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नृसिंह जयंती का धूमधाम से आगाज: बाड़मेर व कुचामनसिटी में 200 साल पुरानी परंपरा, खंभा फाड़कर होंगे प्रकट

बाड़मेर व कुचामनसिटी में 200 साल से नृसिंह जयंती पर खंभा फाड़कर प्रकट होने की परंपरा, कुचामन में मुस्लिम भाई करते हैं देखरेख.

Narasimha Jayanti in Rajasthan
बाड़मेर व कुचामनसिटी में भगवान नृसिंह की प्रतिमाएं (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 3:04 PM IST

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बाड़मेर/ कुचामनसिटी/उदयपुर: राजस्थान में नृसिंह जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. बाड़मेर के प्राचीन वीर बालाजी मंदिर में 200 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान नृसिंह के मुखोटे के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है. वहीं, कुचामनसिटी के खान मोहल्ले स्थित 201 साल पुराने नृसिंह मंदिर में न केवल धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल भी देखने को मिल रही है, जहां मुस्लिम भाई मंदिर की देखरेख करते हैं. उदयपुर में भी भगवान नृसिंह का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है.

200 साल पुरानी परंपरा: बाड़मेर में भगवान नृसिंह के मुखोटे की विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई. मंदिर में सजावट की गई है और श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है. मंदिर के पुजारी मुरली मनोहर दवे ने बताया कि वीर बालाजी मंदिर में पिछले 200 वर्षों से नृसिंह जयंती मनाई जा रही है. दवे ने बताया कि भगवान नृसिंह का प्राचीन मुखौटा सदियों पुराना था, लेकिन लगभग 25-30 वर्ष पहले जयंती के दिन भीड़ में वह टूट गया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से मिट्टी-कुट्टी से विशेष रूप से नया मुखौटा बनवाया गया, जो आज भी मंदिर का प्रमुख आकर्षण है. मुखौटे की विशेष बनावट और भगवान नृसिंह के उग्र स्वरूप को देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो जाते हैं.

नृसिंह जयंती (ETV Bharat Barmer)

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खंभ फाड़ प्रकट होंगे भगवान: दवे ने बताया कि संध्या के समय भगवान नृसिंह कागज के खंभे को फाड़कर प्रकट होंगे. उसी कागज को प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जाता है. इस प्रसाद को लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसी मान्यता है कि इस कागज को पर्स, दुकान के गल्ले या तिजोरी में रखने से धन-धान्य में वृद्धि होती है और घर-परिवार में समृद्धि बनी रहती है. मंदिर परिवार से जुड़े दिनेश श्रीमाली भगवान के मुखौटे को धारण करेंगे.

कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई करते हैं मंदिर की देखरेख: यहां खान मोहल्ले में स्थित भगवान नृसिंह मंदिर में गुरुवार शाम को नृसिंह जयंती धूमधाम से मनाई गई. यह प्राचीन मंदिर कला का बेजोड़ नमूना है, जिसका इतिहास करीब 201 साल पुराना है. मंदिर के ट्रस्टी गणपत खीचड़ ने बताया कि मंदिर का निर्माण उनके पूर्वजों ने एक संत के कहने पर करवाया था. सेठ रामधनदास मापावाला ने संत गोपालदास एवं वृंदावनदास के कहने पर सन् 1831 में यह मंदिर बनवाया था. तब से मंदिर में हर वर्ष प्राकट्योत्सव मनाया जाता है.

धूमधाम से मनाई गई नृसिंह जयंती
धूमधाम से मनाई गई नृसिंह जयंती (ETV Bharat)

शहर के श्यामसुंदर शर्मा भगवान नृसिंह का रूप धरते थे. उनके निधन के बाद उनके पुत्र अशोक द्वारा पूजा-अर्चना की जाती है. खीचड़ ने बताया कि जब हम लोग यहां नहीं रहते हैं, तो भगवान नृसिंह मंदिर की देखरेख यहां के खान मोहल्ले के मुस्लिम भाई करते हैं. मंदिर के आसपास दूर-दूर तक कोई भी हिंदू परिवार नहीं रहता है, फिर भी मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है. नृसिंह जयंती के दिन मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मंदिर आते हैं.

उदयपुर में भगवान नृसिंह का प्राकट्य उत्सव मनाया: शहर के रावजी का हाटा स्थित मीठारामजी मंदिर की नृसिंह जयंती पर वर्ष में एक बार होने वाली अनूठी परंपरा आकर्षण का केंद्र रही. मंदिर के महंत डॉ. हर्षिता दास ने बताया कि सुबह मंगला आरती के साथ उत्सव शुरू हुआ. पंचामृत से अभिषेक व पुष्प श्रृंगार के बाद श्रद्धालुओं ने फल-फूल व ऋतु भोग अर्पित किए. दोपहर में खरबूजा और आम का विशेष भोग लगाया गया.

पुराने मंदिरों में की गई पूजा
पुराने मंदिरों में की गई पूजा (ETV Bharat)

शाम 7 बजे भगवान को मंदिर की चौखट (देहरी) पर विराजित किया गया, जहां रात 9 बजे तक दर्शन हुए. यह परंपरा उस पौराणिक प्रसंग का प्रतीक है, जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध न घर के अंदर, न बाहर, बल्कि चौखट पर किया था. इतिहासकार डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू ने बताया कि मेवाड़ क्षेत्र में नृसिंह उपासना की विशिष्ट परंपरा रही है. यहां दिगंबर अखाड़ा मंदिर 'नृसिंह द्वारा' के नाम से जाने जाते हैं. मीठारामजी मंदिर में लगभग चार दशकों से लगातार पूजा हो रही है.

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