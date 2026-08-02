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नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड टेंडर मामला, PWD ने साफ की स्थिति, जानिये क्या कुछ कहा

देहरादून: हरबर्टपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-72 पर टौंस नदी के ऊपर बने नंदा की चौकी पुल को लेकर सोशल मीडिया पर टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. इन सवालों के बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) ने विस्तृत प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष रखा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुल के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अपनाई गई पूरी निविदा प्रक्रिया उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के अनुरूप, पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रही. विभाग का कहना है कि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी नहीं की गई. पूरी प्रक्रिया ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराई गई.

विभाग के अनुसार देहरादून-हरबर्टपुर मोटर मार्ग पर किलोमीटर-143 में टौंस नदी के ऊपर स्थित क्षतिग्रस्त पुराने पुल के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए पहली बार 14 नवंबर 2025 को अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून की ओर से निविदा आमंत्रित की गई थी. इस निविदा का व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया. जिससे अधिक से अधिक निर्माण एजेंसियां इसमें भाग ले सकें. विभाग के मुताबिक पहली निविदा में कुल दो फर्मों ने भाग लिया.

प्रेस नोट के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को तकनीकी बोलियां खोली गईं. 2 जनवरी 2026 को निविदा मूल्यांकन समिति ने उनका परीक्षण किया. परीक्षण के दौरान केवल एक फर्म मैसर्स हिमालयन कंस्ट्रक्शन तकनीकी रूप से पात्र (Responsive) पाई गई. वित्तीय बोली खोलने के लिए केवल एक ही पात्र बोलीदाता बचा था, इसलिए उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत पहली निविदा निरस्त कर दी गई. विभाग का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह नियमों के अनुरूप लिया गया.

PWD ने बताया पहली निविदा निरस्त होने के बाद 3 जनवरी 2026 को दूसरी बार ई-टेंडर जारी किया गया. इस बार भी समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया. ई-टेंडरिंग पोर्टल पर निविदा प्रकाशित की गई. दूसरी निविदा में भी दो फर्मों ने भाग लिया. 20 जनवरी 2026 को ऑनलाइन तकनीकी बोलियां खोली गईं. अगले दिन 21 जनवरी को तकनीकी परीक्षण किया गया. परीक्षण के बाद फिर केवल एक फर्म तकनीकी रूप से योग्य पाई गई. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबंध की कार्रवाई पूरी की गई. 31 जनवरी 2026 को कार्यादेश जारी किया गया. विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में सभी नियमों और मानकों का पालन किया गया.