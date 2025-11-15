ETV Bharat / state

नैपकॉन 2025: डायबिटीज के मरीजों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा

जयपुर: सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी पर विश्व भर के श्वसन रोग विशेषज्ञ जयपुर में चर्चा कर रहे हैं. नैपकॉन 2025 का 27 वां राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन इंडियन चेस्ट सोसाइटी (ICS) के तत्वावधान में हो रहा है. इस सम्मेलन में श्वसन से जुड़े रोगों और उनके इलाज को लेकर चर्चा की जा रही है. सम्मेलन में शनिवार को डायबिटीज, फेफड़ों और सांस से जुड़ी बीमारियों पर भी चर्चा की गई.

इस मौके पर श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि आम तौर पर देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन डायबिटीज के कारण सांस की बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक बना रहता है. डायबिटीज फेफड़ों पर भी गंभीर प्रभाव डालती है. हाल के वर्षों में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि शुगर के मरीजों में फेफड़ों की कार्य क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कम होती है, इसके चलते उन्हें सांस संबंधी बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं.

फेफड़ों पर डायबिटीज का प्रभाव: डॉ. चतुर्वेदी का कहना था कि डायबिटीज के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है. इससे फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. डायबिटीज शरीर की रक्त वाहिकाओं और नसों को प्रभावित करती है. यही प्रभाव फेफड़ों तक भी पहुंचता है. जब फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं कमजोर होती हैं, तो उनकी ऑक्सीजन भरने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. इस कारण मरीजों में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं