या प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि वर्षों तक हिंसा और विस्थापन का दर्द झेलने वाले परिवारों के युवाओं को आगे बढ़ने का अतिरिक्त अवसर मिल सके.

अबूझमाड़ के बदलाव की इस कहानी में एक महिला अभ्यर्थी का संघर्ष भी कई सवालों के साथ उम्मीद की तस्वीर पेश करता है. नारायणपुर जिले के कानागांव की रहने वाली महिला अभ्यर्थी रजाय कर्मा ने बताया कि उसका परिवार वर्षों पहले नक्सलियों की प्रताड़ना से परेशान होकर अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो गया था. परिवार को अपनी जान बचाने के लिए नारायणपुर शहर आकर बसना पड़ा. इस दौरान उन्हें अपना घर-बार और गांव से जुड़ी कई चीजें पीछे छोड़नी पड़ीं.

माड़ परियोर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अबूझमाड़ और नारायणपुर क्षेत्र के बच्चों को बस्तर फाइटर एग्जाम होने वाली है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है. इसमें इनडोर और आउटडोर ट्रेनिंग हो रही है. इनडोर में सामान्य ज्ञान, आउटडोर में ट्रेंड पीटीआई और अन्य पुलिस के जवान लंबी कूद, भाला फेंक और दूसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य है कि अबूझमाड़ के ज्यादा से ज्यादा युवा एग्जाम में आवेदन करें और उन्हें पता चल सके कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें- संदीप पाटिल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर

एसपी के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य है कि अबूझमाड़ के अधिक से अधिक युवा बस्तर फाइटर भर्ती के लिए आवेदन करें और उन्हें चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की पहले से जानकारी हो. इसके लिए जिले में अलग-अलग स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से युवाओं को अभ्यास कराया जा रहा है. अभियान में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल होकर अपने हुनर को तराश रहे हैं.

नारायणपुर एसपी ने बताया कि अभियान के तहत प्रशिक्षण को दो भागों में बांटा गया है. इनडोर प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान, जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों और लिखित परीक्षा के प्रश्नों को हल करने की तैयारी कराई जा रही है.वहीं आउटडोर प्रशिक्षण में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास कराया जा रहा है.

नारायणपुर पुलिस का 'माड़ परियोर अभियान' युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निःशुल्क शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है. नारायणपुर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पाटिल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है.

नक्सलमुक्त होने की वजह से बदलाव हुआ है. पहले तो नक्सलियों का बहुत डर था. दबाव बनाया जाता था. पुलिस भर्ती में जाने पर बहुत दबाव बनाया जाता था. अब तो कोई रोक टोक नहीं है. हम बिना डरे यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं. लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, भाला फेंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं. ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि अबूझमाड़ के ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भाग लेंगे- बलराम कोवासी, अबूझमाड़ के पीड़िया कोट का अभ्यर्थी

कुतुल जैसे अंदरूनी क्षेत्र से युवाओं का इस तरह आगे आना इस बात का संकेत है कि अबूझमाड़ में बदलाव केवल सुरक्षा कैंपों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब ग्रामीण युवाओं की सोच, आकांक्षाओं और भविष्य की योजनाओं पर भी दिखाई देने लगा है.

हमारे गांव में बहुत बदलाव है. नक्सली दहशत खत्म हो गई है. पहले नक्सलियों के दबाव की वजह से डर लगता था. हमें लगता था कि सेना की भर्ती या ट्रेनिंग लेने पर नक्सली हमें मार डालेंगे. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. अब तो हम आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं. अगर नक्सली होते तो हम ऐसे ट्रेनिंग लेने नहीं आ पाते. यहां लिखित परीक्षा के लिए भी क्लास लगाई जा रही है. हमें अब यह समझ आ रहा है कि पेपर कैसा होगा- उग्रेश कुमार वर्धा, कुतुल का अभ्यर्थी युवा

35 साल की उम्र में भी मैं एक प्लेयर की तरह मेहनत कर रही हूं. मैं नक्सल पीड़ित हूं. सभी नक्सल पीड़ितों को नौकरी में छूट मिलनी चाहिए. मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिला. मेरे भैया के सचिव होने की वजह से 2006-7 में मेरे पापा को मारने की योजना बनाई गई थी. पापा को पकड़ कर रखे थे. फिर हम गांव से भाग गए थे. अब तो नक्सली दहशत खत्म होने की वजह से काफी बदलाव आ गया है. पहले डर लगता था कि नक्सली कहीं मार न दें. अब गांव में बदलाव आ गया है. सड़क भी बन गई है. सभी युवा उत्साहित हैं. पहले से यह बदलाव हुआ रहता तो हमारे माता पिता भी अच्छी पढ़ाई करते और हम भी काफी पढ़े लिखे होते- रजाय कर्मा, नक्सल पीड़ित अभ्यर्थी महिला

सरेंडर नक्सली पुलिस फोर्स में भर्ती की कर रहे तैयारी

अब आत्मसमर्पित युवा पुलिस विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में दूसरे अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास कर रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक भर्ती की तैयारी नहीं, बल्कि अपने अतीत को पीछे छोड़कर सम्मानजनक भविष्य बनाने की कोशिश भी है. हालांकि, इन अभ्यर्थियों के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं. उनकी उम्र अन्य युवा अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक होने के कारण दौड़, ऊंची कूद और अन्य कठिन शारीरिक गतिविधियों में उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. वहीं उम्र सीमा के बंधनों के कारण उनके फार्म रिजेक्ट होने की संभावना बरकरार है. इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है. वे नियमित अभ्यास कर रहे हैं और प्रशिक्षकों से हर बारीकी सीखने का प्रयास कर रहे हैं.

