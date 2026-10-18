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नारायणबगड़ PHC अपग्रेडेशन की मांग तेज, रैली निकालकर प्रदर्शन, बाजार में गूंजे नारे

नारायणबगड़ पीएचसी अपडेट ( ETV Bharat )

चमोली: जिले के विकासखंड नारायणबगड़ में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग तेज हो गई है. इसी कड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का आंदोलन तेज हो गया है. मांग को लेकर आज 7 वें दिन जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने धरना स्थल से मुख्य बाजार तक रैली निकाली. इसके बाद मुख्य बाजार से परखाल पुल तक प्रदर्शन करते हुए शासन-प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के नेता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए.

प्रदर्शनकारियों ने कहा नारायणबगड़ क्षेत्र की बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है. अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार के लिए दूसरे स्थानों का रुख करना पड़ता है. ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया जाना क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है.