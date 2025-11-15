Bihar Election Results 2025

नैपकॉन 2025: डायबिटीज के मरीजों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा

इंडियन चेस्ट सोसाइटी की ओर से जयपुर में 'नैपकॉन 2025' श्वसन रोग सम्मेलन में आयोजित किया जा रहा है.

Respiratory Disease Conference
फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की जानकारी देते विशेषज्ञ (Photo Source NapCon 2025)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 4:25 PM IST

जयपुर: सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी पर विश्व भर के श्वसन रोग विशेषज्ञ जयपुर में चर्चा कर रहे हैं. नैपकॉन 2025 का 27 वां राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन इंडियन चेस्ट सोसाइटी (ICS) के तत्वावधान में हो रहा है. इस सम्मेलन में श्वसन से जुड़े रोगों और उनके इलाज को लेकर चर्चा की जा रही है. सम्मेलन में शनिवार को डायबिटीज, फेफड़ों और सांस से जुड़ी बीमारियों पर भी चर्चा की गई.

इस मौके पर श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि आम तौर पर देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन डायबिटीज के कारण सांस की बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक बना रहता है. डायबिटीज फेफड़ों पर भी गंभीर प्रभाव डालती है. हाल के वर्षों में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि शुगर के मरीजों में फेफड़ों की कार्य क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में कम होती है, इसके चलते उन्हें सांस संबंधी बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं.

फेफड़ों पर डायबिटीज का प्रभाव: डॉ. चतुर्वेदी का कहना था कि डायबिटीज के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है. इससे फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. डायबिटीज शरीर की रक्त वाहिकाओं और नसों को प्रभावित करती है. यही प्रभाव फेफड़ों तक भी पहुंचता है. जब फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं कमजोर होती हैं, तो उनकी ऑक्सीजन भरने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. इस कारण मरीजों में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं

  • सांस फूलना
  • लंबे समय तक खांसी रहना
  • सांस लेने में भारीपन
  • थोड़ी दूर चलने पर थकान होना
  • इससे टीबी का खतरा बढ़ जाता है
  • निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है
  • ब्रॉन्काइटिस और COPD होने का खतरा

चीनी बैक्टीरिया को भी पसंद: डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान डायबिटीज के मरीज सर्वाधिक प्रभावित हुए थे. जिस तरह से चीनी हर किसी को अच्छी लगती है. उसी तरह चीनी बैक्टीरिया के लिए भी एक पसंदीदा पदार्थ है. ऐसे में जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा अधिक होती है. बैक्टीरिया की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में लंग फंक्शन सामान्य लोगों की तुलना में कम पाया जाता है.

क्यों बढ़ता है जोखिम

  • कमजोर इम्युनिटी: बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता घट जाती है.
  • सूजन बढ़ना: डायबिटीज के कारण शरीर में लम्बे समय तक बनी रहने वाली सूजन फेफड़ों को भी प्रभावित करती है.
  • मोटापे और डायबिटीज का संयोजन: दोनों का एक साथ होना फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालता है.
  • नर्व और ब्लड वेसल डैमेज: फेफड़ों की नलियों और ऊतकों को नुकसान पहुंचता है.

क्या सावधानी रखें: डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि डायबिटीज मरीज अपनी शुगर का स्तर नियंत्रित रखें और हर साल फेफड़ों की जांच करवाएं. इन बातों का भी ध्यान रखें.

  • नियमित व्यायाम
  • वजन नियंत्रित रखना
  • धूम्रपान से दूरी
  • सांस की समस्या होने पर तुरंत जांच

डॉ चतुर्वेदी का कहना है कि डायबिटीज केवल एक मेटाबॉलिक बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करने वाली जटिल समस्या है. फेफड़ों पर इसका असर गंभीर रूप से सामने आता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अपने लंग हेल्थ को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है.

