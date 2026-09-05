'नंद के आनंद भयो... जय कन्हैया लाल की' जयकारों से गूंजा गोविंद का दरबार, भेंट उछाल को लूटने की रही होड़

'नंद के आनंद भयो... जय कन्हैया लाल की' जयकारों से गूंजा गोविंद का दरबार, भेंट उछाल को लूटने की रही होड़
जयपुर के गोपीनाथजी, राधा दामोदरजी, श्रीकृष्ण-बलराम मंदिर, इस्कॉन टेंपल और अक्षरधाम मंदिर में भी नंदोत्सव मनाया गया. शहर में शाम को शोभायात्रा निकाली जाएगी.
Published : September 5, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 2:30 PM IST
जयपुर: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के अगले दिन शनिवार को छोटी काशी एक बार फिर कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आई. राजधानी के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में नंदोत्सव का उल्लास छाया रहा. कहीं बैंड की धुन पर भक्त झूमते नजर आए तो कहीं ठाकुरजी के दरबार में बधाई लुटाने की परंपरा ने भक्तों में उत्साह भर दिया. सबसे खास नजारा आराध्य श्री गोविंददेवजी मंदिर में देखने को मिला, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नंदोत्सव का इंतजार करते रहे. मंदिर में शृंगार आरती के बाद जैसे ही ठाकुरजी के दरबार से भेंट उछाली गई, तो पूरा मंदिर परिसर 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयकारों से गूंज उठा.
भक्तों में उछाल लूटने की होड़ मच गई. हर कोई ठाकुरजी की बधाई के रूप में उछाल (प्रसाद) पाने के लिए हाथ फैलाए नजर आया. नंदोत्सव की इस परंपरा में भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में फल, मिठाइयां, खिलौने, सिक्के और अन्य सामग्री अर्पित की गई. इसके बाद इन्हें भक्तों के बीच बधाई के रूप में लुटाया गया. सबसे पहले मंदिर महंत परिवार की ओर से महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के बीच श्रीफल उछाला गया. जिसे श्रीफल मिला, उसे जगमोहन में बुलाकर सम्मानित किया गया. इसके बाद भेंट सामग्री श्रद्धालुओं पर बरसाई गई.
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ठाकुरजी का केसरिया शृंगार, फूलों से सजा दरबार : नंदोत्सव के अवसर पर ठाकुर गोविंददेवजी को केसरिया रंग की पोशाक धारण कराई गई. फूलों और विशेष आभूषणों से ठाकुरजी का मनोरम शृंगार किया गया. सुबह धूप झांकी खुलने के बाद वेद मंत्रोच्चार के बीच अधिवास पूजन हुआ. इसके बाद नंदोत्सव की विशेष भोग झांकी सजाई गई. इस दौरान ठाकुरजी के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा. कई भक्त जन्माभिषेक के बाद रातभर मंदिर के आसपास ठहरे रहे, ताकि सुबह नंदोत्सव की बधाई और प्रसाद सबसे पहले प्राप्त कर सकें.
सालभर इंतजार करते हैं भक्त : सेवादार किशनलाल ने बताया कि इस मौके पर ठाकुरजी के चरणों में बैंड की स्वर लहरियों से भी सेवा दी गई. वहीं, भेंट उछाल का सौभाग्य पाने वाले गौरव धामाणी ने कहा कि नंदोत्सव की परंपरा कुछ वैसी ही है, जैसे घर में बच्चे के जन्म पर पूरा परिवार खुशी मनाता है. भगवान के जन्म के बाद यहां भी भक्त उसी आनंद और उल्लास में शामिल होते हैं, जबकि सुभाष शर्मा ने कहा कि बधाई में मिलने वाली सामग्री आम व्यक्ति बाजार से भी खरीद सकता है, लेकिन जब वही चीज ठाकुरजी के प्रसाद के रूप में मिलती है तो उसका महत्व अलग हो जाता है. यही वजह है कि बधाई लुटने के दौरान हर कोई हाथ फैलाकर प्रसाद पाने की कोशिश करता है.
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बैंड-बाजों की स्वर लहरियां : नंदोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में बैंड-बाजों की स्वर लहरियां गूंजती रहीं. महिलाओं ने पारंपरिक भजन गाकर माहौल को और भक्तिमय बना दिया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए. शहर के गोपीनाथजी, राधा दामोदरजी, श्रीकृष्ण-बलराम मंदिर, इस्कॉन टेंपल और अक्षरधाम मंदिर में भी नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया.
कृष्ण शोभायात्रा में दिखेगी ब्रज की झलक : नंदोत्सव के बाद शाम को छोटी काशी में श्रीकृष्ण शोभायात्रा निकाली जाएगी. शोभायात्रा में करीब 22 झांकियों के साथ हाथी, ऊंट, घोड़े और बैल का लवाजमा, कीर्तन मंडलियां और बैंड शामिल होंगे. शोभायात्रा में सबसे आगे प्रथम पूज्य गणपति के प्रतीक के रूप में सजे-धजे गजराज पर पंचरंगा निशान रहेगा. बैलगाड़ी पर शहनाई वादन होगा. इसके बाद ऊंट और घोड़ों के काफिले के साथ बैंड भजनों की स्वर लहरियां बिखेरेंगे. शोभायात्रा में तिरुपति बालाजी, सिंधी पंचायत कीर्तन मंडल, श्री अक्रूरजी, राधा-कृष्ण स्वरूप, संकीर्तन मंडल और गोसेवा की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेंगी. इसके साथ ही ठाकुर गोपीनाथजी, श्याम सुंदरजी, राधा दामोदरजी, विनोदीलालजी, राधारमणजी और मदनमोहनजी की झांकियां भी शामिल होंगी. महाप्रभुजी, देव गोस्वामी और रूप गोस्वामीजी की झांकियां भी शोभायात्रा की धार्मिक विरासत को दर्शाएंगी.
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