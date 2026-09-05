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नांगलोई मे नौंवी के छात्र को लड़की से दोस्ती करने पर मारा चाकू, तीनों नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली के नांगलोई इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. महज 15 साल के कक्षा 9 के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि तीन नाबालिग लड़कों ने छात्र को पहले रास्ते में रोका और एक छात्रा से दोस्ती को लेकर उससे विवाद किया. कुछ देर बाद आरोपियों ने दोबारा छात्र को घेरा और जांघ पर चाकू से वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान अत्यधिक खून बहने से मौत हो गई. वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया.

15 वर्षीय छात्र पर तीन लड़कों ने किया चाकू से हमला: यह घटना 3 सितंबर की है. 15 वर्षीय छात्र अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था. उनके साथ एक महिला सहपाठी भी मौजूद थी. इसी दौरान तीन लड़कों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और छात्र से उस लड़की के साथ उसकी दोस्ती को लेकर सवाल-जवाब करने लगे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. शुरुआती विवाद के बाद छात्र और उसके दोस्त वहां से चले गए और अपने घर की तरफ जाने लगे. लेकिन करीब 15 से 20 मिनट बाद आरोपियों ने उन्हें दोबारा रास्ते में रोक लिया. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उसी विवाद को लेकर फिर से झगड़ा शुरू कर दिया.

सहपाठी छात्रा के साथ दोस्ती होने को लेकर विवाद: इसी दौरान तीनों आरोपियों में से एक ने छात्र की जांघ पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, इसके बावजूद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई. मामले में नांगलोई थाने में FIR नंबर 344/26 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों नाबालिग आरोपियों को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पकड़ा लिया.