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नांगला-किरतपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; नजीबाबाद से फरार आरोपी समीर गिरफ्तार, जैसलमेर से राजू राम अरेस्ट

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में पुलिस ने की कार्रवाई.

आरोपी गिरफ्तार
आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 11:48 AM IST

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Updated : April 16, 2026 at 1:38 PM IST

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बिजनौर : देश विरोधी गतिविधियों और सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में नांगला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, दूसरी ओर किरतपुर थाना पुलिस ने एक मामले में एक आरोपी को जैसलमेर (राजस्थान) से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान राजूराम गोदारा के रूप में हुई है.



एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित वायरल वीडियो प्रकरण में बिजनौर पुलिस द्वारा एक और वांछित आरोपी समीर उर्फ रूहान को 15 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में थाना नांगल पर पंजीकृत अभियोग में पूर्व में दो अभियुक्त ओवैद मलिक व जलाल हैदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि जबकि, तीन अन्य अभियुक्त मैजुल, आकिब और आजाद विदेश में रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त समीर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से सह अभियुक्त मैजूल एवं आकिब से हुई थी, जो उसे अपने कौम के नाम पर कार्य करने, धनराशि का प्रलोभन देकर समुदाय विशेष के वाहनों में आगजनी, रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाने तथा युवकों को जोड़कर नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रेरित करते थे.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त समीर के मोबाइल से हथियार से संबंधित फोटो भी प्राप्त हुई है. जिसके बारे में समीर ने बताया कि उक्त असलहा मैजुल ने उस तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है.

वीडियो कॉल से खुला था मामला : इस मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो कॉल से हुई. इसमें मेरठ निवासी आकिब खान हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आया था. इस वीडियो को बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया था.

वीडियो में आकिब AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार दिखाता दिखाई दिया था. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आकिब, मैजुल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. जांच में पता चला कि वीडियो में नजर आ रहे युवक आपस में जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थे. इनमें से कुछ आरोपी विदेशों में रहकर पूरे नेटवर्क को निर्देश दे रहे थे, जबकि स्थानीय स्तर पर मौजूद युवक उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे.

आरोपी राजू राम गोदारा जैसलमेर से गिरफ्तार : पुलिस की कार्रवाई में आरोपी समीर उर्फ रुहान और राजू राम गोदारा की गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है. समीर की गिरफ्तारी नजीबाबाद क्षेत्र से हुई, जबकि राजू को राजस्थान के जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया है.

"टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन था" : पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, राजू राम गोदारा ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन था और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था. उसने यह भी बताया कि जैसे ही उसके एक साथी की गिरफ्तारी हुई, उसने तुरंत अपना मोबाइल बदल लिया, ताकि वह पुलिस की नजर से बच सके. हालांकि, तकनीकी जांच के जरिए पुलिस ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी राजूराम ने बताया कि वह जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला है. जिस नंबर पर टेलीग्राम चल रहा था वह मोबाइल नंबर ग्रुप का एडमिन था. आरोपी राजू का मोबाइल नंबर आरोपी जैद ने सैय्यद के नाम से सेव कर रखा था. ग्रुप पर देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जाती थी, जिनमें विशेष समुदाय के वाहनों को जलाना, रेलवे ट्रैक आदि को क्षति पहुंचाना शामिल था और इससे संबंधित कई वीडियो जैद के मोबाइल में मिले हैं.



जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि कुछ आरोपी पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे और अन्य मामलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि यह नेटवर्क अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ था और इसके तार एक-दूसरे से जुड़े हुए थे.



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही विदेशों में बैठे संचालकों तक पहुंचने के लिए भी संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया की एक 'वीडियो कॉल' से बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब तक फैले तार

Last Updated : April 16, 2026 at 1:38 PM IST

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