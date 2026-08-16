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नारायणपुर के 9 गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न, आजादी के 80वें साल में अबूझमाड़ ने लिखी नई इबारत

नारायणपुर के 9 गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: 15 अगस्त 2026 को आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अबूझमाड़ के 9 गांवों में पहली बार तिरंगा शान से लहराया. वे गांव जहां लंबे समय तक नक्सल हिंसा और भय का असर रहा लेकिन 15 अगस्त को तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आई. हाथों में तिरंगा था चेहरों पर मुस्कान थी और दिल में देश के प्रति गर्व. 9 ग्रामों के ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस का अर्थ समझा और नक्सल उन्मूलन के बाद पहली बार तिरंगा फहराया.

इन 9 गांवों में जश्न

कोरसकोडो, हचेकोटी, आदनार, बोटेर, कुमनार, दिवालुर, गुंडेकोट, रेकापाल और रासमेटा ये वे गांव हैं जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया. अबूझमाड़ के इन 9 गांवों में लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों का प्रभाव रहा. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ-साथ हिंसा और भय के वातावरण ने ग्रामीणों को देश के राष्ट्रीय पर्वों को खुले तौर पर मनाने से भी दूर रखा. राष्ट्रध्वज फहराना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि कई इलाकों में यह एक ऐसी गतिविधि बन गई थी, जिसे खुले तौर पर करना ग्रामीणों के लिए संभव नहीं था.

सुरक्षाबलों के लगातार प्रयास के चलते हम इस स्थिति में आ गए हैं कि नक्सलमुक्त होने के बाद कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है- संदीप पटेल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर

अब जिला नक्सलमुक्त है तो हम सबका प्रयास रहे कि सभी के प्रयास ये जिला विकास की नई गौरव गाथा लिखे- नम्रता जैन, कलेक्टर नारायणपुर

जिन गांवों में नक्सल हिंसा और भय का था असर, वहां अब शान से लहाराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोकतंत्र हुआ मजबूत

इन गांवों में सुरक्षाबलों के साथ ग्रामीण भी खुशी-कुशी तिरंगा लहराते दिखे और वर्षों के भय के बाद आत्मविश्वास की तस्वीर लौटी. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति बढ़ते विश्वास की अभिव्यक्ति थी और सबसे बड़ी बात यह उस बदलाव का संदेश था, जिसमें अबूझमाड़ के ग्रामीण खुद को देश की मुख्यधारा से और मजबूती से जुड़ा महसूस कर रहे हैं. जहां कभी बंदूक और भय की चर्चा होती थी, वहां आज राष्ट्रगान और तिरंगे की बात हो रही है.

आजादी के 80वें साल में अबूझमाड़ ने लिखी नई इबारत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलमुक्त घोषणा के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस

31 मार्च 2026 के बाद से बदली तस्वीर क्षेत्र के नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद 15 अगस्त 2026 का यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह इन गांवों में स्वतंत्रता दिवस को खुले तौर पर मनाए जाने का पहला अवसर बना. 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज पूरे सम्मान और उत्साह के साथ फहराया गया. इस दौरान ग्रामीणों के चेहरों पर उत्साह और गर्व साफ दिखाई दिया. कई ग्रामीणों के लिए यह केवल एक सरकारी या प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था. यह उनके जीवन का ऐसा अनुभव था, जिसे उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा था.