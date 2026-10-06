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नारायणबगड़ पन्ती पंप हाउस चोरी मामले का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, लंगासू में भी किया था हाथ साफ

पन्ती पंप हाउस चोरी का खुलासा: पन्ती पंप हाउस में चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई थी. टीम का नेतृत्व उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार भारती ने किया.

सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर ने चोरों तक पहुंचाया: चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के साथ ही जनपद तथा गैर जनपदों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. संदिग्धों की आवाजाही की जानकारी जुटाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का भी विश्लेषण किया गया. लगातार जांच और मिले सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची.

ये चोरी के आरोपी पकड़े गए: पुलिस ने 4 अक्तूबर 2026 को कोतवाली श्रीनगर गढ़वाल से तीन आरोपियों सहादत पुत्र नफीस निवासी नल्हेड़ा गाजी, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर, मोबिन पुत्र फुरकान निवासी नल्हेड़ा गाजी, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर और सूरज सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी दरमोला, रुद्रप्रयाग को गिरफ्तार किया.