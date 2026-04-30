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आज है नृसिंह जयंती, गुरुवार के दिन का है विशेष सहयोग, इस मंत्र का करें जप

बीकानेर : सनातन हिंदू धर्म के अनुसार समय-समय पर देवताओं ने धर्म की रक्षा और राक्षसों का नाश करने के लिए अलग-अलग अवतार लिए. जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने आज ही के दिन नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसीलिए इस दिन को नृसिंह जंयती के रूप में मनाया जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था. गोधूली बेला के समय खम्भ फाड़कर प्रकट हुए नृसिंह भगवान श्रीहरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं. गुरुवार को भगवान विष्णु का वार माना जाता है. ऐसे में इस बार नृसिंह चतुर्दशी गुरुवार को होने से इसका महत्व बढ़ गया है.

ये है कथा : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था. इसके बाद उसे यह लगने लगा था कि अब उसकी मौत नहीं होगी और वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली है. वो अपनी प्रजा में भी वह खुद को भगवान कहलाना पसंद करता था. हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद हमेशा भगवान विष्णु की पूजा किया करता था. इस बात से हिरण्यकश्यप उससे नाराज रहता था. उसने कई बार प्रह्लाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो बच जाया करता.

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मिला था वरदान : हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से मिले वरदान के मुताबिक उसकी मृत्यु न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न अस्त्र न शस्त्र से, न मानव और न ही पशु के हाथों होगी. इसी वरदान के बाद उसे लगने लगा था कि अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती. उसने अपनी प्रजा में आदेश दे दिया कि वह उसे भगवान मानकर ही उसकी पूजा करें और उसके अलावा किसी भी दूसरे भगवान की पूजा करना उसे स्वीकार्य नहीं था. उसने अपनी प्रजा में खुद को भगवान के रूप में पूजने का आदेश दे दिया.