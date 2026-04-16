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नांगला-किरतपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; नजीबाबाद से फरार आरोपी समीर गिरफ्तार, जैसलमेर से राजू राम अरेस्ट

बिजनौर : देश विरोधी गतिविधियों और सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में नांगला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर किरतपुर थाना पुलिस ने एक मामले में एक आरोपी को जैसलमेर (राजस्थान) से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान राजूराम गोदारा के रूप में हुई है.





एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित वायरल वीडियो प्रकरण में बिजनौर पुलिस द्वारा एक और वांछित आरोपी समीर उर्फ रूहान को 15 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में थाना नांगल पर पंजीकृत अभियोग में पूर्व में दो अभियुक्त ओवैद मलिक व जलाल हैदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि जबकि, तीन अन्य अभियुक्त मैजुल, आकिब और आजाद विदेश में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त समीर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से सह अभियुक्त मैजूल एवं आकिब से हुई थी, जो उसे अपने कौम के नाम पर कार्य करने, धनराशि का प्रलोभन देकर समुदाय विशेष के वाहनों में आगजनी, रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाने तथा युवकों को जोड़कर नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रेरित करते थे.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त समीर के मोबाइल से हथियार से संबंधित फोटो भी प्राप्त हुई है. जिसके बारे में समीर ने बताया कि उक्त असलहा मैजुल ने उस तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है.



वीडियो कॉल से खुला था मामला : इस मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो कॉल से हुई. इसमें मेरठ निवासी आकिब खान हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आया था. इस वीडियो को बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया था.

वीडियो में आकिब AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार दिखाता दिखाई दिया था. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आकिब, मैजुल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. जांच में पता चला कि वीडियो में नजर आ रहे युवक आपस में जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थे. इनमें से कुछ आरोपी विदेशों में रहकर पूरे नेटवर्क को निर्देश दे रहे थे, जबकि स्थानीय स्तर पर मौजूद युवक उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे.



