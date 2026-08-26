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भक्ति के अनोखे रंगः कांवरिया पथ से कंकड़ और कीलों की करते हैं सफाई, श्रद्धालुओं की राह बनाते हैं आसान

देवघर: श्रावणी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज से देवघर तक बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. कांवरियों की सेवा के लिए रास्ते में जगह-जगह पानी, शरबत और जूस की व्यवस्था की जाती है, लेकिन धनबाद के कतरास निवासी नंदन चक्रवर्ती की सेवा कुछ अलग है.

नंदन चक्रवर्ती पिछले कई वर्षों से कांवरिया पथ की सफाई कर श्रद्धालुओं की राह आसान बनाने में जुटे हैं. करीब 105 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर वह कंकड़, पत्थर, कील, पेड़ की टूटी टहनियां और गोबर जैसी चीजों को हटाते हैं, ताकि पैदल चलने वाले कांवरियों को चोट न लगे.

जानकारी देते समाजसेवी शुभम कुमार और नंदन चक्रवती (Etv Bharat)

पैर में चुभी कील ने बदल दी जिंदगी

नंदन बताते हैं कि वर्ष 2017 में जब वह खुद सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान उनके पैर में एक कील चुभ गई थी, चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा. इसी घटना के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि जिस परेशानी से उन्हें गुजरना पड़ा, उसका सामना किसी दूसरे कांवरिया को न करना पड़े. इसके बाद उन्होंने कांवरिया पथ से कंकड़-पत्थर और नुकीली चीजें हटाने का अभियान शुरू किया.

अकेले शुरू किया अभियान, अब कई लोग जुड़े

शुरुआत में नंदन अकेले ही कांवरिया पथ की सफाई करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके साथ कई लोग जुड़ते गए. उन्होंने ‘मिथिला एवं मनेलखंड सेवा शिविर’ के माध्यम से इस अभियान को और मजबूत किया.

कच्चे रास्तों से गंदगी हटाने के साथ-साथ पक्की सड़कों पर भी झाड़ू लगाई जाती है, ताकि वहां जमा बालू हट सके और कांवरियों को पैदल चलने में परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि कई ऐसे सेवक हैं जो श्रद्धालुओं को ठंडा पानी, जूस या खाना खिलाते हैं लेकिन उससे निकलने वाली गंदगी के प्रति वह गंभीर नहीं रहते हैं. इसलिए उन्होंने प्रण लिया कि जो भी लोग रास्ते में गंदगी फैलाएंगे उसकी वह प्रतिदिन सफाई करने का काम करेंगे.

अधिकारियों से बोले- AC कमरे से नहीं, पथ पर चलकर देखें व्यवस्था