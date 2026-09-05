ETV Bharat / state

स्लम बस्तियों में पहुंच रही ‘नन्हे परिंदे’ की पाठशाला, नोएडा पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के साथ संवार रही बच्चों का भविष्य

आज शिक्षक दिवस पर स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को नन्हे परिंदे अभियान के तहत हल्की बारिश में भी शिक्षकों द्वारा पढ़ाने का काम किया गया है. यहां पढ़ने वाले बच्चे और उनके परिजन का कहना है कि इस चलते-फिरते स्कूल में पढ़ाई करके काफी अच्छा लगता है और पूरी पढ़ाई निशुल्क दी जाती है. जिन शिक्षकों द्वारा पढ़ाने का काम किया जाता हैं, वो एक अभिभावक के रूप मे हैं.

एचसीएल और चेतना फाऊंडेशन के साथ मिलकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस आज के समय में करीब 20 स्थान पर पूरे जिले में स्लम बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है. यह काम वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जो आज भी लगातार चल रहा है. इस अभियान का नाम नन्हे परिंदे रखा गया है, जहां बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा देने का काम किया जाता है. इस चलते फिरते स्कूल में वह बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनके माता-पिता की स्थिति अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की नहीं है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में हजारों ऐसे बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का काम गौतम बुध नगर कमिश्नरी की सहयोग से शिक्षित बनाने का काम किया जा रहा है, जो बच्चे स्लम बस्तियों में रहते हैं. बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उन बच्चों का नाम स्कूलों में भी लिखवाने का काम किया जा रहा है.

कानून व्यवस्था संभालने के साथ गौतमबुद्ध नगर पुलिस अब उन बच्चों के भविष्य को संवारने में भी जुटी है, जिनके लिए स्कूल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है. आर्थिक तंगी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से दूर रह रहे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पुलिस की ओर से 'नन्हे परिंदे’ योजना संचालित की जा रही है. इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्लम बस्तियों में शिक्षा वैन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. जहाँ के शिक्षक एक अभिभावक के रूप में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इस पाठशाला में किसी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

6 सालों से दी जा रही है निशुल्क शिक्षा

पुलिस ने एक निजी एनजीओ के सहयोग से करीब 20 स्थान चिन्हित किए हैं. इन जगहों पर शिक्षा वैन के माध्यम से शिक्षक पहुंचते हैं और बच्चों को उनकी उम्र व शैक्षिक स्तर के अनुसार पढ़ाते हैं. पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का मौका दिया जाता है. परिवारों को भी बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है. नन्हे परिंदे पाठशाला के शिक्षक का कहना है कि इस योजना के तहत जिन बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और बेहतर प्रदर्शन दिखाई देता है, उन्हें बेसिक शिक्षा देने के बाद आसपास के स्कूलों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया में मदद की जाती है. शिक्षक का यह भी कहना है कि बच्चों की लगातार इस पाठशाला में संख्या बढ़ती जा रही है.

बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए सबसे पहले उनका भरोसा जीतना जरूरी है. खेल-खेल में पढ़ाने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और नियमित रूप से कक्षा में आने लगे हैं. वहीं अभिभावकों का कहना है कि पहले बच्चों का स्कूल जाना संभव नहीं था. यहां शिक्षक बस्ती में ही आकर पढ़ाते हैं. बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है और अब हम भी उनकी पढ़ाई को लेकर गंभीर हुए हैं.





ये भी पढ़ें: