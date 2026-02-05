ETV Bharat / state

अजमेर में 'नानी बाई रो मायरो': जया किशोरी ने श्रद्धालुओं से पूछा, 'कथा मारवाड़ी में कहूं या हिंदी में'

कथा वाचक जया किशोरी ने कहा कि कई लोग मारवाड़ी हैं, फिर भी मारवाड़ी भाषा नहीं बोलते. ये दुर्भाग्य है.

Jaya Kishori in Ajmer
कथा करती जया किशोरी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
अजमेर: चाचियावास में श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम पर आयोजित तीन दिवसीय 'नानी बाई रो मायरो' कथा के लिए कथा वाचक जया किशोरी अजमेर में हैं. इसके पहले दिन राम नाम की अखंड गूंज रही. जया किशोरी की ओर से 'नानी बाई रो मायरो' की भाव विभोर कर देने वाली कथा का वाचन हुआ. जया किशोरी पहली बार अजमेर में नानी बाई रो मायरो की कथा कर रही हैं.

'कथा मारवाड़ी में कहूं या हिंदी में': 'नानी बाई को मायरो' की कथा के पहले दिन जया किशोरी ने लोगों से पूछा कि 'कथा हिंदी में करूं या मारवाड़ी में'. इस पर श्रद्धालुओं ने कहा मारवाड़ी में कथा करें. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में कथा करने जाती हूं, जहां पर मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, तब हिंदी में कथा करती हूं. इसलिए उन्होंने श्रद्धालुओं की पसंद पहले पूछी कि वह हिंदी में या मारवाड़ी में कथा सुनना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि कई लोग मारवाड़ी होने पर भी मारवाड़ी नहीं बोलते हैं, यह दुर्भाग्य है. कथा के आरंभ में जया किशोरी ने विवाह के बाद एक लड़की का जीवन किस तरह से बदल जाता है, इसके बारे में बताया और कथा की शुरुआत की.

जया किशोरी की कथा में भक्ति के रंग में डूबे श्रद्धालु (ETV Bharat Ajmer)

वहीं, श्री राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन सुबह से ही विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. सुबह भव्य कलश और शोभायात्रा में सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई शामिल हुई. भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा मूर्तियों को रथ पर विराजमान कर भ्रमण करवाया गया. मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने श्री राम और जानकी माता का पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन किया. वहीं दोपहर में जया किशोरी के मुख से 'नानी बाई रो मायरो' सुनने के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित रहे. कथा का आरंभ होने से पहले व्यास पीठ की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. व्यास पीठ पर जया किशोरी के विराजमान होने के बाद पारंपरिक रूप से उनका स्वागत सत्कार किया गया. कथा का आयोजन 5 से 7 फरवरी तक होगा.

