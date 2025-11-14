Bihar Election Results 2025

नैपकॉन 2025: सांस की बीमारी में इनहेलर को लेकर भ्रांतियों पर बोले विशेषज्ञ, 'ये लत नहीं, ज्यादा प्रभावशाली'

नैपकॉन 2025 में विशेषज्ञों ने बताया कि इनहेलर दवाई को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रभाव कई गुना होता है.

NAPCON 2025 Jaipur
नैपकॉन 2025 (courtesy- ICS)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 3:23 PM IST

जयपुर: जयपुर में नैपकॉन 2025 का 27वां राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन इंडियन चेस्ट सोसाइटी (ICS) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है. जिसमें विश्व भर के श्वसन रोग विशेषज्ञ चिकित्सक भाग ले रहे हैं. 16 नवम्बर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में श्वसन रोग से जुड़े रोगों और उनके इलाज को लेकर चर्चा की जाएगी. कांफ्रेंस में शुक्रवार को सांस की बीमारी से जुड़े अलग-अलग सत्र में इनहेलर के उपयोग को लेकर फैली भ्रांतियों को लेकर भी चर्चा की गई. कांफ्रेंस के आयोजन सचिव और वरिष्ठ श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ नितिन जैन ने बताया कि इनहेलर न तो आदत लगाते हैं और न ही इनके नियमित उपयोग से कोई नुकसान होता है. पल्मोनोलॉजिस्ट ने इनहेलर के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की.

सीधा बीमारी पर असर: डॉक्टर जैन ने बताया कि इनहेलर से दी जाने वाली दवाइयां सांस की नलियों पर सीधे असर करके तेजी से राहत देती हैं और उपचार को अधिक प्रभावी बनाती हैं. उन्होंने कहा कि अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी जनित सांस की तकलीफ और बढ़ते प्रदूषण की वजह से होने वाली श्वसन समस्याओं में इनहेलर इलाज का सबसे सुरक्षित तरीका है. डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दवाएं जब शरीर में जाती हैं, तो पूरे सिस्टम पर असर डालती हैं, जबकि इनहेलर दवाई को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं. इससे प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और दुष्प्रभाव बेहद कम होते हैं. जो लोग इनहेलर को लेकर झिझकते हैं, वे अक्सर सांस की बीमारी को गंभीर होने देते हैं, जिससे बाद में इलाज मुश्किल हो सकता है.

इनहेलर के उपयोग पर क्या बोले विशेषज्ञ, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: श्वसन रोग व कोविड के संबंध में बूंदी में एडवाइजरी जारी, बताए बचाव और उपचार के टिप्स

इलाज का हिस्सा: डॉ जैन ने बताया कि लत हमेशा गलत चीज की लगती है, लेकिन इनहेलर का उपयोग नशे या लत जैसा नहीं है. बल्कि यह शरीर की जरूरत के अनुसार दी जाने वाली चिकित्सा पद्धति है. जैसे डायबिटीज में इंसुलिन या हार्ट के मरीजों को दैनिक दवाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार कुछ मरीजों को इनहेलर लंबे समय तक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है. यह लत नहीं, बल्कि चिकित्सा का हिस्सा है.