2008 में नक्सल संगठन में गया. 2025 में सरेंडर किया. हमारी उम्र ज्यादा है. नक्सल संगठन में अलग तरह का प्रशिक्षण था. यहां ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. एग्जाम क्लियर होगी या नहीं पता नहीं. हम उम्मीद तो रखे हैं. उम्र ज्यादा होने की वजह से लंबी कूद, दौड़ में परेशानी है. प्रशिक्षण देने वालों का व्यवहार अच्छा है. जो लोग ठीक से नहीं कर पाते, उनका हौसला बढ़ाते हैं. नक्सल संगठन में मुठभेड़ के दौरान फायरिंग और बचने की ट्रेनिंग दी जाती थी.कैसे मोर्चा संभालना है, कैसे फायरिंग करना है, ये बताते थे. हम 15-16 आत्मसमर्पित नक्सली अब यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं. मैं बसवराजू की घटना में शामिल था. अबतक हमें नौकरी नहीं मिली है. अबूझमाड़ के युवाओं में बहुत उत्साह है. मेहनत कर रहे हैं- मैनू कोर्राम, आत्मसमर्पित नक्सली

माड़ परियोर अभियान का दिख रहा असर

बस्तर फाइटर की पिछली भर्ती में चयनित होकर वर्तमान में पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे स्थानीय जवान भी इस बदलाव के प्रत्यक्ष गवाह हैं. आज यही जवान जिसका नाम लाल कुमार सलाम माड़ परियोर अभियान के तहत नए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.उनका कहना है कि जब पिछली बार बस्तर फाइटर की भर्ती हुई थी, तब अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों से बहुत कम युवा इसमें शामिल होने पहुंचते थे. जो युवा भर्ती में रुचि दिखाते भी थे, उनके अभिभावक नक्सलियों के दबाव और भय के चलते उन्हें रोक देते थे. लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदलती नजर आ रही हैं.

पहले माड़ के लोग ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे. पहले नक्सलियों की दहशत थी. अब तो दूर्गुम इलाकों से लोग ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं. युवाओं में अब डर नहीं है. आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ अबूझमाड़ के युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं. 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलियों की दहशत खत्म हो गई है. गांव वाले अब बाजार में घूमने आते हैं. शहर के लोग भी माड़ के अंदर के इलाकों में घूमने पहुंचते हैं. बस्तर फाइटर की भर्ती होती रहनी चाहिए ताकि माड़ के युवा ज्यादा से ज्यादा पुलिस में भर्ती हो सकें- लालसु राम, आरक्षक,बस्तर फाइटर

नारायणपुर के कई क्षेत्रों में ट्रेनिंग कैंप संचालित

नारायणपुर पुलिस द्वारा इस अभियान को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. वर्तमान में नारायणपुर, बेनूर, कोहकामेटा, छोटे डोंगर और झारा में प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों में अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ पुलिस विभाग के जवान और भूतपूर्व सैनिक भी युवाओं को शारीरिक दक्षता का अभ्यास करा रहे हैं.

हम उम्मीद करते हैं कि अबूझमाड़ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी मेहनत से बस्तर फाइटर में भर्ती होंगे. करीब 700 से ज्यादा युवा अलग अलग सेंटर में हैं. नारायणपुर, बेलूर, छोटे डोंगर, कोहकामेटा में सेंटर चल रहे हैं. ज्यादा बच्चे होंगे तो दूसरे सेंटर ओपन कर ट्रेनिंग कराएंगे- संदीप पाटिल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर

नक्सलवाद के खात्मे से बदली तस्वीर

बंदूक के साये से निकलकर अब किताब, कसरत और खाकी तक अबूझमाड़ के युवा पहुंच रहे हैं. पुलिस भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं ने बदलाव की कहानी पेश की है. यह उस क्षेत्र के बदलते सामाजिक और मानसिक परिवेश की तस्वीर है, जहां कभी सरकारी नौकरी का सपना देखना भी जोखिम भरा हुआ करता था.

31 मार्च 2026 के बाद शुरू हुआ बदलाव अब युवाओं की आंखों में नए सपनों के रूप में दिखाई देने लगा है. कभी नक्सलियों के भय से पुलिस भर्ती से दूर रहने वाले ग्रामीण युवा आज मैदान में दौड़ लगा रहे हैं. जिन परिवारों ने हिंसा और प्रताड़ना के कारण अपने गांव छोड़े, उनके बच्चे अब उसी व्यवस्था का हिस्सा बनने का सपना देख रहे हैं. कभी सशस्त्र आंदोलन का हिस्सा रहे आत्मसमर्पित युवा भी मुख्यधारा में लौटकर नए भविष्य की तलाश कर रहे हैं.

नारायणपुर पुलिस का माड़ परियोर अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है. हालांकि, इस बदलाव की असली सफलता तब होगी, जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे इन युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर मिले, उनकी मेहनत का परिणाम चयन के रूप में सामने आए और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं का भी संवेदनशीलता के साथ समाधान हो, क्योंकि अबूझमाड़ को वास्तव में बदलना है तो यहां के युवाओं को सिर्फ भय से मुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर भी देने होंगे.

आज मैदान में बह रहा इन युवाओं का पसीना इस बात की गवाही दे रहा है कि अबूझमाड़ की नई पीढ़ी अपने भविष्य की कहानी खुद लिखने के लिए तैयार है. कभी जिन जंगलों में बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहीं से खाकी पहनने के सपने नारायणपुर तक पहुंच रहे हैं. यही है बदलते अबूझमाड़ की सबसे खूबसूरत तस्वीर.