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भक्ति के अनोखे रंगः कांवरिया पथ से कंकड़ और कीलों की करते हैं सफाई, श्रद्धालुओं की राह बनाते हैं आसान

धनबाद के नंदन चक्रवर्ती कई सालों से कांवरिया पथ की सफाई करके कांवरियों की यात्रा को आसान बना रहे हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

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सड़क की सफाई करते नंदन चक्रवती (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 6:24 PM IST

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देवघर: श्रावणी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज से देवघर तक बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. कांवरियों की सेवा के लिए रास्ते में जगह-जगह पानी, शरबत और जूस की व्यवस्था की जाती है, लेकिन धनबाद के कतरास निवासी नंदन चक्रवर्ती की सेवा कुछ अलग है.

नंदन चक्रवर्ती पिछले कई वर्षों से कांवरिया पथ की सफाई कर श्रद्धालुओं की राह आसान बनाने में जुटे हैं. करीब 105 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर वह कंकड़, पत्थर, कील, पेड़ की टूटी टहनियां और गोबर जैसी चीजों को हटाते हैं, ताकि पैदल चलने वाले कांवरियों को चोट न लगे.

जानकारी देते समाजसेवी शुभम कुमार और नंदन चक्रवती (Etv Bharat)

पैर में चुभी कील ने बदल दी जिंदगी

नंदन बताते हैं कि वर्ष 2017 में जब वह खुद सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान उनके पैर में एक कील चुभ गई थी, चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा. इसी घटना के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि जिस परेशानी से उन्हें गुजरना पड़ा, उसका सामना किसी दूसरे कांवरिया को न करना पड़े. इसके बाद उन्होंने कांवरिया पथ से कंकड़-पत्थर और नुकीली चीजें हटाने का अभियान शुरू किया.

अकेले शुरू किया अभियान, अब कई लोग जुड़े

शुरुआत में नंदन अकेले ही कांवरिया पथ की सफाई करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके साथ कई लोग जुड़ते गए. उन्होंने ‘मिथिला एवं मनेलखंड सेवा शिविर’ के माध्यम से इस अभियान को और मजबूत किया.

कच्चे रास्तों से गंदगी हटाने के साथ-साथ पक्की सड़कों पर भी झाड़ू लगाई जाती है, ताकि वहां जमा बालू हट सके और कांवरियों को पैदल चलने में परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि कई ऐसे सेवक हैं जो श्रद्धालुओं को ठंडा पानी, जूस या खाना खिलाते हैं लेकिन उससे निकलने वाली गंदगी के प्रति वह गंभीर नहीं रहते हैं. इसलिए उन्होंने प्रण लिया कि जो भी लोग रास्ते में गंदगी फैलाएंगे उसकी वह प्रतिदिन सफाई करने का काम करेंगे.

अधिकारियों से बोले- AC कमरे से नहीं, पथ पर चलकर देखें व्यवस्था

नंदन चक्रवर्ती का कहना है कि इस वर्ष कांवरिया पथ पर गोबर की समस्या पहले की तुलना में कम देखने को मिली है, जिसके लिए बिहार सरकार धन्यवाद की पात्र है. हालांकि, सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है.

उन्होंने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ AC कमरों में बैठकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के बजाय अधिकारी खुद कांवरिया पथ पर पैदल चलकर निरीक्षण करें. जमीन पर उतरकर स्थिति देखने के बाद ही व्यवस्थाओं की वास्तविक कमियां सामने आएंगी. वहीं उन्होंने सरकार से कहा कि यदि उन्हें सफाई की जिम्मेदारी दे दें तो पूरे कावड़िया पद को फूलों के बगीचे से सजा देंगे.

कांवरियों की सुरक्षा में अहम भूमिका

कांवरिया पथ पर अक्सर श्रद्धालुओं की सेवा के बाद फेंके गए गिलास और पेपर प्लेट के अलावा कांवड़ से निकलने वाली कील और तार भी रास्ते में पड़े रह जाते हैं. इससे कांवरियों के घायल होने का खतरा बना रहता है.

ऐसे में नंदन चक्रवर्ती और उनकी टीम की यह अनोखी पहल हजारों कांवरियों की राह को न सिर्फ साफ और आसान, बल्कि सुरक्षित भी बना रही है. नंदन चक्रवर्ती के सेवाभाव और इस अनूठी पहल की स्थानीय लोग भी जमकर सराहना कर रहे हैं. समाजसेवी शुभम कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन को नंदन चक्रवर्ती की इस सोच को एक बेहतर प्रारूप देना चाहिए, ताकि प्रशासन के साथ-साथ समाज के लोग भी इस सफाई अभियान से जुड़कर इसे और मजबूत बना सकें.

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