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मलबे के बीच जिंदा है बेघर नंदकिशोर की उम्मीद, आवास योजना अब भी दूर

लातेहार क् नंदकिशोर यादव गरीबी का जीवन जी रहे हैं. उनको उम्मीद है कि एक दिन सरकारी आवास योजना का लाभ जरूर मिलेगा.

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अपने घर के मलबे के बीच खड़ा नंदकिशोर यादव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 5:33 PM IST

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लातेहारः कहते हैं कि अपना घर हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है. लोगों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने भी कई प्रकार की आवास योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन कल्पना कीजिए, जब आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर रहने के बावजूद सरकारी स्तर से मिलने वाले लाभ से भी वंचित किसी व्यक्ति के हिस्से में घर नहीं, बल्कि सिर्फ उसका मलबा बच जाए तो उसका जीवन कैसे बीत रहा होगा? लातेहार सदर प्रखंड के होटवाग गांव निवासी अनाथ और बेसहारा नंदकिशोर यादव इस बात के एक उदाहरण हैं. नंदकिशोर यादव गरीबी और बेबसी के बीच आज भी एक छत का इंतजार कर रहे हैं.

योजना का लाभ उचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है

दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों तक पक्का आवास पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार का उद्देश्य है कि समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिनके पास आवास ना हो. ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया और ग्राम प्रधान के माध्यम से सबसे पहले उन लोगों तक आवास योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो सबसे अधिक जरूरतमंद हों. परंतु सरकार की यह योजना कई बार उचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है. लातेहार सदर प्रखंड के होटवाग गांव निवासी नंदकिशोर यादव इस बात का उदाहरण है.

पीड़ित और ग्रामीण का बयान (Etv Bharat)

घर के नाम पर केवल एक खंडहर बचा

नंदकिशोर अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति है. माता-पिता भी काफी गरीब थे. लगभग 4 दशक पहले उनके माता-पिता ने गांव में ही एक घर बनवाया था. उसी में पूरा परिवार रहता था. परंतु धीरे-धीरे यह आवास जर्जर होता गया और एक दिन आवास पूरी तरह खंडहर में बदल गया. इसी बीच नंदकिशोर के माता-पिता का भी निधन हो गया. माता-पिता के निधन के बाद नंदकिशोर पूरी तरह अनाथ हो गया. घर के नाम पर एक खंडहर बचा हुआ था, जिसके ऊपर छत भी नहीं थी. मजबूरी में नंदकिशोर गांव के ही किसी व्यक्ति के घर के बाहर या बरामदे में शरण लेकर जीवन बिताने लगा.

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मलबे के बीच खड़ा नंदकिशोर यादव (Etv Bharat)

आवास योजनाएं आईं, मगर नंदकिशोर रह गया वंचित

इधर केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना और राज्य सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना चलाकर बड़ी संख्या में लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया. परंतु नंदकिशोर को आवास देने में मुखिया, प्रधान, पंचायत के अधिकारी उदासीन बने रहे. गांव के सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति होने के बावजूद इन्हें आवास की सुविधा नहीं मिल पाई.

नंदकिशोर बताते हैं कि माता-पिता की भी मृत्यु हो गई है. अपना कोई घर भी नहीं है. मजबूरी में किसी दूसरे के घर में रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं. 30 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने के बावजूद घर नहीं रहने के कारण विवाह भी नहीं हो पाया. हालांकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन प्रशासनिक अधिकारियों और मुखिया की नजर उन पर जरूर पड़ेगी और उन्हें आवास की सुविधा भी मिल जाएगी.

स्थानीय भी चाहते हैं नंदकिशोर को मिले आवास

यहां बताते चलें कि स्थानीय ग्रामीण भी चाहते हैं कि नंदकिशोर को कम से काम आवास की सुविधा जरूर मिल जाए. स्थानीय निवासी रंजीत कुमार यादव ने बताया कि नंदकिशोर के माता-पिता का भी निधन हो गया है. वे लोग भी काफी गरीब थे. आज नंदकिशोर के पास सर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं है. यदि इसे कम से कम एक आवास मिल जाता तो वह अपने घर में आराम से जीवन तो बिता सकता है. उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि ऐसे गरीबों को प्राथमिकता के तौर पर आवास योजना का लाभ दें.

जरूर मिलेगा आवास

इधर जब इस संबंध में मुखिया अनीता देवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा से जिनका नाम आता है उन्हें आवास दिया जाता है. मुखिया ने कहा कि आज ही वह पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं यदि नंदकिशोर यादव की स्थिति अत्यंत दयनीय है तो निश्चित तौर पर उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से भी अनुरोध किया जाएगा.

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