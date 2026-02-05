ETV Bharat / state

अजमेर में 'नानी बाई रो मायरो': जया किशोरी ने श्रद्धालुओं से पूछा, 'कथा मारवाड़ी में कहूं या हिंदी में'

अजमेर: चाचियावास में श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम पर आयोजित तीन दिवसीय 'नानी बाई रो मायरो' कथा के लिए कथा वाचक जया किशोरी अजमेर में हैं. इसके पहले दिन राम नाम की अखंड गूंज रही. जया किशोरी की ओर से 'नानी बाई रो मायरो' की भाव विभोर कर देने वाली कथा का वाचन हुआ. जया किशोरी पहली बार अजमेर में नानी बाई रो मायरो की कथा कर रही हैं.

'कथा मारवाड़ी में कहूं या हिंदी में': 'नानी बाई को मायरो' की कथा के पहले दिन जया किशोरी ने लोगों से पूछा कि 'कथा हिंदी में करूं या मारवाड़ी में'. इस पर श्रद्धालुओं ने कहा मारवाड़ी में कथा करें. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में कथा करने जाती हूं, जहां पर मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, तब हिंदी में कथा करती हूं. इसलिए उन्होंने श्रद्धालुओं की पसंद पहले पूछी कि वह हिंदी में या मारवाड़ी में कथा सुनना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि कई लोग मारवाड़ी होने पर भी मारवाड़ी नहीं बोलते हैं, यह दुर्भाग्य है. कथा के आरंभ में जया किशोरी ने विवाह के बाद एक लड़की का जीवन किस तरह से बदल जाता है, इसके बारे में बताया और कथा की शुरुआत की.