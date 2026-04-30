आज है नृसिंह जयंती, गुरुवार के दिन का है विशेष सहयोग, इस मंत्र का करें जप
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रीहरि विष्णु के पांचवे अवतार भगवान नृसिंह की पूजा की जाती है.
Published : April 30, 2026 at 7:05 AM IST
बीकानेर : सनातन हिंदू धर्म के अनुसार समय-समय पर देवताओं ने धर्म की रक्षा और राक्षसों का नाश करने के लिए अलग-अलग अवतार लिए. जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने आज ही के दिन नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसीलिए इस दिन को नृसिंह जंयती के रूप में मनाया जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था. गोधूली बेला के समय खम्भ फाड़कर प्रकट हुए नृसिंह भगवान श्रीहरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं. गुरुवार को भगवान विष्णु का वार माना जाता है. ऐसे में इस बार नृसिंह चतुर्दशी गुरुवार को होने से इसका महत्व बढ़ गया है.
ये है कथा : बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था. इसके बाद उसे यह लगने लगा था कि अब उसकी मौत नहीं होगी और वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली है. वो अपनी प्रजा में भी वह खुद को भगवान कहलाना पसंद करता था. हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद हमेशा भगवान विष्णु की पूजा किया करता था. इस बात से हिरण्यकश्यप उससे नाराज रहता था. उसने कई बार प्रह्लाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो बच जाया करता.
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मिला था वरदान : हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से मिले वरदान के मुताबिक उसकी मृत्यु न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न अस्त्र न शस्त्र से, न मानव और न ही पशु के हाथों होगी. इसी वरदान के बाद उसे लगने लगा था कि अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती. उसने अपनी प्रजा में आदेश दे दिया कि वह उसे भगवान मानकर ही उसकी पूजा करें और उसके अलावा किसी भी दूसरे भगवान की पूजा करना उसे स्वीकार्य नहीं था. उसने अपनी प्रजा में खुद को भगवान के रूप में पूजने का आदेश दे दिया.
होलिका थी बहन : हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था. उसका नाम होलिका था. एक बार उसने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा ताकि प्रह्लाद की मौत हो जाए, लेकिन अग्नि में जलकर होलिका की मौत हो गई और प्रह्लाद बच गया. तब से होलिका दहन पर्व मनाया जाता है. वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप को दंड देने के लिए भगवान विष्णु नर सिंह यानी नर और शेर के रूप में सिंह मुख और आधे नर के रूप में नृसिंह का रूप लेकर खम्भे से प्रकट हुए और गोधूलि बेला में उन्होंने हिरण्यकश्यप की राज महल की दहलीज पर अपने नाखूनों से उसको जांघ पर लिटा कर वध कर दिया. इससे ब्रह्मा जी का वरदान भी कायम रहा और हिरण्यकश्यप की मौत भी हो गई.
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नृसिंह मंदिरों में भरता है मेला : आज चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंह को पंचामृत से अभिषेक करवाया जाता है. इस दिन शाम को मंदिरों में मेला भरता है और भगवान नृसिंह अवतार होता है. बीकानेर में भी करीब सैकड़ों साल से लखोटिया चौक स्थित और डागा चौक स्थित नृसिंह मंदिर में मेला भरता है. मान्यता है कि नृसिंह भगवान का स्मरण करने से महान संकट की निवृत्ति होती है. जब कोई भयानक आपत्ति से घिरा हो या बड़े अनिष्ट की आशंका हो तो भगवान नृसिंह के मंत्र का जप करना चाहिए. इस मंत्र के जप और उच्चारण से संकट से छुटकारा मिलता है.
ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्