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नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड टेंडर मामला, PWD ने साफ की स्थिति, जानिये क्या कुछ कहा

नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड टेंडर मामले में विभाग किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचने की अपील की है.

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नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 2, 2026 at 12:56 PM IST

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देहरादून: हरबर्टपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-72 पर टौंस नदी के ऊपर बने नंदा की चौकी पुल को लेकर सोशल मीडिया पर टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. इन सवालों के बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) ने विस्तृत प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष रखा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुल के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अपनाई गई पूरी निविदा प्रक्रिया उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के अनुरूप, पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रही. विभाग का कहना है कि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी नहीं की गई. पूरी प्रक्रिया ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराई गई.

विभाग के अनुसार देहरादून-हरबर्टपुर मोटर मार्ग पर किलोमीटर-143 में टौंस नदी के ऊपर स्थित क्षतिग्रस्त पुराने पुल के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए पहली बार 14 नवंबर 2025 को अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून की ओर से निविदा आमंत्रित की गई थी. इस निविदा का व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया. जिससे अधिक से अधिक निर्माण एजेंसियां इसमें भाग ले सकें. विभाग के मुताबिक पहली निविदा में कुल दो फर्मों ने भाग लिया.

प्रेस नोट के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को तकनीकी बोलियां खोली गईं. 2 जनवरी 2026 को निविदा मूल्यांकन समिति ने उनका परीक्षण किया. परीक्षण के दौरान केवल एक फर्म मैसर्स हिमालयन कंस्ट्रक्शन तकनीकी रूप से पात्र (Responsive) पाई गई. वित्तीय बोली खोलने के लिए केवल एक ही पात्र बोलीदाता बचा था, इसलिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत पहली निविदा निरस्त कर दी गई. विभाग का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह नियमों के अनुरूप लिया गया.

PWD ने बताया पहली निविदा निरस्त होने के बाद 3 जनवरी 2026 को दूसरी बार ई-टेंडर जारी किया गया. इस बार भी समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया. ई-टेंडरिंग पोर्टल पर निविदा प्रकाशित की गई. दूसरी निविदा में भी दो फर्मों ने भाग लिया. 20 जनवरी 2026 को ऑनलाइन तकनीकी बोलियां खोली गईं. अगले दिन 21 जनवरी को तकनीकी परीक्षण किया गया. परीक्षण के बाद फिर केवल एक फर्म तकनीकी रूप से योग्य पाई गई. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबंध की कार्रवाई पूरी की गई. 31 जनवरी 2026 को कार्यादेश जारी किया गया. विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में सभी नियमों और मानकों का पालन किया गया.

लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में कोई भी पात्र फर्म भाग ले सकती है. यह कहना उचित नहीं होगा कि निविदा प्रक्रिया में किसी विशेष एजेंसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया. विभाग का दावा है कि निविदा प्रक्रिया पूरी तरह खुली, प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी थी. सभी इच्छुक फर्मों को समान अवसर उपलब्ध कराया गया. विभाग के अनुसार अनुबंध के बाद पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया. 12 जुलाई 2026 को इसे यातायात के लिए खोल दिया गया. इसके कुछ दिनों बाद 28 जुलाई 2026 की सुबह लगभग छह बजे पुल के दाहिनी ओर स्थित एप्रोच रोड का हिस्सा मिट्टी खिसकने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर निर्माण कार्य और टेंडर प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए. जिसके बाद विभाग ने यह स्पष्टीकरण जारी किया.

प्रेस नोट में विभाग ने बताया एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के कारणों की प्रारंभिक जांच मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर आगे की टिप्पणी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच जारी है. विभाग ने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचने की अपील की है.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंदा की चौकी पुल की निविदा प्रक्रिया को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे. इन्हीं दावों के बीच लोक निर्माण विभाग ने पहली बार विस्तार से पूरी निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक करते हुए बताया है कि पहली निविदा एकल वित्तीय बोली के कारण निरस्त की गई थी. जबकि दूसरी निविदा में भी नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ठेका दिया गया. विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा.

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