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यहां ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव, किसानों का दावा- 48 घंटे में लौटी हरियाली

बगहा: बिहार के बगहा अनुमंडल में यूरिया की भारी किल्लत से जूझ रहे गन्ना किसानों के लिए ड्रोन आधारित नैनो उर्वरक छिड़काव उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है. बड़गांव क्षेत्र में किसानों ने यूरिया के विकल्प के रूप में ड्रोन के जरिए नैनो डीएपी और नैनो उर्वरक 28-28-0 का छिड़काव कराया. इस आधुनिक तकनीक ने कम समय में फसल को नई जान दी है.

48 घंटे में दिखा असर: किसानों का दावा है कि छिड़काव के मात्र 48 घंटे के अंदर गन्ने की फसल में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा. यूरिया की कमी से पीली पड़ चुकी पत्तियां फिर से हरी होने लगी हैं और फसल की बढ़वार भी सुधर रही है. इस तकनीक ने किसानों की चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है.

ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव (ETV Bharat)

कृषि विभाग की पहल: यूरिया संकट के कारण परेशान किसान अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार के पास पहुंचे थे. समस्या को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने यूरिया के विकल्प के रूप में ड्रोन से नैनो उर्वरकों के छिड़काव की सलाह दी. इसके बाद पूरे क्षेत्र में एक अभियान चलाकर बड़गांव में 37 एकड़ भूमि पर ड्रोन छिड़काव कराया गया.

किसानों का उत्साह: किसान अखिलेश कुमार, चंदा देवी, अमित मिश्रा, रेखा देवी, मुन्ना साह, मुन्ना चौधरी, मंगल कुमार, संतोष कुमार और बृजेश कुमार समेत कई किसानों ने अपने-अपने लगभग दो-दो एकड़ खेतों में इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया. किसानों ने बताया कि ड्रोन से छिड़काव समान रूप से होता है और परिणाम भी बेहतर मिल रहे हैं.