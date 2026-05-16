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बागपत में "नन्ही कली" पहल की शुरुआत; DM ने किया शुभारंभ, डाॅक्टर बोले- "बच्चियों के इलाज में 70% तक की छूट"

कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने किया. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की नवजात बच्चियों को “नन्ही कली” गुड़िया भेंटकर बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया.

बागपत : जनपद में बेटियों को अस्पतालों में उपचार के लिये भटकना नहीं पड़ेगा. जरूरतमंद परिवारों की बेटियों और नवजात बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को “नन्ही कली” पहल का शुभारंभ किया गया. यह कार्यक्रम बड़ौत स्थित एक निजी अस्पताल में आयोजित हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, चिकित्सक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कहा कि बेटियां केवल परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य होती हैं और उनका सम्मान तथा सुरक्षा समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अंतर्गत जनपद बागपत में "नन्ही कली" एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. इसमें जो गुड़िया हैं वह वेस्ट से बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की बोतल और कतरन को रिसाइकल करके बनाया है. उन्होंने बताया कि इसी के अंतर्गत दो निजी अस्पतालों से कोलैबोरेशन किया गया है. उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि जनपद बागपत में जो छोटी बच्चियां हैं उनको फ्री में इलाज कराने की पहल हम लोगों की चलती रहती है.

डॉ. अभिनव तोमर ने बताया कि उनके अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों को इलाज में लगभग 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि “नन्ही कली” पहल केवल स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सम्मान, सुरक्षित भविष्य और सामाजिक जागरूकता का अभियान है.



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