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यहां ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव, किसानों का दावा- 48 घंटे में लौटी हरियाली

बगहा में यूरिया किल्लत के बीच ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव, किसानों का दावा- मात्र 48 घंटे में पीली पत्तियों में लौटी हरियाली. पढ़ें-

Bagaha nano urea Spray
बगहा में यूरिया छिड़काव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 10, 2026 at 2:54 PM IST

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बगहा: बिहार के बगहा अनुमंडल में यूरिया की भारी किल्लत से जूझ रहे गन्ना किसानों के लिए ड्रोन आधारित नैनो उर्वरक छिड़काव उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है. बड़गांव क्षेत्र में किसानों ने यूरिया के विकल्प के रूप में ड्रोन के जरिए नैनो डीएपी और नैनो उर्वरक 28-28-0 का छिड़काव कराया. इस आधुनिक तकनीक ने कम समय में फसल को नई जान दी है.

48 घंटे में दिखा असर: किसानों का दावा है कि छिड़काव के मात्र 48 घंटे के अंदर गन्ने की फसल में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा. यूरिया की कमी से पीली पड़ चुकी पत्तियां फिर से हरी होने लगी हैं और फसल की बढ़वार भी सुधर रही है. इस तकनीक ने किसानों की चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है.

ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव (ETV Bharat)

कृषि विभाग की पहल: यूरिया संकट के कारण परेशान किसान अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार के पास पहुंचे थे. समस्या को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने यूरिया के विकल्प के रूप में ड्रोन से नैनो उर्वरकों के छिड़काव की सलाह दी. इसके बाद पूरे क्षेत्र में एक अभियान चलाकर बड़गांव में 37 एकड़ भूमि पर ड्रोन छिड़काव कराया गया.

किसानों का उत्साह: किसान अखिलेश कुमार, चंदा देवी, अमित मिश्रा, रेखा देवी, मुन्ना साह, मुन्ना चौधरी, मंगल कुमार, संतोष कुमार और बृजेश कुमार समेत कई किसानों ने अपने-अपने लगभग दो-दो एकड़ खेतों में इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया. किसानों ने बताया कि ड्रोन से छिड़काव समान रूप से होता है और परिणाम भी बेहतर मिल रहे हैं.

लागत प्रभावी समाधान: किसानों के अनुसार ड्रोन किराया और उर्वरक मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव की कुल लागत 1500 रुपये से भी कम आ रही है. नैनो डीएपी लिक्विड की 500 मिलीलीटर बोतल मात्र 225 रुपये में उपलब्ध है, जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है. वहीं एक बोरी यूरिया की कीमत 267 रुपये बताई जा रही है। कम लागत और बेहतर नतीजों ने इस तकनीक को किसानों के बीच लोकप्रिय बना दिया है.

कृषि अधिकारी का आह्वान: अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि बदलती परिस्थितियों में किसानों को वैज्ञानिक और आधुनिक खेती अपनानी होगी. नैनो उर्वरकों का संतुलित उपयोग फसलों को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जबकि ड्रोन तकनीक से बड़े क्षेत्र में कम समय में प्रभावी छिड़काव संभव है. उन्होंने किसानों से कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की.

“बदलती परिस्थितियों में किसानों को वैज्ञानिक व आधुनिक खेती अपनानी होगी, नैनो उर्वरक व ड्रोन तकनीक फसल के लिए बेहतर विकल्प हैं.” - राजेश कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी

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